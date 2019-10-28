一路旺到明年！這些5個生肖年底前特別順遂

2019-10-28 14:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

一晃眼又到了2019年最後一個季度。想要做最後一波衝刺的人注意，科技紫微網為你送福來了！你會是被幸運之神青睞的那個人嗎？年底能擁有擋都擋不住的好運嗎？

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第五名：生肖鼠

短評：美好時光，家中添喜

進入規律、單純的生活模式，時光會在舒適滿足中慢慢流過。先前的耕耘逐漸回報，生活品質進入佳境，有衣祿方面的享受。

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家中喜訊也多，未婚者有結婚之喜、已婚者有添子之喜、年長者子女嫁娶添孫，此期間以守護家園為目標打拼創造，會更有動力。

第四名：生肖豬

短評：名利雙收，精神煥發

聲名地位翻紅上揚！不管你是達官顯貴，還是販夫走卒，只要肯努力付出，就能受他人重視或贏得佳評。進財的多寡也將與知名度的強弱成正比，知名度愈高，報酬愈多！

此時你的精神狀態大回春，煩躁不寧一掃而空。事業成就為你帶來了自豪及正面思考，正義感及同情心滋潤了心中的一畝旱田。

第三名：生肖牛

短評：慾望突顯，越動越發

此時的運勢傾向慾望突顯，以及想法轉趨實際。無論是對自我的期許、物質生活的追求、權勢的提升、財富的累積，你都充滿興趣。只要功夫紮實，勤奮膽大，所求必定能實現。

財氣自然也不落後，行動力愈強者賺得就愈多。比較要注意的是，錢賺得快也揮霍得快，多儲蓄才能過個豐盛年。

第二名：生肖羊

短評：貴人相助，滿眼繁華

年底你將有機會見識到繁華舒適的世界。社交上有受人尊重、開闊眼界的好收穫，開啟眼界能讓你站得更高，看得更遠，因此也將替自己的未來做出令人吃驚且具前瞻性的正確決策。

自身的賺錢實力雄厚，貴人助力強大，除了有正財收入外，也有意外所得，信用好時更有錢財主動敲門的好運氣！

第一名：生肖雞

短評：喜事連連、諸事順心

邁入事業收穫的時節，所擁有的成就、地位、榮耀，是你實際能力以及以往努力與造勢的最佳證明書。生活上也喜氣洋洋，生活品質將得到提升，可沉浸於吃穿方面的享受中。

此時你愉悅的情緒也讓愛情變得更幸福快樂。對待情感，雙方都充滿了憧憬和感恩，這會是今年最甜蜜恩愛的時期。

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