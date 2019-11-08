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每日星座運勢／摩羯愛情的運勢旺盛　有得財的機會

2019-11-08 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-11-8

牡羊座

能靈活地處理事情。

整體運：★★★★☆

有愛人的朋友面對對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，可要加強自制力，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，全新的工作領域或工作任務會是很好的發展機會。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！發生爭執時不要急著處理。

事業運：★★★★★

事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，可是不是為反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥。

財運：★★★★☆

財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00玉米黃

開運方位：東南方向

金牛座

創業者應會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸經朋友介紹的異性，可進一步瞭解對方。財運較好，可以選擇藍籌股做斷線投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，則會讓你大受感動喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

雙子座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生彷徨，渴望改變卻沒有方向。

財運：★★★★☆

眼光很不錯，可添置居家物品。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00橄欖綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

今天適宜行動，要在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫元素讓對方無比欣喜。財運方面，你的收入水平穩定的增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

愛情運：★★★★☆

身邊有很多異性主動關心你，單身者眼光別太高，多留意身邊的異性朋友會有新發現。

事業運：★★★★☆

雖然要比平日忙碌許多，但感覺很充實，內心也有了盼頭。

財運：★★★☆☆

今天你的賭運一般，對於賭友的話不會全信，也不會完全不信，你能細心推測看似胡扯的話，看出其中真實的成份。你能發揮這方面的優勢，定能取勝！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00可可棕

開運方位：東北方向

獅子座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

事業運：★★★☆☆

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

財運：★★★☆☆

遺失財務的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00香吉士黃

開運方位：正北方向

處女座

財運低落的一天，要小心散財。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

愛情運勢一般，請暫時不要向心儀的對象表達愛意，表白成功的機會比較小唷！

事業運：★★★☆☆

得失心較重，會讓你徒生煩勞。還是多注重工作過程較好，逐漸積累經驗，方能蓄勢待發。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，別碰觸金錢遊戲，免得搞得不得安寧，也不宜購物，因為容易買到令人生氣的瑕疵品。破財時得看開一點唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00珍珠白

開運方位：西南方向

天秤座

好運連連。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會受朋友引見結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可解除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱點題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

事業運：★★★☆☆

在待人接物上要注意收斂及圓融些，幸好你最近有著不錯的直覺，能很快找對有利於你的人、事和物，所以就應懂得把握機會，善加利用。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做短錢投資。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正北方向

天蠍座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

事業運：★★☆☆☆

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜處理投資問題。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00碧空藍

開運方位：正南方向

射手座

運勢平穩的一天。

整體運：★★★☆☆

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現緊張的情況，可向父母求助解燃眉之急。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★☆☆☆

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

財運：★★★☆☆

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00乳酪白

開運方位：東北方向

摩羯座

皆大歡喜。

整體運：★★★★★

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，都向外活動會有特殊的機遇喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事調理分明的處理妥當，額外花點時間與同事聯繫情感吧，這有助於往後的合作事項喔！

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00珍珠白

開運方位：正東方向

水瓶座

易有挫折感，工作中難求平衡。

整體運：★☆☆☆☆

財運較普通，必要時應積極爭取自己的勞動所得。工作不是那麼順利，因得失而苦惱，與你同病相憐的患難之交，成為今天收穫的意外財富。愛情運相對較好，內心鬱悶者不妨找另一半談談，讓內心的積雪徹底融化。

愛情運：★★☆☆☆

有異性主動靠近，但你顯得不太耐煩，小心因此而影響桃花運。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運有如烏雲罩頂，背得很，所以宜採謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！

財運：★☆☆☆☆

沒有財運的一天，特別容易因為迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者工作時要更謹慎小心喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00艷棗紅

開運方位：正南方向

雙魚座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧、冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識咧！

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

財運：★★★☆☆

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00冷泉藍

開運方位：正南方向

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