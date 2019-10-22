（勿動）2019最後一次水逆10月底到！12星座影響＆防災方式一次看

2019-10-22 10:49 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 在古代，占星學是科學與心理學密不可分的分析工具，古代人相信每顆星球都會放射出能量影響著人類。在各行星交會組合的過程中，會有各種能量磁場的釋放，大家熟悉的「水逆」其實就是一種關於溝通力、流動力、傳播力、學習力的能量影響，2019年底最後一次水星逆行將在10月31日至11月20日期間發生，而這次水逆會對個別星座造成什麼樣的影響呢？

牡羊座

牡羊座的朋友們要特別小心因為粗心而造成的小麻煩，譬如出門後發現自己忘記帶手機，折返回家拿了手機又出門之後，才發現錢包竟然也不在包包裡面，害得自己又得再度回去拿，搞得自己脾氣暴躁、心煩意亂，這種恍恍惚惚的狀況可能會造成你不小心耽誤了工作會議，或是重要約會，雖然都是一些無傷大雅，雞毛蒜皮的小事情，但還是要記得水逆期間做事多檢查小細節，就可以避免掉很多問題，讓心情保持愉快唷。

金牛座

金牛座的朋友們會遇到一種停頓或是凝結的狀態，做事情非常按部就班，一步步前進的牛兒，在水逆期間有一種世界在跟你鬼擋牆的感覺，明明文件遞交出去主管已經簽核，突然間高層又有一個新的想法，原本送出去的案件就得先停擺在那裏，但過一下下又可以運作，這種走走停停疑似繞圈圈的情況會一直發生，讓金牛座的朋友覺得非常不耐煩，感到焦慮。但其實很多事情多點緩衝時間去處理，用更謹慎的方式去前進，又何嘗不是一件好事呢？

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雙子座

在人際關係相處上總是機靈又善變的雙子座朋友，在水星逆行的這段期間，特別容易在跟朋友聊天或是看網路新聞時，得到關於前任感情對象，或是曾經很在意的一位故友的消息。這可能會開啟你的好奇心，非常想知道曾經對你來說是特別記憶的人現在究竟發展成什麼樣子了，對方過得好嗎？要不要見面聊聊天呢？雙子座朋友就是會忍不住想要去蒐集資訊與回憶連結，就好像看一場電影，曾經出現在生命裡的演員，這次會上演什麼更精采的劇情嗎？提醒雙子朋友，雖然這樣很好玩有趣，但有時候回憶收在一個美好的句點，其實也是一種幸運。

巨蟹座

外表強硬而內在柔軟溫暖的巨蟹座朋友，在水逆期間要特別注意跟家人之間的相處，在溝通上容易有彼此誤會的一種傾向，雙方都是好意，但有可能因為溝通不良造成彼此的傷害，舉例來說，事情可能小到媽媽叫你買一瓶醬油，而你買錯牌子回家，卻因為話沒講清楚，或是用很隨意的態度胡亂交代一下，而讓媽媽覺得你從來沒有真正的愛她跟關心她，根本不在乎她的需要，莫名其妙的就吵架起來，讓雙方都受到傷害。但不用擔心，因為這些都是可以避免的，記得這段時間與家人相處要常常說些甜言蜜語，時時體諒對方，就不會有問題。

獅子座

獅子座的朋友在這次的水星逆行期間，會有一種不斷回顧人生價值的感受，尤其在夜深人靜的時候，你們會不斷反問自己近幾年來達到了什麼成就，或是反省自己，明明該做些什麼卻一直都沒有去把它完成，問問自己的價值究竟何在。雖然可能會有點灰心甚至覺得自己很沒用。但這是一段很好的時機去重新審視自己，因為這段時間你們可以有效地看見自己的問題，將心思集中在學習上，將能帶領你走向更榮耀的未來。獅子朋友可以將這些想改變的想法記錄下來，好好思考如何去突破，面對2020你將會擁有更好的力量。

處女座

處女座的朋友要小心在感情上那些你假裝看不見，或者一直逃避不面對的問題，將在水逆期間再度顯化出來，你們天生在細小跟瑣碎的事情上能有很高的掌握力，善於批判的你們要重新調整自己面對感情的節奏，在水逆期間情人讓你看不慣的老毛病會一直刺激你敏感的神經，一個不小心你就會變成碎碎唸的可怕巫婆，要記得有時候給雙方一些空間才能保持戀愛的鮮甜。而單身的朋友如果你已經單身很久，這段時間可能會出現一些對象來挑戰你的完美主義，讓你思考是不是自己在挑對象的時候太挑剔了，有時候完美的舒適圈才是需要被修正的。

