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11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

秋日漸遠，冬季將近。11月你的運勢是否會隨溫度的變化而下降呢？喜悅與失落的天平又會怎樣傾斜？就讓科技紫微網用塔羅牌來為大家占卜本月運勢，看看你的生活究竟會呈現何種滋味。

　

牡羊座

塔羅牌：節制（逆位）

節制逆位預示的是，你費盡千辛萬苦做的事情，結果卻並不如人意，此時你需要的是尋求朋友的幫助。孤軍奮戰不是個好習慣，學會利用集體的力量與智慧將對你大有幫助。

11月事件預測：

1、單身者會因友情催動桃花的盛開。

2、求婚成功率高。

3、吃力不討好，有畫蛇添足的情況發生。

4、會有被老師或上司抓錯的危險。

5、偏財運暗淡無光，打牌會輸。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

金牛座

塔羅牌：月亮

這將會是你在言語上需要謹言慎行的一個月，很容易因為一時口快的無心之過而得罪身邊的人，導致人際關係惡化。把精力多關注在自己的事情上，才有利於後續的事情順利開展。

11月事件預測：

1、工作繁忙，讓獲得愛情的機會變少。

2、情人間相處，一不小心就會充滿火藥味。

3、上班心不在焉，出錯的機率飆升。

4、考試壓力變大，學生族的日子不輕鬆。

5、人情往來造成錢包大出血。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

雙子座

塔羅牌：戰車

「春風得意馬蹄疾」是這個月運勢的寫照。各方面的努力都將朝著積極的方向發展，你的需求能夠得到滿足，除此之外還會遇到貴人助力，讓事情更順暢。

11月事件預測：

1、出去走動、娛樂，能給戀愛製造機會。

2、情侶有利拜訪對方家長。

3、有新工作派下來，這也是你晉陞的機會。

4、創新的思維增加，有利突破現狀。

5、因判斷錯誤而令錢財受損。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

巨蟹座

塔羅牌：世界

頗受好運關照的一個月，有更多的心滿意足事物等你去體驗。無論是工作還是財富上，只要付出足夠的努力，就會有豐厚的回報哦！

11月事件預測：

1、你積極的熱情，會帶動愛情磁場變強。

2、會因情緒波動而殃及感情。

3、獲得一次絕佳的進修深造機會。

4、同事關係會因你的熱情變得和諧。

5、吃喝方面的花費增加。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

　

獅子座

塔羅牌：星星

這張牌預示著，感情將成為你下個月最大的困擾，戀情發展和你的期待會出現分歧。好在工作和學業上的進展會相對順利，好好把握，將會是計劃得以落實的好時機。

11月事件預測：

1、月底同學介紹的對象有發展的可能。

2、戀情中要小心第三者出現。

3、會因傳話錯誤而與同事產生誤會。

4、理科成績會小有進步。

5、上半月投資運旺盛，可好好把握。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

處女座

塔羅牌：惡魔

惡魔代表著恐懼，越是害怕的事情，越是容易發生。若你做事時充滿緊張，畏首畏尾，讓負面情緒控制你，那麼你所進行之事就會真的搞砸。

11月事件預測：

1、單身者會因考慮太多而錯過緣份。

2、有伴侶者心理極易出現不平衡而鬧矛盾。

3、上司會派下充滿挑戰與機會的新任務。

4、有機會參加集體戶外活動。

5、財運上會有「到嘴的鴨子卻飛了」的現象。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

　

天秤座

塔羅牌：皇帝

以可衡量的社會標準來說，你將擁有達到目標的喜悅；但內心裡你也會體驗到更多孤獨。降低自己的姿態，展現你友好的笑容，你會收穫他人真心的接納、高度的認可。

11月事件預測：

1、身體抱恙，情緒欠佳，影響桃花到來。

2、因羨慕朋友的戀情而高標準要求伴侶。

3、找不到工作重點，有被上司點名批評的危險。

4、作息時間容易被打亂。

5、適合與人合作。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

天蠍座

塔羅牌：命運之輪

挑戰出現的一個月，主要來自學業和工作，但範圍也可能更廣。不退縮、主動迎擊，挑戰便可轉化成機遇，令你有所收穫。壓力倍增，從異性那裡可獲得堅持的力量。

11月事件預測：

1、主動出擊，能獲得戀愛機會。

2、二人世界的時間變多，相處輕鬆。

3、情緒反覆無常，導致工作狀態也變得糟糕。

4、容易產生幻聽的狀況。

5、適合外出求財，與人言談有商機出現。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

射手座

塔羅牌：愚人

運勢雖不夠完美，但夠友善，付出的努力會有回報。身心愉悅，想要到達的遠方不再遙不可及，伸伸手、邁邁步，幸運女神也許就會幫你實現夢想哦！

11月事件預測：

1、與斯文有禮、氣質佳的異性會特別有緣。

2、戀人心情好時，你提出的要求多能被滿足。

3、將有一段愉快的合作經歷。

4、考試時容易陷入錯別字的困境。

5、打牌賭博會輸錢。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

摩羯座

塔羅牌：教宗

這張牌預示著事情將會呈現固定、有規範性的發展趨勢，與戀人的感情會相對穩定，工作也會按計劃進行。但要小心穩定變成煩悶，多點生活情趣還是很有必要的。

11月事件預測：

1、拿出誠意就能打動心儀的對象。

2、被朋友的喜事刺激，出現想結婚的念頭。

3、能與同事共同完成一件大事。

4、創造力爆棚，能經受難題考驗。

5、易因身體不適而漏財。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

水瓶座

塔羅牌：太陽

好運賜福，生活遂心如意，生命煥發出如太陽一般的光芒。愉悅的心情帶給你更多靈感、和更強的問題處理能力，你也會遇到更好的發展際遇。

11月事件預測：

1、優雅的氣質能讓你成功吸引到異性的關注。

2、陪伴戀人的時間增加，為感情升溫不少。

3、求職者會遇到刻意刁難的面試官。

4、制定的計劃會被打亂。

5、財源滾滾來，抓住機會就能賺錢。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

雙魚座

塔羅牌：隱者（逆位）

進取心和功利心是你本月強大的精神支柱。與其在情愛上糾結，不如把時間花在工作、求財之類可以馬上看出成果的事情上。但切忌急功近利，欲速則不達。

11月事件預測：

1、桃花上因工作而結緣的機率大。

2、已婚者要小心出現婆媳矛盾。

3、會感覺上司處處找你碴。

4、會陷入面對多重目標，無從選擇的迷惑之中。

5、遇到利潤豐厚的合約，都能夠順利簽訂。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

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塔羅牌月運勢

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