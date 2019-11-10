每日星座運勢／牡羊運勢明朗收獲多 發揮口才優勢

2019-11-10 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-10

牡羊座

運勢明朗，收獲頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分強旺，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

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事業運：★★★★☆

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00水鑽藍

開運方位：西北方向

金牛座

異地求學的學生族情緒較反覆。

整體運：★★★★☆

沉浸於快樂的時候便會產生結婚的念頭，而另一半也會相當默契的給予配合，只是經濟實力還不太樂觀；內心突然有種強烈的存錢想法，且還會積極動員家人共同開源節流；今天是眾多幕後英雄展現才能的好時候。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的渠道。

事業運：★★★★☆

心境明朗，活力和衝勁明顯升高，適合挑戰自我，一些高難度的問題也不用害怕。

財運：★★★★☆

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化投資來降低風險，可以勇敢的小賭一場！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00珍珠白

開運方位：東南方向

雙子座

處事時要慎重為之。

整體運：★★★★☆

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資上可開創新的局面。

愛情運：★★★★☆

容易得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★★☆☆

注意休息，放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升競爭力，才會有更大的進步喔！

財運：★★★★☆

偏財運較旺，但不宜刻意追求，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00翡翠綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

快樂的一天，適合與人分享。

整體運：★★★★★

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的感恩飯也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！

愛情運：★★★★★

外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。

事業運：★★★★☆

應酬機會頗多，有機會接觸到各種類型的朋友，應主動結識新朋友，拓展人脈。

財運：★★★★☆

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：正南方向

獅子座

有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

整體運：★★★☆☆

情緒欠佳，因此思維也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。

事業運：★★☆☆☆

自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。

財運：★★★☆☆

經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記得密密麻麻。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

處女座

桃花旺盛，與異性互動的好日子。

整體運：★★★★☆

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！

事業運：★★★☆☆

事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。

財運：★★★★☆

收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00冷泉藍

開運方位：西南方向

天秤座

禍從口出。

整體運：★★★☆☆

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

愛情運：★★★☆☆

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

事業運：★☆☆☆☆

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★★☆

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00蘭花紫

開運方位：正東方向

天蠍座

與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

整體運：★★★★★

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

事業運：★★★★★

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

財運：★★★★☆

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

射手座

異性緣佳，是表白的好日子。

整體運：★★★★☆

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。

事業運：★★★★☆

有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！

財運：★★★☆☆

有錢可賺，但頗為艱辛。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00金桔綠

開運方位：正東方向

摩羯座

愛情運較為突顯的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者可以約上好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。

事業運：★★☆☆☆

人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！

財運：★★★☆☆

資金調度頻繁，開銷極大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00石榴紅

開運方位：正西方向

水瓶座

諸事順利，心情相當不錯。

整體運：★★★★☆

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★☆☆

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

財運：★★★★☆

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00橄欖綠

開運方位：正北方向

雙魚座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

事業運：★★★★☆

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

財運：★★★☆☆

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00和闐玉白

開運方位：正西方向

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