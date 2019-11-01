雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

很多人都以為，只有傾國傾城之姿、沉魚落雁之貌的女人才有魅力。這是大錯特錯的，其實每個女人都有自己獨特的魅力。想知道妳在哪種情況下最動人，最吸引別人目光嗎？科技紫微網在這裡展現最迷人的妳！

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

牡羊座：意氣風發

意氣風發的女人全身都圍著耀眼的光環，所以妳需要時刻保持自信，堅信未來盡在妳的掌握中。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

金牛座：神情專注

專注於某一件事情時，譬如看一本書、打理花園時，妳的神情是最迷人的，總能讓身旁的人感受到妳的魅力。

雙子座：開懷大笑

因為一件有趣的事或者一個小笑話，開心無比的大笑。妳的笑聲爽朗而純真，讓人心動。

巨蟹座：埋頭閱讀

身著清新文藝風的服飾，捧著一本書，在樹下、花園裡埋頭閱讀，書香古韻相結合，迷死人不償命。

獅子座：大氣豪爽

在面對某件事的當下，妳拿出豪邁氣概來承擔責任，讓人感到柔弱的女生也能成大事，不自覺的心折。

處女座：凝視遠方

站在窗前凝視遠方，眼神空靈而散漫，神情微微有些茫然，美得就像一場夢。

天秤座：輕捋髮絲

當微風吹亂頭髮，妳淡定的以纖纖玉手輕輕捋順髮絲，這時的動作最是迷人，最能吸引意中人的注意，讓他沉醉。

天蠍座：拈花微笑

輕輕拾起一朵花，嗅著淡淡的芳香，嘴角笑意盎然。或是雞尾酒會上、藝術展裡，在人群之中，保持默默無言，任由神秘和優雅散發。

射手座：展現生命活力

在運動場上揮灑汗水、奔跑迴旋、靈巧轉身的時候；在旅途中展現親和、活潑的時候，妳的陽光氣息相當迷人喔！

摩羯座：認真從容

繁瑣無比的工作，別人都束手無策，妳卻能埋首其中，熟練地抽絲剝繭，給人可靠的感覺，魅力就在此時綻放。

水瓶座：談笑風生

與朋友們嬉笑打鬧、談笑風生，或是主導玩小遊戲時，妳一下子溫和開朗，一下子又有出乎意料的驚奇反應，不按牌理出牌就是妳的魅力。

雙魚座：聆聽分憂

妳常會注意身邊是否有人被冷落，發現時便主動過去和對方攀談，以至於很多人喜歡找妳聊心事，消化不愉快的情緒。妳溫柔的舉動，帶給別人很好的印象唷！

為了抓住妳心中的理想對象，展現優點是必要的，可是千萬不要捨近求遠，扮演著妳不熟悉的舉止。把握妳原有的魅力，所吸引而來的人，就是喜歡妳原本的樣子，相處起來往往也更融洽！

【延伸閱讀】

●神準！紫微透露某年適合結婚？

●有人偷偷喜歡你？抽牌立刻知





