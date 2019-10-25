11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17 聯合新聞網 文／巧巧塔羅



圖／Stocksnap 分享 facebook 引用七數的指引做為11月的開端：）

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堅守界線，願你能保護好

所有你感到不能退讓的這些那些，

那雖瑣碎，卻不能任何他者被取代的細節。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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★生命靈數1

整體運勢：困頓而漫長，在這段時間，得轉換成更開闊的心情，才好面對這種情緒上的低迷氣氛。在環境中多數消息，都呈現不利當下情境時，你會直接聽到許多「明顯不好的消息」「明顯轉壞的局勢」出現在眼前，多數人只能將焦點放在如何救火的此時，對你來說，先看到頹勢、或已在其中都好，但不同的是，你比一般人知道「正在發生什麼」，比起被困在局中，你便多了其他能做的事；

首先你可以先去看看，發生問題的點，或許壞局勢、壞消息，已經擴散不可挽回，不過透過這樣的檢視，卻可能可以讓你停止手邊無意識繼續在製造的災難，從源頭阻斷，讓眼前的壞運氣用快一點的速度畫下句點。

雖不是好過的月份，但是有能學習的地方，在艱困的現況下留下點什麼，對一號人來說，會是最有益的做法。

工作／學習狀況：思考能力下降的11月，不利策略計畫、洽談、一心多用，思路受阻頻頻，如果能避免長期待在室內工作，多走出戶外，流流汗、讓身體動起來，來取代久坐，那麼可以解決掉部份這樣的問題；

另外得慎防資料遺失、團隊不合、流言蜚語比平常來得更多，無法阻止它們生成，那麼至少得看懂這一切到底從何而來；

比起逃避、期待能夠戲劇性的翻轉局勢，更有效的辦法，是誠實且正面以對，即便免不了業主或上司的責罵，不過災難也會因為你的不逃避，而快速畫下句點。

到了月末，前面這些問題若處理得當，也會因禍得福，就當是為月底的好運做準備，月初硬著頭皮，先把殘局收拾一下吧！

愛情：單身者會有一些新的機會，不過都明顯的未達標準，可能是感覺不夠對、也可能是實際的條件跟你原本嚮往的有落差，所以即便有新的契機，但成真的機會不高，也不建議在不是那麼喜歡的選擇中，硬要選出一個誰來發展成戀情，急就章反而會讓自己更心煩意亂，也容易因此而錯過後續出現更喜歡的對象，靜比動好的11月，無論再寂寞都得先保持冷靜會更好。

有伴侶者，得注意自身的心情低落，影響到與伴侶之間的發展，在這段天氣多變的時日裡，除了情緒本身，更要注意身體帶給情緒的影響，沒來由的擔憂、心煩意亂，都可能是引發雙方爭執的導火線，因小事而開吵的狀況，整個月都可能發生，而「因為很煩不想解釋、覺得對方應該知道」就會是更前端的問題，請一號人們務必留心自身狀態，並且適時的先跟伴侶說出自己的現況，打好預防針，就可以大幅避免掉這種無謂的爭吵。

只要能有意識的避開這些事，實際上兩人的相處倒是風平浪靜，忠實傳達與分享感受相當重要，勤勞點、多說點，都是讓感情生活氣氛良好的前置準備。

訊息指引：Rebirth

故事已在某章節的終點，

關於那些取捨，還有故事中的寓意，你是否都已學會？

學會那些，不為畫下句點；從學會的那些，學會改寫。

★生命靈數2

整體運勢：財務有大筆且臨時的支出，如果可以，先備好調度的資金，或準備好融資計畫，才不會手忙腳亂，為錢發愁；另外原本說定要入袋的金錢，在數額上也可能會不如當時約定，或不如預期，打折、延遲等問題，二號人們得有心理準備，前述的臨時支出，也極可能是因為前面款項的延遲，導致金流卡住，整個月圍繞在「錢」的問題，得多用點心來應對，矇著眼、期待問題能夠自動消退，都不是務實的做法。

自我價值跟與他人的溝通，也容易在這段時間出現狀況，二號人得用點心調整自身狀態，才不會被眼前的困境，拖垮了心情。

工作／學習狀況：在專業上有機會面臨「被奪權」或「被刪減預算」的危機，有些原本預定好要進行的工作，不一定會直接被拿走主導權，但卻可能名存實亡，只剩掛名，一般狀況下，二號人也真會退出主導狀況，導致最終結果被整碗端走，這段時間建議二號人做的，是跟過去完全不同的行動，即便只是掛名，都仍要積極參與，才不會連自我價值、最終成果都一併被拿走，換來壞心情；

