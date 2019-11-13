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當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

愛情裡總是充滿各種難關和考驗。當愛情與麵包無法兼得的時候，尤其難以抉擇。有的人寧可選擇愛情，而有的人縱使再怎麼愛對方，沒有物質做後盾的戀情，他們寧可捨棄。到底當愛情沒有了麵包，12星座會怎麼做呢？快跟著科技紫微網一探究竟。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

對於一旦愛上對方就會全力以赴的牡羊來說，他們在戀愛當下只看得見愛情，其餘等於是眼盲狀態。他們為愛慷慨付出、一心只想寵你疼你，只要對方過得比自己好就足矣，至於有沒有麵包這件事情，他們完全不在乎。

　

金牛座

一般說法都覺得金牛很物質化，一定會拋棄愛情而選擇麵包，因為他們不能接受為了追求愛情而讓自己餓死。但其實事情並不是這麼絕對與必然，金牛面對愛情時追求浪漫也追求和諧，他們只是更實際、更慎重的選擇另一半。當金牛認定你是他的未來時，那麼這題就不是選擇題了，而是權衡比重的問題，他們會努力愛你同時也會努力賺取麵包。

　

雙子座

對個性風趣機智的雙子來說，金錢是需要但卻不是最重要，只要夠用就好。在愛情的國度裡，他們尋尋覓覓，常被視為花心，其實那只是因為他們非常重視精神方面的契合，更在乎另外一半能否與他一同體驗美好生活。因此，當他們遇到那個對的人，沒有麵包又算得了什麼？

　

巨蟹座

內心如棉花糖般柔軟甜蜜的巨蟹座，另一方面也極其脆弱、缺乏安全感。愛情對於他們，是身心靈的休憩地，是歸航的避風港，因此在愛情與麵包這兩者之間，他們一方面無須愛得轟轟烈烈、另一方面也不用大富大貴，只求穩定過生活，唯一的條件就是不能沒有愛情。因此當愛情與麵包只能擇一時，他們會選擇愛情，至於「麵包」嘛，男巨蟹會加倍努力賺取，女巨蟹則省吃儉用嘍！

　

獅子座

猶如王者之尊的獅子座，在愛情裡他們同樣要能夠愛得體面、愛得光鮮亮麗。他們既要在愛情裡居於優勢，也要能夠享受麵包帶來的香甜滋味。因此他們的視線會被引向同時擁有這兩者的對象。只是畢竟人無完人、事無完美，一旦哪天感情與麵包失去平衡，他們急切的心情與浮躁的情緒，可能為愛情帶來莫大的壓力，熱情也就逐漸消逝。

　

處女座

對於被動、理性，交往之前需要再三觀察的處女座而言，能夠進入到愛情世界裡，實屬非常難得的一件事，所以一旦遇到了那個對的人之後，他們是不會輕易放棄的。關於麵包嘛，自然是可以降低標準，即使暫時犧牲享樂也要換取得來不易的幸福。

　

天秤座

顏值與社交能力同樣優秀的天秤座，一向不缺戀情。他們對於麵包與愛情的看法，自然是一面吃著頂級麵包、一面欣賞愛情風景的節奏。一旦愛情與麵包無法兼顧的情況之下，他們寧可選擇麵包，畢竟追求美感與品味生活的天秤是無法忍受邋遢、粗糙的生活的。

　

天蠍座

天蠍座一旦陷入愛情，基本上就是進入眼盲狀態。他的眼裡、心裡看不到也感受不到其他事物，一切只有對方。除非被逼到最後底線，否則他們不會輕易放棄愛情，至於麵包不夠吃的時候，就把吃苦當作吃補吧！以他們的毅力與聰明才智，絕對會有豐收的一天。

　

射手座

樂觀開朗的射手座，對於未來沒有太多計畫，遇到問題總是告訴自己「船到橋頭自然直」。也因為這樣的態度，他們對於物質也沒有太多要求，開開心心反而比較重要，至於開心的方法有很多種，小吃攤也可以很美味、出國旅行當背包客就足矣。所以愛情裡有沒有麵包，他們倒是沒有那麼介意。

　

摩羯座

待人處事認真又十分有責任感的摩羯，身上沒有存好麵包是絕對不敢給對方承諾的。愛他就是要給他安定的力量，努力賺錢讓另一半過好日子，這些觀念看起來雖然老派，卻也是他們真愛的表現，因此基本上他們不會讓愛情處在沒有麵包的狀況。

　

水瓶座

水瓶座冷靜、理性，面對困境時則趨於現實。由於這種個性，當愛情裡沒了麵包時，他們更傾向選擇麵包，而且他們的理性有時候還挺有殺傷力的。但這個選擇的前提還是要看麵包的份量到底是難以支撐愛情到甚麼程度，一旦他們看清楚這樣的愛情會阻礙重重，那麼離開也是必然的結果。

　

雙魚座

說到浪漫又愛心爆棚的雙魚座呢，在愛情這件事上即使對方沒錢沒房子，他們也毫不在乎。對於沒麵包這件事，他擔心的只是對方會餓昏。物質不重要，因為有愛的兩顆心足以抵擋面前的風風雨雨。

　

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