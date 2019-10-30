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維持現狀就是我的風格 主星同位素 – 天同

2019-10-30 16:37聯合新聞網 普羅米修士

圖／Pixabay
圖／Pixabay
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在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

(想要知道自己的命盤主星，可以點這裡，紫微斗數免費命盤速算)

天同星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 天同星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

推薦閱讀: 無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

子女宮必有廉貞: 意味著子女的叛逆性較強。但是如果從親子個性的差異來看，在個性最溫和(慵懶?)的天同眼裡，擁有其他主星特質的子女，可能每一個都是 "個性強、叛逆性強"。但是真正的原因是子女的個性太強，還是做父母的個性太弱?

僕役宮必有紫微: 意味著天同的交友層次高，也會感覺友人的姿態高高在上。從另一個角度來看: 朋友的交往也重關係的對等，好人緣並不保證能轉化成實質的助力。如果無法自我提升，友人皆貴也可能讓自己淪為逢迎、拍馬屁之徒。

官祿宮必有天機: 適合快速變動的工作環境: 例如需要資訊流(市場交易)、物流、人流(門市)、金流(銀行)快速流動的工作。但也可能因為不耐勞心或勞力，而頻頻換工作。

福德宮必有太陽: 就像太陽普照大地，將溫暖傳至人間，天同大都有慈愛之心、喜歡關懷別人。當然也不會忘記讓自己生活舒適、滿足。但是也可能會讓自己操煩過頭、自尋煩惱，容易患得患失。

父母宮必有武曲: 意味著親子之間的關係是以金錢作為連結。天同閒散慵懶的個性，勢必要有努力賺錢的父母當作提款機來供其花用。當然待天同成年之後，也容易以"金錢代替孝心"的方式來孝順父母。

三種不同的天同

對宮是太陰的天同

兩顆屬水的主星遙遙相對，相互影響，形成了「水能載舟、亦能覆舟」的組合。

原本就屬情感豐沛的天同，加上容易傷春悲秋的太陰，週遭原本平淡無奇的人、事、物，在坐命者的眼中就成了抒發情感、情緒的絕佳題材與靈感。不僅對文學、藝術有著過人的鑑賞能力，甚至能轉化而成為創造力。

但是滿溢的情感，也可能是坐命者煩惱與痛苦的來源。細心與體貼，讓他們容易感受他人隱藏在面具之下說不出口的情緒。但是心軟與重感情，也讓他們在該拒絕他人的時刻，猶豫不決、舉棋不定，深怕傷了別人也傷了自己。

「浪漫」或許是坐命者引以為傲的特質，但是「天真爛漫」(軟爛及散漫)才是其他人對他們真正的評價。如何收起思考中過多的情緒，加入適當的理性考量，擺脫「脫離現實、不切實際」的惡評，才是坐命者的當務之急。

個性上的近親: 天同太陰

推薦閱讀:拒絕長大的精靈 雙星組合 - 天同太陰

對宮是巨門的天同

受到對宮巨門的影響，心思依然細膩、敏感，但是多了猜忌與多疑的特質，注重隱私及自我保護。動作依然緩慢，但是敏銳的思考與犀利的直覺，讓天同在職場上有了較強的競爭力。

然而，天同的樂觀與巨門的心事暗藏必然會形成衝突與矛盾。對於不相識或是不熟的人，巨門的戒備森嚴與冷面以對，彷彿讓人如臨防御工事與機關重重包圍的高聳城堡。但是一旦有了「通關密語」(信任)而得以進入城堡，迎接拜訪者的卻是歡樂的主題樂園。這種巨大的差異，源自於巨門自我保護的防衛機制。

而這種自我保護的防衛機制，也讓坐命者的心情時好時壞，個性反反覆覆而無法拿捏適當的處事原則。不甘心、不放心、嫉妒心像是三朵烏雲，時時壟罩在主題樂園的上空，而讓坐命者無法盡情享受歡樂。

由於三方四正皆是較陰柔的主星(天機、太陰、天梁、巨門)，也意味著坐命者的挫折承受力與抗壓性較弱。甚至會有藉由酒精或是藥物來逃避現實的心態，而更增添了自身的煩惱與麻煩。

個性上的近親: 天同巨門

推薦閱讀:顰眉與淚痕交織的美人心事 雙星組合 - 天同巨門

對宮是天梁的天同

受到對宮天梁的影響，坐命者看似淡泊豁達，呈現閒散愜意的生活態度，但事實上那可能是他們眾多特質的其中之一。坐命者內心的世界較其他的天同更為複雜，只是外人不見得看得懂。

觀察力入微、心思細膩，具有謀略，讓坐命者對人始終抱有一種「看你在玩什麼把戲」的心態。面對顏悅色、笑容常現的坐命者，很難將他們與「老謀深算」畫上等號。但這就是其厲害之處。

「四兩撥千金」、「綿裡針」、「太極拳」、「扮豬吃老虎」，這些都是坐命者在人際往來中常用的招數。但是如果不思長進、招數用老，狐狸尾巴逐漸顯露之後，「老狐狸」的惡名就會如影隨形。

雖然常將「人生似浮雲、坦然做過客」當作拒絕庸俗的人生觀，但是在生性保守、缺乏衝勁的個性下，到底是坦然還是被迫做一個過客，可能是坐命者自己要面對或是回答的人生課題吧 !

個性上的近親: 天同天梁

推薦閱讀: 老謀深算的幕後推手 雙星組合 - 天同天梁

不同天同的指數分析

攻擊力(機車)指數

天同(對宮巨門) > 天同(對宮天梁) > 天同(對宮太陰)

異性緣指數

天同(對宮太陰) > 天同(對宮天梁) > 天同(對宮巨門)

敬業指數

天同(對宮巨門) > 天同(對宮天梁) > 天同(對宮太陰)

過動(趴趴走)指數

天同(對宮天梁) > 天同(對宮巨門) > 天同(對宮太陰)

聊天持續力指數

天同(對宮天梁) > 天同(對宮太陰) > 天同(對宮巨門)

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