刪減預算之類的事件，也得用一樣的態度迎戰到底，不要未戰先降，是二號人們這段時間在工作、學業上必備的態度。

在學習方面，也得用最積極的行動，去面對質疑或不看好的態度，領域或狀況不同，但要面對的都是一樣，就是奮戰到最後一刻不放的堅持，只要完成度越高，你就越能從當中得到面對專業的自信。

愛情：單身者在這段時間，倒是特別能看清何為正確、何為不正確的對象，所以如果你有多個可能性，卻遲遲選不出來（無論是要丟掉或是做出交往的決定）的問題，那麼這個月可望因為這些「看清楚」，而解決這些困擾；對於完全沒有對象的你來說，也可以有機會看清楚自己到底為何想談戀愛，想要怎樣的人，以及想要的，跟你真的需要的是否真是同一回事，這些發現，都會間接有益你迎來新的戀愛機會，在念頭略過腦袋的時候，可得讓它們留久一點，讓它們能落實在生活中。

有伴侶者在關係中，得注意自己拒絕溝通、拒絕聽見某些特定說法的問題，另一半可能早就在提，或是用各種方式試圖跟你取得共識，這些意見到了這段時間，是你得正視它們的時候了，如果你依然抗拒、略過，那麼伴侶可能就會採取更激進一點的手段，譬如冷戰、或是一種「你拒絕聽這些，那我也不做那些了」的賭氣行為；如果二號人開始覺得另一半越來越不受控、處處惹你生氣，那麼通常也是在提醒你，你極可能有前述的拒絕溝通，卻不自覺，那麼就得回過頭，去問問自己到底在抵抗些什麼，做出具體的讓步、或至少先看見，開啟真的有效的對話，才能為關係中的緊繃找到緩解的方式。

訊息指引：Polarity

已到做決定的時刻，那些你期待的，都在眼前，

這是在谷底的最後一天，明天，你將遠走高飛。

★生命靈數3

整體運勢：慎防他人情緒對你的干擾，比起能閃則閃的態度，三號人更需要的是上前一步，明確的畫出界線、說不的堅定，才可能避開整個月這種煩人的氣氛，說明界線的問題會不斷出現，直到你能明確表達出拒絕為止；在環境面，這段時間所出現的許多情緒沮喪、低落的人們，除了主動找上門的要拒絕之外，也建議三號人要把持好自己，不要人家還沒主動求助，你反倒先自己一腳踏進去，這些念頭的偏差，都可能導致這個月的混亂，看清楚能做的，只選確定可以負擔的，多一事不如少一事，都是本月保平安的最高指南。

工作／學習狀況：在專業上倒是有付出必有回報的務實路線，突發狀況比過去一段時間來得少很多，可以專心在建立架構、流程、或是做些日常本來就會被排好的工作，雖然無聊，不過也很能安心的安排自己其他的時間，或是多做些自己原本想做，卻始終空不出時間來做的事，在工作跟學習進度上，是段安穩舒適的時間；

缺點在於，既是這樣的氣氛，要開創、打仗、拿下訂單、刷出一筆亮眼成績這種事，就很難在這段時間發生，所以業務拓展或新計畫，就得排在其他月份進行，才不會在這段時間丟出去了，卻發現毫無回應，拖拖拉拉，討論也相當緩慢、甚至沒在動，這都會讓三號人大感失望，只要在正確的時間，安排該做的事，就能享受事半功倍的愉悅感。

愛情：單身者會遇到的新對象，可能剛從另一段戀情中出來，對於要接受新的關係，尚未準備好，雖然喜歡上這樣的人也無不可，不過在當中可別陷得太快，要明辨同情跟愛情之間的差別，才不會一心想救贖對方，自己卻先賠了進去，戀愛沒談成，反倒先受挫 。

