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雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

很多人都以為，只有傾國傾城之姿、沉魚落雁之貌的女人才有魅力。這是大錯特錯的，其實每個女人都有自己獨特的魅力。想知道妳在哪種情況下最動人，最吸引別人目光嗎？科技紫微網在這裡展現最迷人的妳！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座：意氣風發

意氣風發的女人全身都圍著耀眼的光環，所以妳需要時刻保持自信，堅信未來盡在妳的掌握中。

　

金牛座：神情專注

專注於某一件事情時，譬如看一本書、打理花園時，妳的神情是最迷人的，總能讓身旁的人感受到妳的魅力。

　

雙子座：開懷大笑

因為一件有趣的事或者一個小笑話，開心無比的大笑。妳的笑聲爽朗而純真，讓人心動。

　

巨蟹座：埋頭閱讀

身著清新文藝風的服飾，捧著一本書，在樹下、花園裡埋頭閱讀，書香古韻相結合，迷死人不償命。

　

獅子座：大氣豪爽

在面對某件事的當下，妳拿出豪邁氣概來承擔責任，讓人感到柔弱的女生也能成大事，不自覺的心折。

　

處女座：凝視遠方

站在窗前凝視遠方，眼神空靈而散漫，神情微微有些茫然，美得就像一場夢。

　

天秤座：輕捋髮絲

當微風吹亂頭髮，妳淡定的以纖纖玉手輕輕捋順髮絲，這時的動作最是迷人，最能吸引意中人的注意，讓他沉醉。

　

天蠍座：拈花微笑

輕輕拾起一朵花，嗅著淡淡的芳香，嘴角笑意盎然。或是雞尾酒會上、藝術展裡，在人群之中，保持默默無言，任由神秘和優雅散發。

　

射手座：展現生命活力

在運動場上揮灑汗水、奔跑迴旋、靈巧轉身的時候；在旅途中展現親和、活潑的時候，妳的陽光氣息相當迷人喔！

　

摩羯座：認真從容

繁瑣無比的工作，別人都束手無策，妳卻能埋首其中，熟練地抽絲剝繭，給人可靠的感覺，魅力就在此時綻放。

　

水瓶座：談笑風生

與朋友們嬉笑打鬧、談笑風生，或是主導玩小遊戲時，妳一下子溫和開朗，一下子又有出乎意料的驚奇反應，不按牌理出牌就是妳的魅力。

　

雙魚座：聆聽分憂

妳常會注意身邊是否有人被冷落，發現時便主動過去和對方攀談，以至於很多人喜歡找妳聊心事，消化不愉快的情緒。妳溫柔的舉動，帶給別人很好的印象唷！

　

為了抓住妳心中的理想對象，展現優點是必要的，可是千萬不要捨近求遠，扮演著妳不熟悉的舉止。把握妳原有的魅力，所吸引而來的人，就是喜歡妳原本的樣子，相處起來往往也更融洽！

　

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