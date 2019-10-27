殺破狼周運勢／巨蟹同時有人要挖角 獅子與喜歡對象更進一步

2019-10-27 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年10月28日～11月3日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，欠下的債務與帳單可在此時獲得清償。新月期間，可許下與金錢、財務有關的願望，會獲得良好的能量幫助。然而水星同時在財務宮位退行，有些帳單會忘了繳納，需特別注意繳費截止日期。

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旅行運方面，金星進入遠行宮位，同時在遠行宮位的木星脫離不良相位影響，會有一個遠行計畫，食宿與交通的待遇相當豪華，甚至會因為特殊身份而升等，然而目前在水星退行期，有些行程會因為突發事件必須改變計劃。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星持續受到土星與冥王星影響，因為工作上的突發狀況，必須取消與另一半非常重要的約會，雖然你不是故意要爽約，但對方會因此感到不滿。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星受到在夥伴宮位的火星影響，與工作夥伴意見不合，某些計畫執行變得困難，在職場上人事的不愉快會使你想轉職，此時可能正在騎驢找馬。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，身體上的小毛病容易在此時舊疾復發，感冒一直無法痊癒，呼吸系統重覆受到感染。新月期間，可許下與身體健康有關的願望，讓身體早日痊癒。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在情感宮位，同時水星在情感宮位退行，分手的舊情人會在此時再度連絡上，兩人有舊情復燃的可能。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會有良好的能量幫助。

金錢運佳，金星進入財務宮位，同時在財務宮位的木星脫離不良相位影響，偏財運佳，可在此時試試手氣。有投資習慣的金牛座，短線會因為操作得宜而有不錯的獲利，但需見好就收。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到土星與冥王星影響，需要處理一些跨領域的事務，或是必須用第二外語溝通，工作的困難度增加。某些金牛座不斷需要到外地出差，體力消耗較大，會是較為疲累的時期。

健康運方面，火星持續在健康宮位影響，會是工作十分過勞的時期，體力大量消耗，感到非常疲勞。此時要當心血光之災，容易發生意外傷害。小小的碰撞或擦傷，卻可能會造成你行動上大大的不便。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，此時會開始承接一項新的任務，新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。然而，此時水星也同時在工作宮位退行，不論是新工作或舊的職務，需要回頭修正一些SOP，作業進行得較為緩慢。

感情運方面，金星進入感情宮位，同時在感情宮位的木星脫離不良相位的影響，突然覺得繼續遊戲人間是很浪費青春的事情，會想與某個人穩定下來，短期內會有計畫步入禮堂，或是同居。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星在健康宮位退行，感冒或是小毛病老是無法痊癒，不斷復發，一直生病會感到十分厭世。新月期間，也可許下與身體健康有關的願望，可使得健康狀況獲得改善。

金錢運方面，在財務宮位的土星與冥王星受到子女宮位的火星影響，小孩或寵物的身體狀況不佳，會花許多金錢在孩子的醫療費用上。沒有寵物與孩子的雙子座，容易花大把銀子在看演唱會、追星方面的娛樂事務上，造成月底手頭拮据。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時水星也在戀愛宮位退行，與前情人會再度見面，兩人可望重修舊好，有復合的希望，新月期間，可許下與戀愛相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入工作宮位，同時在工作宮位的木星脫離不良相位的影響，工作表現亮眼，在職場的地位被重視，甚至有好幾個單位要挖角你，會有較多籌碼斡旋，談到更好的薪資與職務。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到土星與冥王星影響，某個家人控制慾較為強烈，會想左右你一些決定，造成摩擦，家庭氣氛變得很差。此時也要注意家中電器、爐火的使用，以及門戶安全，居家麻煩的問題也比較多，而且棘手。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在戀愛宮位的太陽影響，情感關係未能處理妥當，使得你在人際關係圈內的名聲變得很差。此時也盡量不要找朋友抱怨情感方面的問題，容易被討厭。