先能夠把持好這樣的情緒界線，才可能讓新對象變為伴侶的機會增高，別期待無縫接軌，多留點空白對雙方都是必要的緩衝。

有伴侶者在關係中，會有一再被對方要求、暗示要做某些特定事情的狀況，在回應之前，得先問問這是否是自己真的想配合的，如果你願意做的話，那你是不是喜歡這種「被暗示、不明說，但卻要快快跟上、配合」的感覺，若你得到的是否定的答案（一般也會得到「不想」或「不開心」的答案）那麼就得跟對方好好溝通，說明你願意做，但或許另一種表達會更被你接受，雙方都省事；修正這樣看似默契，但實則測試的相處模式，會是這段時間關係中主要該面對的問題，所有的問題幾乎都相同，如果你可以正視它們，它們在你的生活中就不再是阻礙，而是一種提醒與助力。

訊息指引：Adventure

為自己說點什麼，那些你平常所不敢言，

為自己做點平常不做的，冒一點險，

全心行動的那刻，你才真的成為了自己。

★生命靈數4

整體運勢：面對混亂，這段時間的你，有許多可以逃避的管道，是唯一的較為可喜的消息。

意即本月份有許多失落即將發生、再也無法溝通的事被迫畫下句點，這些失去都不是「突然」而是「必然」的，通常你在十月就已經可以感到這些事件的徵兆，而11月只是10月的延伸劇情罷了，對於已在狀況中的四號人而言，不意外，也無須多言，所有「離去」的劇本將越來越明確，挽救頹勢、起死回生在本週期，已是幾近不可能的事，

若你仍在十月，那麼或許可以再賭一把，如若已在11月，那麼就只能接受了，不過11月本身仍有新的事件發生，一樣是關乎溝通失敗、逼你看清現實的，對新的（前期尚無症狀）的事件，倒是可以再試著用理清思緒，放掉過去做法的行動，去試著翻轉一下局面。

工作／學習狀況：在專業上收成的，是前一段時日的成果，這部份可預期的收入、成績、實質的金錢或物質收穫，都可以順利入袋，沒有意外。

不過新的項目可能就要多費點心了，對於這段時間思慮混亂的四號人來說，在跟別人開會、溝通之前，可能得先把自己的混亂整理完再開口，會是比較有效率的做法，甚至比平常更需要檢查、準備話稿、不然很可能事情沒有溝通到，拖緩進度之外，更會惹來不必要的負評、或他人對你專業能力的質疑，凡事務必「想清楚再說」避免「先大概準備一下，再見招拆招」，用這樣事前預防的方式，較能夠讓這段時間工作上的麻煩降到最低。

做好記錄，筆記、錄音不可少，方可讓這段時間因為混亂，無秩序感所帶來的災難，降到最低。

愛情：單身者面對新機會，務必先檢視一下對方的交友關係，以免一不小心就捲入三角戀情，不宜快速進展，因為這段時間交際場合多，機會也多，在歡樂的氣氛下，很可能你還沒想好，就已經被拱、在某個很難退出的局面裡了，

請四號人務必把持好界線，才不會捲進奇怪的關係中，不然後續如何抽身，會變成你最麻煩的一件事，對名譽也會有極大的扣分。

有伴侶者也得慎防第三者的問題，如果有，機率較高是發生在伴侶身上，伴侶可能因為一直未能跟你取得某些共識、被忽略太久（無論是情緒或是實質陪伴上的缺席都算）、而讓感情狀態由紅轉黑，先問問自己是否有在日前埋下這樣的伏筆，如果有，得趁情況白熱化之前出手，若已經明朗的，通常就很難再挽回了；對於平日表現還算好的四號人，一樣會有類似的狀況發生，不過不同的是，可以藉由講開、說出自己對對方的在意、表達清楚自己無法接受的地雷在哪，就能讓問題被解決掉。

兩種發展都不突然，你的想要與不想要，都不能只出一張嘴，行動才能帶來改變。

訊息指引：Blance

那些不熟悉的，我們終要學習，練習向來不為延遲，或最終拋棄練習，

練習是種暖身，讓美好的終能長成你的血肉，在你的身體裡。

★生命靈數5

整體運勢：外來的事務多且雜，五號人得在本週期做好比平常更靈活的時間計畫，才能應付這些突發、快速的狀況。

失約、修正時間、反覆溝通但遲遲未有明確的結論，都是11月的日常，這可能讓五號人深深懷疑自己，是否被人刻意為難、被針對，不過請先從這樣的情緒中稍微抽離一點，只要一點點時間，就可以很輕易看出這是誤會，通常這些溝通未果的事，對方都正被比你能想像的，更麻煩的事卡住，所以那套「被針對」的劇本，一旦上演，只不過為難了自己，但對事情的進度不會有幫助，與其檢討對方，調整自己的進度表，一定會是最不費的方式。

