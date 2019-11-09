每日星座運勢／天蠍朋友戀人兩不誤 桃花運還不錯
2019-11-9
牡羊座
今天運勢旺盛，各方面表現都很不錯。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★☆
愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。
事業運：★★★★★
精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。
財運：★★★★☆
適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅
開運方位：正北方向
金牛座
朋友也是一筆珍貴的財富。
整體運：★★★☆☆
與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。
事業運：★★★☆☆
處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。
財運：★★★★☆
財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00玫瑰紅
開運方位：東南方向
雙子座
小心被好運沖暈頭腦哦！
整體運：★★★★☆
單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。
愛情運：★★★★☆
單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。
事業運：★★★☆☆
有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！
財運：★★★★★
財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00橄欖綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
口才佳，容易給異性留下良好的印象。
整體運：★★★★☆
已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的瞭解。
愛情運：★★★★★
感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！
事業運：★★★☆☆
求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。
財運：★★★★☆
財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會可以撈一筆！別錯過今日的大好財運喔！
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-10:00桐花白
開運方位：東北方向
獅子座
按計劃行事，切忌強出頭。
整體運：★★★☆☆
今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。
愛情運：★★☆☆☆
一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！
事業運：★★★☆☆
事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。
財運：★★★★☆
有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-17:00可可棕
開運方位：正東方向
處女座
戶外的放鬆對身心更有益處。
整體運：★★★☆☆
你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與愛人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。
愛情運：★★★★☆
有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。
事業運：★★★★☆
與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。
財運：★★☆☆☆
挖東牆補西牆，財務破洞會愈搞愈大。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00臘梅白
開運方位：正北方向
天秤座
感情豐富，待人體貼，受人歡迎。
整體運：★★★☆☆
親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。
愛情運：★★★★☆
你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！
事業運：★★★☆☆
家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！
財運：★★★☆☆
對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00珍珠白
開運方位：正北方向
天蠍座
朋友與戀人兩不誤。
整體運：★★★★☆
今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。
愛情運：★★★☆☆
桃花運還不錯，單身者有異性主動邀約，大方赴約就是；戀愛中的人戀情進展順利。
事業運：★★★☆☆
樂於助人卻遭人利用，朋友都替你不值，但你能想得開，覺得學到經驗就是最大的收穫。
財運：★★★★☆
因愛而得靈感，有進大財的機會。如彩券中獎，業務訂單等。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00和闐玉白
開運方位：正西方向
射手座
適合獨處、自我反省的一天。
整體運：★★★☆☆
穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！
愛情運：★★★☆☆
情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。
事業運：★★★☆☆
幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。
財運：★★★★☆
人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕
開運方位：正西方向
摩羯座
心情愉快，對金錢的敏銳度高。
整體運：★★★☆☆
今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。
愛情運：★★★☆☆
多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。
事業運：★★☆☆☆
火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。
財運：★★★★☆
會有令人羨慕的中獎機運唷！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-23:00櫻桃紅
開運方位：正北方向
水瓶座
心情舒暢，在平淡中體會快樂。
整體運：★★★★☆
今天有收穫到原本不抱希望的金錢回報，存款指數在向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。
愛情運：★★★★☆
夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。
事業運：★★★☆☆
特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。
財運：★★★★☆
理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：16:00-18:00水晶紫
開運方位：正北方向
雙魚座
做事缺少計劃性，成效甚微。
整體運：★★★☆☆
感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的瞭解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。
愛情運：★★★★☆
單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！
事業運：★★★☆☆
事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。
財運：★★★☆☆
開支較大，不重視小財，結果滴水成河。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-13:00芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
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