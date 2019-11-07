每日星座運勢／雙魚創意十足的一天 投資眼明手快
2019-11-7
牡羊座
有時不妨讓自己的想法再單純點。
整體運：★★☆☆☆
單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。
事業運：★☆☆☆☆
事業運背背的，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！
財運：★★★☆☆
記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00蜜瓜黃
開運方位：正西方向
金牛座
對愛情過於嚴苛，反而會失去它。
整體運：★☆☆☆☆
不要一味地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致全面返工的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運進入颱風日，有亂刮一通的跡象，還是保持距離比較妥當。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，往往麻煩來自於粗心大意或是說錯話，所以今日宜謹言慎行。
財運：★★☆☆☆
凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-23:00羽絨白
開運方位：東南方向
雙子座
學會調整心情。
整體運：★★☆☆☆
與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚進感情進展平順。
事業運：★★☆☆☆
在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。
財運：★★☆☆☆
財運不如意，不宜買賣。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕
開運方位：西北方向
巨蟹座
飲水不忘挖井人。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給領導留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。
事業運：★★★★★
今日是個挑戰的日子，八成是忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境，積極點，什事都難不倒你。
財運：★★★★☆
財運還不錯，對於投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00珊瑚橙
開運方位：正北方向
獅子座
調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。
整體運：★★★☆☆
已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托於股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到領導和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。
事業運：★★★★☆
行動了就能體會工作的快樂，不斷地激勵自己做事，會小有成績喔！
財運：★★☆☆☆
財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫
開運方位：正東方向
處女座
裝下可愛，為你的運氣打打氣。
整體運：★★★★☆
發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心點，同事和領導都會對你有好感的。
愛情運：★★★★☆
感情進展較平順，有伴侶的人在約會時，多聽聽另一半的意見，固執己見會讓對方生氣。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，一分耕耘一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通聯繫一番。
財運：★★★☆☆
錢財不可露白，小心惹禍上身。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅
開運方位：正南方向
天秤座
想法易獲得肯定，較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！
事業運：★★★☆☆
遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰易碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00雪花銀
開運方位：東南方向
天蠍座
快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。
整體運：★★★☆☆
今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生逆反心理。
愛情運：★★★★☆
有暗戀傾向的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。
事業運：★★☆☆☆
看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，若不迅速點會直接影響你的績效。
財運：★★★★☆
暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-15:00湖水綠
開運方位：正南方向
射手座
想賺錢就得先省錢。
整體運：★★☆☆☆
對方有點反感你施加的貼身之術，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。
愛情運：★★★☆☆
已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。
事業運：★★☆☆☆
工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。
財運：★★☆☆☆
花錢宜列個清單，以免透支。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00冷泉藍
開運方位：正南方向
摩羯座
整體運氣依然很好。
整體運：★★★★☆
桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是無不可能的，不過要小心別摘採到爛桃花啊；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，有獲得意外收穫之象；任務上稍做下編排，工作便能有條不紊的順利進行。
愛情運：★★★★★
今日你與戀人能明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，心思沒有在工作上，可是最後關頭依然可以做完手邊的工作。
財運：★★★☆☆
偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一些喲！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-09:00湖水綠
開運方位：正北方向
水瓶座
新手上路需多加注意。
整體運：★★★☆☆
易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話開誠佈公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報紙雜誌都是投資趨勢的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。
愛情運：★★★★☆
已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。
財運：★★★☆☆
應酬支出較多，應有所節制。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-09:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
雙魚座
靈感不斷，創意十足的一天。
整體運：★★★★☆
頭腦清晰，前期遇到阻滯積壓的工作能得以很好的處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險防範意識！
愛情運：★★★☆☆
收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。
事業運：★★★★☆
工作起來會感覺比較的辛苦，但你所流的汗都不會白流，辛勤的付出總能得到相應的回報，甚至有時收到的成效還會遠大於付出的努力。
財運：★★★★☆
可以投資較熟悉的項目，易有進帳。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00芥末黃
開運方位：正西方向
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