跟家人的相處狀況良好，面對囉唆的長輩，也請看到他們只是太閒的事實，比起生氣，多派點事給他們忙，會是很務實又能讓耳根清淨的做法。

工作／學習狀況：在專業上會面臨來自業主、上司的挑剔，是沒有來由、情緒性的那種，所以並非真的有很多問題需要解決，而是你得看清楚「現在正在發生什麼」然後可以「選擇不參與」「選擇跳出對方硬套給你的框架」，用全新的、異於對方原先提出的角度，去重新切入談話，通常就可以讓這些挑剔、沒有共識的對話，找到雙方可以談、讓事情可以繼續進展下去的方式。

當每次類似的事件到了尾聲，你跟指派工作的人都會發現，其實一開始對方可能就不知道自己要什麼，當然會是有點煩人的經驗，不過這樣的磨合，也會對往後的合作有幫助。

學習上也是如此，若在有需要討論的學習狀態裡，一樣是得由五號人先帶著對方跳出框架，然後才能停止鬼打牆，讓事件順利進展。

愛情：單身者若能往比自己年輕的族群找對象，會比開拓年長者的機會高，多參加平均年齡低於自己的聚會，或接觸年紀較小的對象，對於五號人來說，才有表現自己的空間，並且能夠避免掉「被指導、指教、挑剔」的麻煩事，進而因此展現出自己穩重、懂得多的一面，因為競爭壓力小，也容易展現出親和的一面，方能有創造新機會的空間。

有伴侶者在關係中，相處狀況大致良好，對方貼心、雙方也有很多共同話題跟活動的本週期，只要你可以不要一不小心就倚老賣老起來，通常也就能夠相處愉快，並且在這樣的平和氣氛中，之前覺得有些不能談的敏感話題，若因為害怕吵架而避開的，也適合在11月拿出來小小討論，或是坦白心意、解開誤會、把想要的、不想的都說得明確些，在這段較不易引發爭端的日子裡，都請把握時機，趁著氣氛好，多說一點真心話吧！

訊息指引：Nature

踏好腳步，得將吸進的每一口空氣，都化做堅實的固體環繞你，

如同置身在森林般，看似隱匿，卻明確，堅定不移。

★生命靈數6

整體運勢：11月與外界，有一段難得的溝通順暢跟互動良好的時光，如果你身在本月，卻覺得落差很大，那麼鐵定是你跟人之間的安全距離失了準，沒有畫好安全界線所造成的，在這段時間，只要能稟持著「不要撈過界、過度關心他人私事」也不要任意開放自己的底限讓人踩踏的話，通常都能夠感受到生活中井然有序的美好。

在情緒安穩、無太多外來狀況干擾的本週期，也有利於跟家人相處，看待平日容易失去耐性的事，能夠用不同的觀點切入，如果有誤會想要解開，這段時間也是不錯的時間點。

工作／學習狀況：在這段時間，雖然跟直接晉升無緣，功勞、光環也無法全都落在你一人身上，全部的好事，都呈現必須與人分享的情況，不過至少好事還不少，在工作上提案順利、專業技能也大受肯定，這都是這段時間看似理所當然，但其實「很棒」的事，只不過太過日常，容易被忽略，但在多數人多呈混亂的11月裡，穩定而踏實的生活，已經算得上最好的運勢。

在學習狀況方面，這樣的好運會更明顯一些，因為思路清晰，在舊有的進度上會有所突破，新的練習中，也比平日更可以更快找到要領，若工作或是學習需要或想要學習新的技能，也宜在這個月開始進行，會有不錯的發展。

愛情：單身者，若已有對象但尚未發展的，這段時間只要主動點，突破僵局的機會很高，因為大環境混亂，為你創造了不少可以伸出援手、雪中送炭的契機，只要你可以少點盤算，讓行動變多，就可以讓對方因感受到溫暖，而多看你一眼，多考慮你一下，走的是「關懷變多，越走越近」的路線；對於完全無對象者，也可以用一樣的方式，適度的關懷別人，對自己形象會有加分的效果，進而篩出對你有興趣、或你自己可能從未想過，但實際上能引發你興趣的對象。

