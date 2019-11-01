雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？
【文‧科技紫微網】
很多人都以為，只有傾國傾城之姿、沉魚落雁之貌的女人才有魅力。這是大錯特錯的，其實每個女人都有自己獨特的魅力。想知道妳在哪種情況下最動人，最吸引別人目光嗎？科技紫微網在這裡展現最迷人的妳！
牡羊座：意氣風發
意氣風發的女人全身都圍著耀眼的光環，所以妳需要時刻保持自信，堅信未來盡在妳的掌握中。
金牛座：神情專注
專注於某一件事情時，譬如看一本書、打理花園時，妳的神情是最迷人的，總能讓身旁的人感受到妳的魅力。
雙子座：開懷大笑
因為一件有趣的事或者一個小笑話，開心無比的大笑。妳的笑聲爽朗而純真，讓人心動。
巨蟹座：埋頭閱讀
身著清新文藝風的服飾，捧著一本書，在樹下、花園裡埋頭閱讀，書香古韻相結合，迷死人不償命。
獅子座：大氣豪爽
在面對某件事的當下，妳拿出豪邁氣概來承擔責任，讓人感到柔弱的女生也能成大事，不自覺的心折。
處女座：凝視遠方
站在窗前凝視遠方，眼神空靈而散漫，神情微微有些茫然，美得就像一場夢。
天秤座：輕捋髮絲
當微風吹亂頭髮，妳淡定的以纖纖玉手輕輕捋順髮絲，這時的動作最是迷人，最能吸引意中人的注意，讓他沉醉。
天蠍座：拈花微笑
輕輕拾起一朵花，嗅著淡淡的芳香，嘴角笑意盎然。或是雞尾酒會上、藝術展裡，在人群之中，保持默默無言，任由神秘和優雅散發。
射手座：展現生命活力
在運動場上揮灑汗水、奔跑迴旋、靈巧轉身的時候；在旅途中展現親和、活潑的時候，妳的陽光氣息相當迷人喔！
摩羯座：認真從容
繁瑣無比的工作，別人都束手無策，妳卻能埋首其中，熟練地抽絲剝繭，給人可靠的感覺，魅力就在此時綻放。
水瓶座：談笑風生
與朋友們嬉笑打鬧、談笑風生，或是主導玩小遊戲時，妳一下子溫和開朗，一下子又有出乎意料的驚奇反應，不按牌理出牌就是妳的魅力。
雙魚座：聆聽分憂
妳常會注意身邊是否有人被冷落，發現時便主動過去和對方攀談，以至於很多人喜歡找妳聊心事，消化不愉快的情緒。妳溫柔的舉動，帶給別人很好的印象唷！
為了抓住妳心中的理想對象，展現優點是必要的，可是千萬不要捨近求遠，扮演著妳不熟悉的舉止。把握妳原有的魅力，所吸引而來的人，就是喜歡妳原本的樣子，相處起來往往也更融洽！
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