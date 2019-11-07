職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

職場處處都是坑，一不小心就有可能「被跳坑」。在職場上遇到有人挖洞給你跳、有人陷害你，你還能順利脫身甚至反將一軍嗎？科技紫微網為你分析，職場上「被挖洞跳」，反而跳得更高的生肖。

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生肖馬：越跳越發

生肖屬馬的人，在職場上本就是一個不安分的人，跳槽、轉職是見慣不怪，一動不動才不正常。所以，「被挖洞跳」對於你來說只是把起跳提前罷了，你還極有可能因為這次被動跳坑而越跳越好，有機會跳到自己夢寐以求的新環境、新領域，尋求更好的發展。

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生肖虎：一跳成名

生肖屬虎者，在職場就如同一頭猛虎，常能佔據重要的位置。論挖洞、跳坑，你更有可能是那個挖洞讓別人跳的人。如果真的一不小心「被挖洞跳」，你多能順利脫身，一跳成名。甚至反將對方一軍，讓對方陷害不成反受其害，自己搬石頭砸自己的腳，被自己挖的深洞埋藏。

生肖猴：借跳使力

生肖屬猴的人適應力強，思維靈活，頗能隨機應變，不太容易受制於人。如果在職場中「被挖洞跳」，你多能借力使力，把這個「洞」變成對自己有利的跳板，越跳越高。憑藉實力和頗高的智商，給挖洞者強而有力的爆擊，甚至讓對方害人不成反受困。

生肖豬：貴人助力

生肖屬豬的人屬於傻人有傻福的類型。外表上，你迷迷糊糊、愣頭愣腦，很容易上當受騙的樣子；而事實上呢，你也確實容易被「坑」。所以，你在職場中「被挖洞跳」的機率頗高，甚至被動入坑了還不自知。不過，你的貴人助力頗強，有人給你挖洞，也有人為你填坑，讓你不至遭損，甚至越來越順。

職場中充滿競爭，越優秀者越易「被挖洞跳」，所以，換個角度看，也並不全是壞事，反而是一個重新反省、檢視自我的機會，提醒你要振作起來，不給那些挖洞的人看戲、看笑話！

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