天秤座

從來都是好好先生小姐的天秤座朋友，手機訊息永遠保持在一種高效率的運轉，總是很多人想跟你們聊天，而你們也很喜歡與大家互動，水星逆行期間天秤座朋友要多加留意在通訊軟體的運用上，很有可能不小心將私人的玩笑訊息傳進工作團隊的群組，或者要打電話給Ａ朋友，接起來是Ｂ朋友的聲音才發現自己按錯。這段時間也要多檢查自己行事曆上的安排，很有可能會發現自己將行程時間寫錯了，差點就錯過朋友的生日聚會，不過天秤座朋友也不用太擔心，多根心眼留意都不會出什麼大問題。

天蠍座

天蠍座的朋友今年遇到很多關於事業突破的挑戰，在年底水逆期間就像是複習考試一般，先前命運要你學會突破的事情，這些問題你去面對跟成長了嗎？在事業上很容易有因為一開始簽約不謹慎而導致最後拿不到錢的情況，或是明明是對方的問題，但在溝通上因為沒有做好萬全的準備，反而像是你這邊出了包才會讓事情不順利，這種被反咬一口的狀況可能需要特別留意，一個弄不好名聲就會遇到打擊，記得人性的惡毒你們是最了解的，凡事多點耐心去計劃，千萬不要因為覺得很煩就虛應故事，小心後果得不償失。

射手座

射手座的朋友在水逆期間會非常想去曾經對你們來說有意義的地方，去舊地重遊反思人生哲理，看起來很豁達豪爽的你們，其實內在非常喜歡神聖真理的追求﹐。這不是什麼壞事，可是在水逆期間你們很容易受到行星能量的影響導致腦袋空空，敢於冒現的精神變成不仔細思考的莽撞，很容易因為現實生活有你不想面對的痛苦，就用逃避的方式跑去旅遊，想要回到過去找回自己的力量，卻因為沒把事情交代好造成更多的混亂跟麻煩，反而讓日子過得更痛苦。在水星逆行期間可能有很多痛苦回憶湧現，你們要記得時時保持冷靜，不要輕易做決定。

摩羯座

摩羯座的朋友在水逆期間會發現身體健康的問題一直在循環著，很多毛病都需要長期運動或是養生來改善，過去沒有好好調養身體的魔羯朋友，不能再輕忽健康問題了，以前心情不好或是工作太忙就隨便吃垃圾食物的你們，這段時間會發現身體的強烈反撲，可能會有一些皮膚過敏或是免疫系統的問題浮現。責任感很強的你們要知道，把自己的身體照顧好也是一種責任，這樣才能有更多的實力去實現你們想要的人生。這段時間也要小心講話太衝太直接，可能會不小心傷害到周圍親近的人。

水瓶座

水瓶座的朋友天生就很能理解怪奇事物，或是對於未來科技的發展有很強的預感，這些都是上天恩賜的天賦，水逆期間水瓶座的朋友很容易在本身所學的技術專業上，出現無法更上一層樓的撞牆感，那種被困住的感受會讓水瓶座朋友覺得很不舒服，而心靈上會變得很容易鑽牛角尖，身邊的人會很困惑為何你們變得渾身都是刺。其實那些帶刺的狀態是水瓶座朋友在盡力的調適自己，想發洩出這種摸不著又無法形容的困頓感。但因為你們有事情時反而容易悶著不說，這樣很容易造成親友的誤會，反而讓事情更複雜了。

雙魚座

沒事就很喜歡胡思亂想的雙魚座朋友，在水星逆行的時候會更容易胡思亂想，而且特別容易回想那些悲傷的記憶畫面，容易覺得自己很苦很可憐，雖然常常讓自己活在某種劇情裡面是雙魚朋友的生活常態，但如果讓自己保持比較悲觀的感受，很有可能會吸引一些不幸運的事情喔。在這段時間雙魚朋友們要提醒自己不要讓自己沉溺在那些悲情記憶，雖然水逆會讓你不斷回想起過去的事情，但你們也要長出力量去面對，最好的辦法就是去創造一些新的、快樂的記憶，這樣才不會有一種被排山倒海的悲傷襲擊的感受。