梧桐塔羅占卜：我能在交友軟體遇見真愛嗎？

2019-10-25 13:31 聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供



圖/Stocksnap 分享 facebook 在現今交友多元的方式下

有別於過去相親、親友介紹、朋友的朋友、同學、婚介等等

在當今網路的媒介更為大宗

交友軟體、社群平台FACDBOOK、Instagram等等漸漸成為交友的主流

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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然而網路的世界隔著一層面紗你真的能看清對方的真實面貌嗎

今天跟著梧桐抽張牌你能在交有軟體中遇見真愛嗎？

※首先讓先自己心靈平靜下來

※心中默念3遍「我能在交有軟體中遇見真愛嗎？」

※從下列四張牌中挑選一張，讓你最有感覺得牌就可以看解析囉。

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

NO.1

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選到第一張牌的讀者們，使用交友軟體認識新對象是有機會遇到不少的桃花，但你要注意對方是屬於花花公子、走馬看花類型的爛桃花，對方的心態大多屬於就隨意逛逛看看吧！任何只要他有一點喜歡的對象都敲都聊，亂槍打鳥總有一天會被他打中一隻的，因此在最近使用交有軟體認識新朋友時梧桐建議你一定要矜持點多花時間認識對方，如果一開始就墜入愛河，受傷的可是你啊！

NO.2

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選中這張牌的你，近期在交友軟體的運氣可說是很糟糕啊！遇到的對象都是想跟你約炮、發生肉體關係而已，除非你也是想解決的性需求那正好約炮的運勢極佳，喂喂喂不對也偏題了，拉回來，近期靠近你的對象都是帶有慾望接近你，發生完關係吃完了就丟棄了，如果你能接受這種模式速食愛情那就是好桃花，前提是你要能接受這種不安全感的肉體關係，所以對普羅大眾來說這當然是絕對不想遇到的爛桃花阿！在網路的世界陷阱很多，一定要好好保護自己！

NO.3

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選到這張牌的讀者們，恭喜你好桃花正在接近你！此牌最主要的涵義為抉擇，而且是事關人生重大的決定，因此將會出現牽動你人生的對象，對你而言是富有人生意義的對象，重大的決定可不是僅限於你而已，對對方而言又何嘗不是一樣呢？他也是十分珍惜與你的相遇，感謝老天爺安排這麼棒的人出現在他的生活，因此在交有軟體上遇到聊得來的對象不訪多多留意，不然正桃花溜走了可別怪梧桐老師沒有提醒你喔！

NO.4

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挑到這張牌的讀者，請小心在交友軟體中近期遇到的對象，都是爛桃花，它們都只想欺騙你的感情！此牌代表著欺騙、欺瞞的涵義，如果不想聽到這麼難聽，梧桐老師換個說法，目前靠近你的對象基本上都有些不老實，透露給你的訊息都有部分隱瞞，例如你問他能不能視訊，對方總是用盡各種方法乎巄你帶過這個話題，嚴重一點甚至是為了騙你的錢，就是為了利益而來，總而言之說了這麼多就是不安好心的陷阱，自己小心為妙阿！