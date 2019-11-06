每日星座運勢／處女工作表現獲嘉獎 愛情運勢大好

2019-11-06 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-6

牡羊座

遭受挫折更要加油打氣。

整體運：★★★☆☆

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友咨詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

愛情運：★★★☆☆

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

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事業運：★★★☆☆

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

金牛座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

事業運：★★★☆☆

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

財運：★★☆☆☆

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00乳酪白

開運方位：正西方向

雙子座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限與眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中與同事能融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別呆在家理，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

巨蟹座

要主動創造機會。

整體運：★★★☆☆

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

愛情運：★★★☆☆

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

事業運：★★☆☆☆

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

財運：★★★☆☆

把物質看淡一點，心情會更好。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍

開運方位：東南方向

獅子座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險係數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成財運的低落。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個性能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

事業運：★★★☆☆

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

財運：★★☆☆☆

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00古銅青

開運方位：正北方向

處女座

資訊的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的嘉獎，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場訊息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算型的工作，只要積極點，你的想法容易被採納。

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心勤勞點，對於金錢進帳有幫助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00白鋼銀

開運方位：西南方向

天秤座

感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★★☆

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於人脈關係的優化。

財運：★★★☆☆

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00辣椒紅

開運方位：東南方向

天蠍座

可不要把大好時光浪費在家裡。

整體運：★★★★☆

桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友大可不必把自己當成配角，其實你也將是一段良緣的主角。財運良好，會有大賺一筆的機會，瞅準時機，果斷出手。求職者不妨多出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會在職場中靠近有能力的人士，並可從對方的身上可以學習到不少的東西，對自身也將是一種提高。

財運：★★★★☆

同資深者合作可為投資助力。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00墨玉綠

開運方位：西北方向

射手座

情緒不穩定，易為一些小事動怒。

整體運：★★☆☆☆

今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。

事業運：★★★☆☆

工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，金錢的損失多來自於自己的迷糊、缺乏計劃、拖延錯失良機。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

摩羯座

痛痛快快地瘋玩也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩斑斕，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另辟道路才會有轉機。上司的高要求高標準使你勁頭十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

事業運：★★★☆☆

平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅

開運方位：西南方向

水瓶座

資訊就是財富。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，會因此引起不必要的麻煩；出門在外者關鍵時刻會得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

忙碌的一天讓你留給情人的時間少了點，小心對方會抱怨喔！

事業運：★★★★☆

多留意身邊人的言語表現，這會成為你的靈感來源

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談囉！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00淺海藍

開運方位：正北方向

雙魚座

千萬別聽信謠言。

整體運：★☆☆☆☆

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於愛人的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其在說話方面，以免惹來口舌是非。

財運：★☆☆☆☆

勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00寶石藍

開運方位：西南方向

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