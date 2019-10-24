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老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

老是忘東忘西，丟三落四嗎？隨著年齡增長，感覺記憶力逐漸下降嗎？其實這是每個人都會遇到的難題，別擔心，科技紫微網根據12生肖，為你提供增強記性之秘訣！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠、生肖兔

增強記性方法：飲食調養

生肖鼠和生肖兔的人，對於喜愛的食物難以抗拒，所以容易因為挑食而營養不均。不注重飲食健康，記性會受到很大影響，退化明顯。所以，對於你們而言，要增強記性，飲食調養最為關鍵。需要多多補充深色水果、深海魚、全麥麵包等食物，攝取多方面的營養，補充優質能量，讓身體的供血、頭部的供氧更為充足，這樣一來，腦力、記憶力都可望提升。

　

生肖牛、生肖羊

增強記性方法：適當運動

生肖牛、生肖羊者，特別容易因為忙於工作，長時間保持同一個姿勢，或是太宅、懶得動，而讓血液循環受阻，記憶力減弱。你們增強記性最好的方法就是，合理安排作息，並做適當運動。比如：跑步、瑜珈、深蹲等，哪怕是伸伸懶腰、甩甩手、抬抬腳、甚至多站立少坐臥，都有利於活化腦部血液循環，防止記憶力衰退。

　

生肖虎、生肖馬

增強記性方法：集中精力

生肖虎和生肖馬的人，精力旺盛，活動頻繁，思維很是跳躍，常常一心多用，身兼數職，容易因為太過於貪心而難以集中精力，腦筋過度負荷的結果，造成了腦力減退、無法記住事情。增強記性的最佳方法就是專心，把注意力只集中在一件事情上，做好一件事再做下一件，而不是事事都想要同時進行。此外也可在行動時，大聲唸出要做的事，增強印象，提升記性。

　

生肖龍、生肖猴

增強記性方法：腦力激盪

生肖龍、生肖猴的人，如果長期做同樣的事情，便會感到厭倦。而且，在重覆與不變中，腦袋也容易麻木、生鏽，記憶力衰退。想要增強記性，就得常保新鮮與活力，不斷學習新事物，或是培養玩益智遊戲的習慣。在靈活變化、學習新知、挑戰智力中，刺激腦細胞，強化記憶，可有效預防記性變差。

　

生肖蛇、生肖雞

增強記性方法：學會放鬆

生肖蛇和生肖雞的人，對自己、對別人都頗為嚴格，自律而堅持。如此一來，神經常處於緊繃的狀態，當身心、頭腦長期處於緊張之中，便會循環不良，肩頸僵硬，導致頭部血流不足，出現健忘的症狀。所以，學會放鬆是你們增強記憶的關鍵。常常深呼吸，放鬆全身，別逼著自己一定要記住並處理所有的事物，當實在想不起事情時，適時轉移注意力，讓自己放鬆下來，反而能增強記性喔。

　

生肖狗、生肖豬

增強記性方法：隨時記錄

生肖屬狗、豬的人，有時候迷迷糊糊，容易粗心大意。由於不太去用心思記住事情，在回憶和回頭的路上會花費較多的時間和精力，走了不少彎路。所以，對於你們來說，好記性不如爛筆頭，養成隨時記錄的習慣，利用圖像或文字、聲音來記錄，方便往後翻看、查閱，對回想和記住都會很有幫助，從此再也不用擔心會忘記了。

　

只要掌握適合自己的方法，就能留住記憶、增強記性，最重要的是讓你心情保持穩定，才能在好運降臨時把握機會。

　

【延伸閱讀】

難忘舊愛？塔羅復合機率立刻算

重溫前世緣！揭曉兩人戀愛宿命

　



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