每日星座運勢／雙魚創意十足的一天 投資眼明手快

2019-11-07 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-7

牡羊座

有時不妨讓自己的想法再單純點。

整體運：★★☆☆☆

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

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事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★★★☆☆

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

金牛座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★☆☆☆☆

不要一味地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致全面返工的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運進入颱風日，有亂刮一通的跡象，還是保持距離比較妥當。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，往往麻煩來自於粗心大意或是說錯話，所以今日宜謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00羽絨白

開運方位：東南方向

雙子座

學會調整心情。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚進感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

財運：★★☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕

開運方位：西北方向

巨蟹座

飲水不忘挖井人。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給領導留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成是忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境，積極點，什事都難不倒你。

財運：★★★★☆

財運還不錯，對於投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

獅子座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托於股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到領導和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★★☆

行動了就能體會工作的快樂，不斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

處女座

裝下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心點，同事和領導都會對你有好感的。

愛情運：★★★★☆

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時，多聽聽另一半的意見，固執己見會讓對方生氣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通聯繫一番。

財運：★★★☆☆

錢財不可露白，小心惹禍上身。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅

開運方位：正南方向

天秤座

想法易獲得肯定，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

事業運：★★★☆☆

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰易碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00雪花銀

開運方位：東南方向

天蠍座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生逆反心理。

愛情運：★★★★☆

有暗戀傾向的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

事業運：★★☆☆☆

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，若不迅速點會直接影響你的績效。

財運：★★★★☆

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00湖水綠

開運方位：正南方向

射手座

想賺錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的貼身之術，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。

財運：★★☆☆☆

花錢宜列個清單，以免透支。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00冷泉藍

開運方位：正南方向

摩羯座

整體運氣依然很好。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是無不可能的，不過要小心別摘採到爛桃花啊；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，有獲得意外收穫之象；任務上稍做下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人能明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思沒有在工作上，可是最後關頭依然可以做完手邊的工作。

財運：★★★☆☆

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一些喲！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00湖水綠

開運方位：正北方向

水瓶座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話開誠佈公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報紙雜誌都是投資趨勢的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★★★☆☆

應酬支出較多，應有所節制。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙魚座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★☆

頭腦清晰，前期遇到阻滯積壓的工作能得以很好的處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險防範意識！

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

工作起來會感覺比較的辛苦，但你所流的汗都不會白流，辛勤的付出總能得到相應的回報，甚至有時收到的成效還會遠大於付出的努力。

財運：★★★★☆

可以投資較熟悉的項目，易有進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00芥末黃

開運方位：正西方向

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