小孟塔羅：你是草莓族嗎？測你抗壓指數多高
草莓族多用来形容民國70年（1981年）後出生的年輕人，就像草莓一样，表面上看起来光鲜亮麗，但卻承受不了挫折，抗壓性低一碰即爛，動不動就換工作。然而現代人普遍生活壓力大，草莓族早已沒有年齡的區分了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你抗壓指數多高？
塔羅牌圖作者：Sorcerers Tarot(Antonella Castelli)
A：抗壓指數99分。(聖杯四正位)
牌面上有一位摀著耳朵的女子，坐在一匹野狼上。
這張牌表示你會用你的堅持走過風雨的阻撓。也許有些不看好你的人，對你做出否定的言行，你會因此感到難受；或許現實的狀況不佳，你會因此感到挫敗，但你知道自己在做什麼，清楚為了什麼目標在堅持。小孟老師想對你說，每一個成功的人，可能都經歷過無數次的失敗。
B：抗壓指數60分。(權杖四正位)
牌面上有一位女子，身旁飛舞著蝴蝶翅膀的精靈。
這張牌表示你需要在乎的人給你力量，好幫助你度過難關。這些人可能是家人、朋友、伴侶或信仰，當你因爲壓力而喘不過氣時，你會向他們傾訴或求助，他們是你最溫暖的靠山，讓你知道自己不是一個人。小孟老師想對你說，拿捏好對方能承受的尺度，才不會把對方給壓垮了。
C：抗壓指數80分。(錢幣六正位)
牌面上有一位女子，準備親吻眼前的青蛙。
這張牌表示你會用更高的視野來轉化你的壓力。你認為你所遇到的難題，其實是你尚未學會的課題，唯有通過這個考驗，你才能夠更上一層樓，往後若遇到類似的狀況，你也能夠順利pass，不會被它給打倒。小孟老師想對你說，辛苦了！你的背後有許多不為人知的辛酸。
D：抗壓指數20分。(權杖三正位)
牌面上有一位女子，頭頂上長了一棵茂盛的樹。
這張牌表示當你感到不適時，你會想立刻停止痛苦。倘若壓力來自於工作，你會用請假舒緩一下，還是不行便會提出遲呈。若壓力來自關係互動，你會想給自己時間冷靜，若無法改善可能會提出分手。小孟老師想對你說，要冷靜思考並面對問題，才不會做出後悔的決定。
E：抗壓指數40分。(權杖七正位)
牌面上有一位手拿沙漏的男子，有二隻蝙蝠跟在他身旁。
這張牌表示你會透過娛樂，好遠離那些不開心的事物。每人都有自己喜歡的方式，可能是線上遊戲、看電影、看YouTube、唱歌或喝酒等等。在做這些事情都時候，你會感受到現實所沒有的東西，讓你的心感到些許慰藉。小孟老師想對你說，切記！別讓自己沉迷上癮就好。
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