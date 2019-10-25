梧桐塔羅占卜：我能在交友軟體遇見真愛嗎？
在現今交友多元的方式下
有別於過去相親、親友介紹、朋友的朋友、同學、婚介等等
在當今網路的媒介更為大宗
交友軟體、社群平台FACDBOOK、Instagram等等漸漸成為交友的主流
然而網路的世界隔著一層面紗你真的能看清對方的真實面貌嗎
今天跟著梧桐抽張牌你能在交有軟體中遇見真愛嗎？
※首先讓先自己心靈平靜下來
※心中默念3遍「我能在交有軟體中遇見真愛嗎？」
※從下列四張牌中挑選一張，讓你最有感覺得牌就可以看解析囉。
NO.1
選到第一張牌的讀者們，使用交友軟體認識新對象是有機會遇到不少的桃花，但你要注意對方是屬於花花公子、走馬看花類型的爛桃花，對方的心態大多屬於就隨意逛逛看看吧！任何只要他有一點喜歡的對象都敲都聊，亂槍打鳥總有一天會被他打中一隻的，因此在最近使用交有軟體認識新朋友時梧桐建議你一定要矜持點多花時間認識對方，如果一開始就墜入愛河，受傷的可是你啊！
NO.2
選中這張牌的你，近期在交友軟體的運氣可說是很糟糕啊！遇到的對象都是想跟你約炮、發生肉體關係而已，除非你也是想解決的性需求那正好約炮的運勢極佳，喂喂喂不對也偏題了，拉回來，近期靠近你的對象都是帶有慾望接近你，發生完關係吃完了就丟棄了，如果你能接受這種模式速食愛情那就是好桃花，前提是你要能接受這種不安全感的肉體關係，所以對普羅大眾來說這當然是絕對不想遇到的爛桃花阿！在網路的世界陷阱很多，一定要好好保護自己！
NO.3
選到這張牌的讀者們，恭喜你好桃花正在接近你！此牌最主要的涵義為抉擇，而且是事關人生重大的決定，因此將會出現牽動你人生的對象，對你而言是富有人生意義的對象，重大的決定可不是僅限於你而已，對對方而言又何嘗不是一樣呢？他也是十分珍惜與你的相遇，感謝老天爺安排這麼棒的人出現在他的生活，因此在交有軟體上遇到聊得來的對象不訪多多留意，不然正桃花溜走了可別怪梧桐老師沒有提醒你喔！
NO.4
挑到這張牌的讀者，請小心在交友軟體中近期遇到的對象，都是爛桃花，它們都只想欺騙你的感情！此牌代表著欺騙、欺瞞的涵義，如果不想聽到這麼難聽，梧桐老師換個說法，目前靠近你的對象基本上都有些不老實，透露給你的訊息都有部分隱瞞，例如你問他能不能視訊，對方總是用盡各種方法乎巄你帶過這個話題，嚴重一點甚至是為了騙你的錢，就是為了利益而來，總而言之說了這麼多就是不安好心的陷阱，自己小心為妙阿！
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