有伴侶者在關係中，可能較平日更感到另一半的冷淡跟疏離，需要多用點心、多分配點時間陪伴，這段時間的關係稍冷，雖然不會有立即的危機或裂痕（除非關係已經很可危，到尾聲了），但是卻不可不防，因為這樣的狀況一旦頻繁發生，之後就會變成常態或日常，若不想有「突然不知道為何就要分手」的劇碼發生，那麼平時關係的維繫就不能太偷懶；

另一半分享、說話的意願，談話的深度，若讓你感到有點「距離」，那麼請務必記得把對方引導到你覺得更好的地方，需要多一點敏銳的觀察力才能做好的任務，請六號人多用心吧！

訊息指引：Cycles

一切都在該有的進度、該朝往的方向上，毫無偏誤的，

它都朝往你最該前往的地方前進。

★生命靈數7

整體運勢：謊言頻傳，難辨事實真相的這個月，應減少當下下判斷的機會，凡是宜緩不宜急；

而「緩」的意思，不只是不在當下下決定而已，是延後到思慮比較清晰時，再下判斷會更好，因為在這段時間裡，即便不在當下、是回去之後千思萬想得到的答案，也會因為本身的思慮仍舊不清，而白想一番、浪費時間，之後仍是錯誤收尾，如果是非得在這段時間完成決策的，也要有之後被翻盤、事後發現跟原本議定的不同，這類「前面都是白忙一場」的傾向，所以若非得下決定，那麼為這個決定預留一點變動空間，是另一個較能減少麻煩的方式。

財務上容易遭受損失，而且不是小錢，因貪小而失大也是本週期容易發生的狀況，務必守好荷包，務實不貪心，才能把小朋友們都好好留在身邊。

工作／學習狀況：在專業上不宜簽約、新合作、洽談，一樣是能緩則緩，合約跟文書需要反覆以近乎龜毛的態度去再三審視，自己看完、換個人一起幫忙看，是有必要的，除了思考混亂易誤判之外，合作方（或上司業主）也容易有意無意的丟出一些有陷阱、有但書的指令、條件，若一不小心踩進去或沒看清，很可能導致整個合作就此消失；

這段時間也會出現一些「看起來不太對，但是聽起來好像很棒」的工作機會、或是神效的學習課程，這些東西或許平常仍有討論的空間，但在11月就不用費心討論了，務必先丟開這些明顯的陷阱選項，不要貪心、不要異想天開，有遲疑的就推開，之後你會感謝自己這些來自直覺的警告的。

愛情：單身者在關係上也要慎防詐騙，恐怖情人、情緒勒索的慣犯，在還沒交往時其實就有跡可判斷，遠離那些「愛得很熱烈、沒有你不行、迅速對你產生好感」的對象們，絕對比較安全，

這個週期出現的多是這樣的角色，就算再寂寞，也千萬得按倷住，避免後續一沾上就難以甩開，對七號人來說這樣的情況是比其他人更可能無限延長的，因為你們實在太容易想照顧弱者啦！

有伴侶者在關係中，首先要避免欺騙對方，因為一開口，對方的確很可能在第一時間被你騙過去，即便你認為只是善意的謊言，之後都極有機會讓對方用很嚴格的方式跟你追討，所以避免埋下禍根，當然是第一要務，

對於已經有類似前科的，在這段時間就要小心，因為對方很可能在此刻發現、追討，或是不直接追討，用的是以牙還牙的方式，也說了跟你類似的謊，越是迷霧一片的氣氛下，就越得用清楚、不含糊的態度應對，才能避免損及雙方感情。

訊息指引：Strength

堅守界線，願你能保護好

所有你感到不能退讓的這些那些，

那雖瑣碎，卻不能任何他者被取代的細節。

★生命靈數8

整體運勢：「只是慢一點，世界沒有毀滅。」不過對於八號人來說，這樣世界可能就是毀滅了（？）XD

這段時間，原本預期要進行的事，大概很容易有延遲、被延後的問題，你得把焦點放在事情本身的體質是好的，而不是「還要多久」，就會減少上述這類世界崩毀、但全世界都看不懂你的崩毀到底在哪的局面，你就不會被壞心情困住了，對於那些慢一點的事，如果對方暫時給不出時間，你拿刀子押在對方脖子上，他也無能為力，比起強要一個答案，放下可能是更快的方式。

但就如前所述，事實上只要你能稍微給點時間，忍受一點不受控、不可預期，那其實事情最終都還是能依你想要的方向發展，既然先明白這只是多花的力氣，對事情無益，那就收起來吧！不必為自己多添那一筆怒意。

