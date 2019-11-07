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很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

興趣能跟工作結合，已經夠幸運的。若是還能藉由興趣找到商機，開心地賺錢，更是讓很多人夢寐以求的事。其實，有些生肖天生就有這種生意頭腦，現在就讓科技紫微網來帶大家看看，自己是不是榜上有名？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠

天性機靈的你，觀察力和想像力特別豐富，很容易透過新聞訊息或是潮流商品得到靈感，進而設計出符合流行或是廣大需求的商品與服務。即使一開始沒抓準方向而遇到一些挫敗，也能重整旗鼓、迅速調整方向。

在變化迅速的網路行業，你尤其有機會抓住浪頭。所以平常喜歡上網血拼、或滑手機流連在直播平台的你，不要太介意別人說你玩物喪志，其實你正在累積創作能量呢！或許下一位網紅或是超級賣家就是你。

　

生肖兔

天性細膩又慧心的你，總有辦法能在平凡事物中找出它的價值和樂趣。如果你喜歡享受美食，也喜歡烹飪、烘焙、或調配飲品，你就是忍不住會讓更多人享用。接觸時間長了，一旦手藝和舌頭都成精時，你就會有開店賺錢的衝動。

不過，自己負擔一個店面，成本實屬不低。因此，初期可以考慮分工合作。先專心於製作，產品採寄賣方式，也是累積口碑、培養客戶的好辦法，只要技術到位，獲利一樣驚人喔！可謂是最務實的興趣兼賺錢手段。

　

生肖龍

天性不願屈居人後的你，很善於抓住機運的跳板。若你有運動的習慣與嗜好，尤其是經常上健身房、或參與團隊運動競技者，將很有機會在揮灑汗水之際，與一起運動的夥伴激盪腦力，落實成賺錢的商機，可謂是最陽光又健康的賺錢門路。

不過，單打獨鬥的力量有限，錢要大家一起賺，才能把格局和規模做大。如果你想要自己獨享，不但機運能量會轉弱，更會可惜了你那份領導群倫的天生能力。想要把事業做長，還是組織團隊最適當。

　

生肖豬

天性怕麻煩的你，卻有著強大的改造能力。只要長期下來能讓你方便省事的花樣，你就是費再多時間和成本，都覺得值得。如果你剛好有喜歡看電視、讀報紙的習慣，那就恭喜你了！因為生肖豬就是有舒服賺錢的宅好運，在看似輕鬆的娛樂和閱讀吸收過程中，你已經啟動了快速搜尋與重組改良的腦內革命。

不過，創業可是燒錢的開始。一旦創業了，現金流是個大關卡，最好有點積蓄在身，才有本錢運用恰當的平台，把你的「商品」或是「想法」推廣出去，把現金賺進家門。

　

賺錢人人愛，大多數的人都是用時間或勞力來換取報酬。不過，如果你是以上四個生肖之一，就不要繼續再被無趣的賺錢過程耽誤了，發揮一下天生優勢，善用老天爺賜給你的生意頭腦吧！

　

【延伸閱讀】

哪一行為你招財？九星八卦預知

魔女透視，揭曉你未知的天賦

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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