健康運方面，金星與木星齊聚健康宮位，最近會感覺比較慵懶，美食吃多了一點，代謝狀況也變得緩慢，等你發現的時候，已經胖了好幾公斤。

獅子座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，同時水星在家宅宮位退行，家中會有許多電器與家電需要換新，會發現居家環境有許多要整修的地方。新月期間，可許下有關家宅與家庭的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運佳，金星進入戀愛宮位，同時在戀愛宮位的木星脫離不良相位的影響，與喜歡的對象關係更進一步，雙方會有正式交往、一起生活的共識。某些獅子座會有懷孕的跡象，或是在此時領養寵物。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的土星、冥王星受到溝通宮位的火星影響，在職場上與人溝通不良，許多的問題會淪為口水戰。此時你並不想妥協自己的立場，不惜與同事或上司撕破臉，也要爭個公道。

交通運方面，在交通宮位的火星受到土星與冥王星影響，會頻繁需要跑外勤，或是長距離通勤，此時容易與人發生行車糾紛，以及被開罰單，交通工具的故障率高，需特別注意交通安全，

處女座：

整體運勢：

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始學習某個新的科目，並且會想考個證照，新月期間，可許下與學習、考試有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，同時在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，需要搬家或是買賣房屋的處女座，此時會尋求到理想的物件，此時需要有耐心地與對方斡旋，才能獲得你滿意的價格。

感情運方面，在感情宮位的海王星脫離木星影響，與喜歡的對象終於脫離家人的控制，可以自己決定兩個人的未來。對於對方的付出與犧牲感到暖心，會是兩人關係更為緊密的時期。

本週須注意的部分：

工作運方面，新月發生在面試宮位，此時面試會有許多單位有意延攬你。然而水星同時也在面試宮位退行，此時面談下來的工作待遇以及內容會跟實際進入職場後有所出入，此時最好能白紙黑字將工作內容以合約保障下來。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到子女宮位的土星、冥王星影響，會花許多錢在小孩、寵物、戀愛對象上，不過孩子們，或是你喜歡的對象對於你的付出似乎不怎麼賞光。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資或收入有增加的趨勢，此時也很適合與老闆斡旋加薪相關事宜。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。然而水星同時在金錢宮位退行，當心收到的支票有跳票的問題。

工作運方面，在工作宮位的海王星脫離了不良相位的影響，脫離了職場上的許多風風雨雨，最近會覺得福至心靈，有許多想做的事都能順著自己的意願進行，會是工作感覺十分平和愉快的時期。

旅遊運佳，金星進入旅遊宮位，同時在旅遊宮位的木星脫離不良相位的影響，此時到外地旅遊，可獲得高規格的食宿待遇，玩得十分愉快，甚至會在旅程中邂逅有好感的對象。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的土星、冥王星受到火星影響，與家人會為了一些細故吵架，此時甚至會負氣離家出走。某個家人會很需要你照顧，使你常常疲於奔命。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到新月影響，生活周遭會有天菜出現，然而與對方的交流層次只停留在慾望層面，心靈上的空虛無法被滿足。某些天秤座容易在肉體關係上出軌，靈與慾的分離，使你對愛情的看法有些扭曲。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在命宮，同時水星在命宮退行，對於突然被分手的前情人戀戀不捨，此時會與對方聯絡上，可望有機會敗部復活。新月期間，可許下任何願望，都會獲得新月的祝福。

金錢運佳，金星進入金錢宮位，同時在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，收益有增加的趨勢，生活明顯感覺寬裕許多，會有餘裕的錢花在昂貴的奢侈品上，可以好好享受。

本週須注意的部分：

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星受到火星影響，有些科目的邏輯還沒搞清楚，就必須要交新的作業，會因此對學習產生抗拒感。某些天蠍座可能在此時想休學。