工作／學習狀況：在專業上亦是如此，被延遲，而且對方還給不出好理由、被翻案，而且對方說不出所以然、也沒有替代方案，這些都是日常。冷淡看待，不投入太多感情，放手任由事情自然發展一會兒，一會兒就好，這個是你唯一能做的事了，越逼緊越不好的本週期，對那些暫時不會有結果的事，你也只能練習把手抽開，不積極就是最大的積極；

在抽手的時候，留出的空檔，你能夠從中發現其他可為之事，做出新的創造、或是意外的從另一件事，為正在膠著的事情找到解套的方案，是滿有趣的發展。

保留靈活度，這邊不行、換那邊，無論在學習或是工作上，準備幾套不一樣的方案，來讓自己有空間可以跳脫困局，是讓本週期發揮效率的最佳指南。

愛情：單身者別在感情上接受難民，在這段時間，你容易遇見的是剛走出一段戀情，或甚至只是感情狀況不佳、到尾聲，但急著找一塊浮木跳過來的對象，如果你看到了，務必拒絕，至少不在當下就接受，無論是表面上的，或是實質情感上的，都請拉開一段距離，多看一下吧！

因為這樣的對象只是短暫出現，當對方解決完當下的情緒，也無法在你身邊久留，如果你期待的是真正的感情，那麼這段時間還是別把期待寄託在不適當的對象上，才能少受點傷。

有伴侶者別隨另一半短暫的情緒起舞，這段時間，伴侶偶發的憤怒可能會不小心掃到你，但就是一下的時間，如果你沒忍住，一下跟對方太認真，那麼會讓戰線無限延長，對雙方都沒有好處，比起跟對方認真，你能做的是幫對方轉移一下注意力，也算是幫忙自己，用靈活幽默的方式幫兩人的情緒轉個台，不困於無用的火氣、或是爭論無謂的對錯，就能讓多數時間的互動氣氛良好。

訊息指引：Prosperity

美好的、嚮往的，它們都已在路上，正不急不徐的前進。

★生命靈數9

整體運勢：擺脫十月的低迷心情，生活重新感到有秩序，在環境面，在之前你覺得各種不合理的、荒唐的說法，都不攻自破，當然還有一些混亂的消息跟謊言，雖然暫時無法立刻畫下句點，但也都來到尾聲；

對九號人來說，這種清爽感是相當重要的，簡言之，你之前覺得怪怪的那些事，總算都水落石出了，所以在心情上相當輕鬆，另外，有些待確定的金錢、合約、該結束的、告一段落收尾的，這段時間，都能夠得到個明確的交待。

工作／學習狀況：專業方面，可以安心的待在舒適圈，做習慣的事情，沒有太多波動的本週期，該在進度上的不會被延誤，並且相對其它的日子，奇怪的客戶、詭異的要求都變少了，如果要用你的角度來形容，大概就是「大家都很乖、很守秩序」這樣吧！XD

十一月利於個人工作，如果你是一個人工作的，會感到特別的順暢、處理事情相當有進度，堪稱完美的時期；團體工作者則會辛苦一點，跟別人的談話難以找到共識，你可能得多花一些時間，在阻止對方鬼打牆上面，你的合作伙伴顯然不如你的腦袋清晰，你可能得多幫對方一點，並時時將對方從不切實際的幻想中拉出來，才能確保進度流暢。

愛情：單身者無新桃花，對於現況的你來說，一個人會比兩個人的生活來得愜意，剛好身邊也無適合的對象，就算有，也是一些一看就知道怪怪的、不想往來的人，對於已有對象但尚未有進展者，倒是適合告白、擺脫單身，之前若鋪陳得沒有太差，這段時間的成功率是高於日常的。

有伴侶者，雙方若有誤會，可望在本週期說清楚，你得到交待的可能性是很高的，所以想問什麼就趁現在，對於已經是感情穩定的雙方，也是深化關係的週期，感情運勢會呈大好或大壞發展，體質良好者更好，體質不佳者，則滿有機會看清某些期待再無可為，能夠快速決定畫下句點，也是一件好事。

訊息指引：Patience

用靜默取代喧嘩，用停滯代替行動，在正確答案被揭曉之前，

等待只為讓你看清什麼該有，什麼該丟棄。