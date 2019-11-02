心測：選出「最難承受」的事情 直視你內心的孤單指數

2019-11-02 14:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

最近你是否感覺到孤寂、痛苦？很可能你已經承受過多的心理壓力；可能你覺得沒有人可以協助你、陪伴你走出來，因而悶悶不樂。接下來請跟隨科技紫微網的情境心測，直視你此刻的孤單指數。

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

請從以下選項中，選擇你最無法承受的事件：

1、生病的時候，沒有人照顧你

2、身旁的人們很熱鬧，自己卻無法加入

3、發現情人與閨密的地下戀情

4、和親人為錢撕破臉

結果：

選擇1：

孤單指數－75%

你選擇的是「生病時沒人照顧你」，說明目前你很敏感，非常容易感傷、悲觀，有顧影自憐的傾向，會不自覺地放大疼痛與悲傷。這種因一點小事而自我營造出來的悲情，會讓你深陷不能自拔，於是孤獨感油然而生。其實你希望的是有人主動關心你，查覺到你的需要。何不好好表達你的需求呢？多能得償所願。切不可自悲自憐、自我設限。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

選擇2：

孤單指數－90%

從你的選擇來看，近期你對於孤單、孤寂有著恐懼心理，害怕沒有朋友、害怕在人群中沒有存在感、無人聞問，害怕一個人待著……你想要融入人群、融入朋友圈，只有在熱鬧、歡騰中你才能真實地感受到自己的存在。獨處時，不被關注、安靜得能聽到繡花針落地的聲響，那種孤獨感對於你而言，就像是冰刃，讓你感覺寒冷絕情，如臨深淵。

選擇3：

孤單指數－60%

你的選擇暴露了你的恐懼，目前你最害怕遭受情感的背叛。無論是友情還是愛情，你把這兩樣都看得頗為重要。一旦感情受打擊，被情所困，對你的打擊會很大。一旦你不敢相信愛情、友情時，你便會陷入孤獨的情境中。不過，這種孤獨不會延續太久，當新的戀情出現時，你會迅速轉移情緒，或是把情感寄託於家人身上，感受親情的溫暖。

選擇4：

孤單指數－50%

從你的選擇來看，近期你比較害怕紛繁複雜的家庭關係。特別是親人之間的錢財糾紛，會讓你煩悶又不安。與其與家人為錢翻臉，或是為其他的小事而爭吵，你寧可與親人保持距離，有自己的獨處空間，能夠做自己想做的、喜歡做的事情。雖然沒有親人在身邊，會有些許孤單，但也清靜自在。

【延伸閱讀】

●告別孤單！紫微揭曉今生婚緣

●對你感到抱歉？靈視他的真心話