工作運方面，水星在命宮退行，許多工作會不斷需要反覆修正，這些錯誤都是自己粗心大意所造成，怪不得別人。某些天蠍座工作經常需要使用的電子用品會在此時故障，造成你作業上的不便。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入命宮，同時在命宮位的木星脫離不良相位的影響，單身的射手座，會被意想不到的人示愛或告白。已經有伴侶的射手座，另一半對你特別體貼與寵溺，使你感覺心情愉悅。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星脫離木星影響，會趁著家人遠行的時間，將家中看不順眼的垃圾偷偷清掉，把居家環境打掃乾淨，享受一段清淨的生活，感覺很愜意。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到土星與冥王星影響，參加某些看似正面的團體，其實都在斂財，或是販賣沒有用的商品，此時會對這些人的品格感到質疑，並退出這個圈子。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到心靈宮位的太陽影響，對於目前的工作感到倦勤，會想休長假或是離職。然而受到水星同時在心靈宮位退行的影響，此時若要做決定，會特別優柔寡斷，對於離開舒適圈感到猶豫不決。

金錢運方面，在金錢宮位的土星、冥王星受到火星影響，交際應酬的花費增加，造成經濟上的拮据。某些朋友會邀請你一起團購，或是需要你幫忙代購一些商品，卻可能造成金錢上的糾紛。須盡量避免與他人有金錢往來。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時水星也在人際關係宮位退行，很久沒聯絡的朋友會再度熱絡起來，與老朋友的關係重新建立。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，在學習宮位的海王星脫離不良相位的影響，某個陷入瓶頸的科目突然因為靈光乍現，所有的疑惑終於都解開了，此時課業會進步得非常迅速，考試成績也十分亮眼。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星進入秘密宮位，同時在戀愛宮位的天王星受到太陽影響，對某個人的喜愛只能默默放在心中，你或對方已經有穩定伴侶了，卻還是對於朋友這樣的位置感到不滿足。

工作運方面，在志業宮位的火星持續受到土星與冥王星影響，要你放棄一些責任是不容易的事情，也因此每天都過得十分忙碌。如果想輕鬆一些，必須要釐清一些責任歸屬，不要什麼事情都由自己扛。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，會有機會承接一個新的職務，或有機會跳槽到新的工作單位。新月期間可許下與工作、成就有關的願望，會獲得良好的能量幫助。不過此時水星也會在志業宮位退行，在新的位置容易適應不良。

人際關係運勢佳，金星進入人際關係宮位，同時在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，交際應酬的邀約較多，可能會藉由這些場合，結識對你有幫助的貴人，或是邂逅有好感的對象。

金錢運佳，在金錢宮位的海王星脫離不良相位的影響，收入有增加的趨勢，生活會感覺比較隨心所欲，此時花錢可以較為揮霍，買一些雖然沒什麼用，卻一直很想擁有的東西。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到太陽影響，因為職務轉換或是工作性質的關係而居無定所，雖然可以住在很好的商務旅店，或是住進高級的宿舍中，卻還是很想念自己的狗窩。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到精神宮位的土星、冥王星影響，不斷需要到外地出差或旅行，出門在外容易認床、睡不好，精神狀況不佳。此時也容易碰到一些匪夷所思的怪事。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，看到便宜的機票，容易手滑訂下去，然後展開新的旅行計劃。新月期間，可許下與遠行、旅遊、留學、交換學生……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。不過水星逆行期間，請盡量避免遠行。

工作運方面，金星進入志業宮位，同時在志業宮位的木星脫離不良相位的影響，在職場上的一個特殊的表現，突然使你成為眾人矚目的焦點，在工作領域上特別顯得意氣風發。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到土星、冥王星影響，此時會收到大筆的帳單需要繳納，會多出幾筆不明帳務，必須要細細比對刷卡清單。此時預期外的開銷也比較多，感覺手頭很緊。

感情運方面，在慾望宮位的火星受到人際關係宮位的土星、冥王星影響，與朋友之間的肢體接觸要拿捏好，不要逾越友情的界線，這樣容易使你在朋友圈中聲名狼藉。

健康運方面，火星持續影響著疾厄宮位，要注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。同時當心感染病毒發高燒，出入公共場合請戴口罩為佳。

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