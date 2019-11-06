愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷
【文‧科技紫微網】
相愛的兩個人，從熱戀的激情進展到如家人般的親密，那再熟悉不過的彼此，理當在眾親友的祝福下步入婚姻殿堂，最終卻以分手收場。究竟兩個人為什麼無法攜手到白頭？是倦了，累了，還是撐不過愛情試煉？「到此為止吧！」這句話，對某些星座組合而言其實是有苦衷的，科技紫微網帶你一探究竟。
金牛座＆雙魚座
分手原因：現實與浪漫的衝突
在剛相戀的時候，金牛的穩重與務實能夠為雙魚帶來安全感，而極具藝術細胞富有才華的雙魚，則吸引愛美的金牛的目光。但是愛情長跑一段時間之後，務實的金牛會覺得雙魚過於夢幻不夠實際，浪漫且多情的雙魚則認為金牛總是不解風情，兩人為此經常起衝突。
如果愛情想要走得長遠，金牛偶爾要陪雙魚做做夢或是給予支持，因為雙魚其實很容易滿足，一點肯定就足以讓他有繼續的動力；另一方面雙魚則需適時收起氾濫的情緒，理解金牛對於金錢物質的追求，是源自他們想要保障生活品質的天性。
射手座＆巨蟹座
分手原因：直率與敏感的衝突
射手座的大膽與率性，為巨蟹帶來多采多姿的生活；巨蟹的體貼關懷，讓射手如沐春風般舒適。可一旦相處久了，巨蟹依賴性太重，讓追求自由的的射手座很有壓力，頻頻喊累，而射手過度直率的言語，也常常刺傷巨蟹敏感脆弱的心。如果不調整彼此步調，長久下來必產生裂縫。
想要攜手到白頭，射手座需收起手中的弓箭，當兩人不同調的時候，先別快語傷人。巨蟹座則需要給射手座更多空間，去體會自由放飛對射手座是非常重要的事。
天蠍座＆摩羯座
分手原因：愛得深也傷得深
天蠍與摩羯實在有太多太多的共通點。同樣有著外冷內熱的特質，對愛情同樣被動，只要認定是朋友的人就一定結交到底。因此這樣的組合一開始非常容易吸引彼此，相愛自然也非常深。然而經過一段熱戀期之後，天蠍恢復敏感多疑、摩羯則進入工作狂模式，造成一個起疑心的時候另一個選擇沉默不語。兩人誰也不願意主動、誰也不願先開口、直接進入冷死雙方愛情的節奏。
如果這段戀情想要走到老，那麼天蠍座請務必減少自己的敏感天線，還要當摩羯座的後盾，適時給予鼓勵，摩羯絕對是為愛努力賺錢的一方！而摩羯還請多記得工作之餘別忘記陪伴對方，在他需要安全感的時候別吝嗇陪伴他、呵護他。
處女座&牡羊座
分手原因：不拘小節與注重細節的衝突
追求完美的處女座對於自我要求甚高，尤其是乾淨俐落的處事態度深受牡羊的欣賞，而牡羊座雷厲風行的個性，也深深吸引處女座，愛情就此萌芽發展。可長久相處之後，牡羊便為處女座對於細瑣事務的挑剔感到煩躁，處女則看不慣牡羊的不拘小節，兩人感情從而有了衝突。
若希望這段愛情可以持續走下去，牡羊需遷就處女座注重細節這個部分，處女座也要調整心態，對於牡羊的毛躁盡量睜一隻眼閉一隻眼，雙方不妨著重在彼此的優點上吧！
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