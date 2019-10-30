【塔羅】交往中必算！妳適合跟他結婚嗎？

2019-10-30 14:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

俗話說「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，妳想過婚姻生活一旦遇到阻礙，妳的另一半會為妳承擔呢？還是會放任妳獨自面對呢？他是個可靠的、適合託付終生的人嗎？科技紫微網將根據妳選擇的塔羅牌預測。正在交往中的妳，記得來測算一下唷！

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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒。

2、在心中默念：「我適合和現在的交往對象結婚嗎？」

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3、憑直覺選擇下面一張牌，科技紫微網將給妳答案。

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結論：

抽1號牌：皇帝

可靠指數：99%

這張牌預示著對方並不擅長情感表達，卻具備超強的責任感。當妳還未察覺生活壓力和困難來臨時，他已把事情解決；當妳打算外出旅遊但還未預定旅遊團時，他已幫妳拿回了機票；當妳哭泣時，他只默默的讓妳靠著他的肩膀，為妳吸乾淚水……。

或許他經常忙於事業，或許他不怎麼浪漫，但只要妳有需求，他一定會留著一邊肩膀來承擔。

抽2號牌：戰車

可靠指數：80%

這張牌顯示他似乎總在狂熱地追逐很多東西，比如自由、理想、事業、朋友……很多時候他留給妳的只是一個背影，讓妳覺得不夠有安全感。

但當妳遇到困難和危險，他卻一定會最先站出來保護妳，為妳掃除障礙。他會用一句「這個女人我罩著」、「別拼了，我養妳」，讓妳感動到哭。他的肩膀在「英雄救美」的劇情中比較適用。

抽3號牌：隱士（逆位）

可靠指數：60%

抽到這張牌，代表妳可以試著與他深入交往，去真正的瞭解他，說不定他會給妳不一樣的驚喜。

平時他給妳的感覺或許顯得不夠在乎、不夠可靠，甚至一副需要妳保護的樣子。但他也會用自己的行動去默默守護妳，只不過他顯現的力量可能不那麼強大，不那麼能滿足妳的幻想。

抽4號牌：力量（逆位）

可靠指數：40%

這張牌預示著華而不實。當妳心情鬱悶時，他會把妳的頭靠在他肩膀上，撫摸著妳的髮，這時妳會覺得那是最溫暖的肩膀；當妳不爽老闆時，他會跟著妳一起罵，妳會覺得他很懂妳。

可是當妳被別人欺負，需要他拿主意，或者當生活遇到險境、困難時，他除了嘴上幫你解氣，並不見得會有實際行動來陪妳扶妳。那時妳一定渴望伴在妳身邊的為什麼不是一個拿著寶劍的英雄。

抽5號牌：月亮

可靠指數：20%

月亮表現的是變化，以及變化所產生的不安感，會讓妳身邊包圍著許多幻影。妳以為的事情，妳看到的現象，或許在未來會朝著相反的方向發展。

所以，千萬不要被對方表現出來的表象給迷惑，不要沉淪在花言巧語之中。別聽他說什麼，而要看他到底為妳做了什麼。

抽6號牌：女皇（逆位）

可靠指數：5%

這張牌預示著妳承擔得比對方多，也代表妳會顯得比對方更精明、堅強。在兩人的相處中，他可能較需要別人來指導他的言行與生活方式；他的生活、事業較會追求安逸；遇到困難或衝突，他雖不是常常退卻、讓步，卻也常束手無策。

兩人之間，他會像個需要妳幫助和指引的小孩，有時更需要妳來收拾爛攤子。如果所有的事妳都積極主動、一力承擔，而不去培養他的生活目標與動機，那麼和對方結婚，妳的人生會變得強悍而辛苦。

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