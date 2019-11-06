每日星座運勢／處女工作表現獲嘉獎 愛情運勢大好
2019-11-6
牡羊座
遭受挫折更要加油打氣。
整體運：★★★☆☆
今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友咨詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。
愛情運：★★★☆☆
感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。
事業運：★★★☆☆
遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。
財運：★★☆☆☆
財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-07:00蕃茄紅
開運方位：正南方向
金牛座
情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。
整體運：★★☆☆☆
特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！
事業運：★★★☆☆
各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！
財運：★★☆☆☆
財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00乳酪白
開運方位：正西方向
雙子座
好運氣與你相隨。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限與眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中與同事能融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別呆在家理，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！
財運：★★★★☆
令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-07:00瑪瑙黑
開運方位：東北方向
巨蟹座
要主動創造機會。
整體運：★★★☆☆
上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂找個有情調的地方繼續你們的故事吧。
愛情運：★★★☆☆
情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。
事業運：★★☆☆☆
與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。
財運：★★★☆☆
把物質看淡一點，心情會更好。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍
開運方位：東南方向
獅子座
注意安全。
整體運：★★☆☆☆
過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險係數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成財運的低落。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個性能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。
愛情運：★★★☆☆
對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！
事業運：★★★☆☆
情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。
財運：★★☆☆☆
賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00古銅青
開運方位：正北方向
處女座
資訊的掌握對今天很重要。
整體運：★★★★★
愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的嘉獎，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場訊息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。
愛情運：★★★★★
熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算型的工作，只要積極點，你的想法容易被採納。
財運：★★★★☆
財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心勤勞點，對於金錢進帳有幫助。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00白鋼銀
開運方位：西南方向
天秤座
感情上適度的距離可以產生「美」。
整體運：★★★☆☆
小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。
愛情運：★★☆☆☆
雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。
事業運：★★★★☆
在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於人脈關係的優化。
財運：★★★☆☆
運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00辣椒紅
開運方位：東南方向
天蠍座
可不要把大好時光浪費在家裡。
整體運：★★★★☆
桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友大可不必把自己當成配角，其實你也將是一段良緣的主角。財運良好，會有大賺一筆的機會，瞅準時機，果斷出手。求職者不妨多出去走走，會有好機會。
愛情運：★★★★★
情人配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。
事業運：★★★★☆
以謙虛、真誠的態度待人，將有機會在職場中靠近有能力的人士，並可從對方的身上可以學習到不少的東西，對自身也將是一種提高。
財運：★★★★☆
同資深者合作可為投資助力。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00墨玉綠
開運方位：西北方向
射手座
情緒不穩定，易為一些小事動怒。
整體運：★★☆☆☆
今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。
事業運：★★★☆☆
工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！
財運：★☆☆☆☆
財氣變化多端的一天，金錢的損失多來自於自己的迷糊、缺乏計劃、拖延錯失良機。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00櫻桃紅
開運方位：西南方向
摩羯座
痛痛快快地瘋玩也是一種不錯的減壓方式。
整體運：★★★☆☆
你的愛情五彩斑斕，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另辟道路才會有轉機。上司的高要求高標準使你勁頭十足，但神經略顯緊繃。
愛情運：★★★☆☆
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。
事業運：★★★☆☆
平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅
開運方位：西南方向
水瓶座
資訊就是財富。
整體運：★★★★☆
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，會因此引起不必要的麻煩；出門在外者關鍵時刻會得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息會讓你的財運好轉。
愛情運：★★★☆☆
忙碌的一天讓你留給情人的時間少了點，小心對方會抱怨喔！
事業運：★★★★☆
多留意身邊人的言語表現，這會成為你的靈感來源
財運：★★★☆☆
今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談囉！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00淺海藍
開運方位：正北方向
雙魚座
千萬別聽信謠言。
整體運：★☆☆☆☆
可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於愛人的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其在說話方面，以免惹來口舌是非。
財運：★☆☆☆☆
勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00寶石藍
開運方位：西南方向
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