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心測：選出「最難承受」的事情 直視你內心的孤單指數

2019-11-02 14:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

最近你是否感覺到孤寂、痛苦？很可能你已經承受過多的心理壓力；可能你覺得沒有人可以協助你、陪伴你走出來，因而悶悶不樂。接下來請跟隨科技紫微網的情境心測，直視你此刻的孤單指數。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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請從以下選項中，選擇你最無法承受的事件：

1、生病的時候，沒有人照顧你

2、身旁的人們很熱鬧，自己卻無法加入

3、發現情人與閨密的地下戀情

4、和親人為錢撕破臉

　

結果：

　

選擇1：

孤單指數－75%

你選擇的是「生病時沒人照顧你」，說明目前你很敏感，非常容易感傷、悲觀，有顧影自憐的傾向，會不自覺地放大疼痛與悲傷。這種因一點小事而自我營造出來的悲情，會讓你深陷不能自拔，於是孤獨感油然而生。其實你希望的是有人主動關心你，查覺到你的需要。何不好好表達你的需求呢？多能得償所願。切不可自悲自憐、自我設限。

　

選擇2：

孤單指數－90%

從你的選擇來看，近期你對於孤單、孤寂有著恐懼心理，害怕沒有朋友、害怕在人群中沒有存在感、無人聞問，害怕一個人待著……你想要融入人群、融入朋友圈，只有在熱鬧、歡騰中你才能真實地感受到自己的存在。獨處時，不被關注、安靜得能聽到繡花針落地的聲響，那種孤獨感對於你而言，就像是冰刃，讓你感覺寒冷絕情，如臨深淵。

　

選擇3：

孤單指數－60%

你的選擇暴露了你的恐懼，目前你最害怕遭受情感的背叛。無論是友情還是愛情，你把這兩樣都看得頗為重要。一旦感情受打擊，被情所困，對你的打擊會很大。一旦你不敢相信愛情、友情時，你便會陷入孤獨的情境中。不過，這種孤獨不會延續太久，當新的戀情出現時，你會迅速轉移情緒，或是把情感寄託於家人身上，感受親情的溫暖。

　

選擇4：

孤單指數－50%

從你的選擇來看，近期你比較害怕紛繁複雜的家庭關係。特別是親人之間的錢財糾紛，會讓你煩悶又不安。與其與家人為錢翻臉，或是為其他的小事而爭吵，你寧可與親人保持距離，有自己的獨處空間，能夠做自己想做的、喜歡做的事情。雖然沒有親人在身邊，會有些許孤單，但也清靜自在。

　

【延伸閱讀】

告別孤單！紫微揭曉今生婚緣

對你感到抱歉？靈視他的真心話

　



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