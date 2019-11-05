每日星座運勢／牡羊輕鬆應對各事務 運勢居高不下
2019-11-5
牡羊座
運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。
整體運：★★★★★
有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業方面的技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。
愛情運：★★★★☆
異性緣還不錯，在外活動容易得到受到異性的青睞。
事業運：★★★★★
得益於你嚴謹的思維，談判時能應對自如喔！
財運：★★★★☆
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍
開運方位：西南方向
金牛座
將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。
整體運：★★★★☆
今天很在意另一半的一舉一動，會跟隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪一番，會有意外驚喜。聽鋼琴曲入眠能讓你的心靈變得寧靜。
愛情運：★★★★☆
戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！
事業運：★★☆☆☆
工作難以集中精力，易被周圍的事物吸引，有多動傾向，需要他人提醒才能安穩下來。
財運：★★★★☆
財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00水晶紫
開運方位：正北方向
雙子座
注意說話的尺度，不要過於隨便。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別變動。工作中易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。
愛情運：★★★★☆
適合表白的日子，暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！
財運：★★★☆☆
賺錢機會有限，還是務實些，別作白日夢唷！
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00芒果黃
開運方位：正南方向
巨蟹座
積極主動一些才有機會扭轉運勢。
整體運：★★☆☆☆
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時時常會走神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
愛情運：★★★☆☆
單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。
事業運：★★☆☆☆
壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。
財運：★★☆☆☆
購物前做好預算，以免透支。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00淺海藍
開運方位：西北方向
獅子座
心中有種莫名的壓抑感。
整體運：★☆☆☆☆
戀人對你很依賴，讓你感覺有壓力，對方也因此而不開心；投資還少了點火候，不妨多找些相關資料進行研究，以便日後大顯身手；今天不宜憑著自己的直覺去做，不然會產生嚴重的錯誤。
愛情運：★★☆☆☆
容易遇到比較棘手的感情問題，但不必擔心，先把心思放到其它事情上會比較好。
事業運：★☆☆☆☆
今日是個口舌紛爭多多的一天，口風緊一點，不要參與同事的批鬥行列，特別要注意言者無心聽者有意的誤會發生。
財運：★☆☆☆☆
財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-07:00竹葉青
開運方位：正北方向
處女座
不必抱怨過去。
整體運：★★★☆☆
緣分來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。
愛情運：★★★★☆
已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨著增強，應好好感謝對方唷！
事業運：★★☆☆☆
今日情緒不太穩定，工作態度上會呈現優柔寡斷的一面，想了一堆卻欠缺推動的勇氣與行動力。
財運：★★★☆☆
財運不錯，是投資的好時機。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00墨玉綠
開運方位：東北方向
天秤座
事業和財富能同步發展。
整體運：★★★★☆
工作上雖然較為辛苦，但總算得以發展，連帶財運也有好轉，因而使你有創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會透過各種方式增進彼此的感情。
愛情運：★★★☆☆
伴侶是有點強勢啦，自己就忍忍吧，想想他也是好意。
事業運：★★★★☆
直覺敏銳，能以客觀的眼光去分析他人的長處，洞察別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。
財運：★★★★☆
可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳務不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00艷棗紅
開運方位：西北方向
天蠍座
優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！
整體運：★★★☆☆
添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！
愛情運：★★★★☆
單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。
事業運：★★★☆☆
重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！
財運：★★☆☆☆
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
射手座
「陽光燦爛」的一天。
整體運：★★★★☆
今天雖不是重要日子，但也可為他精心準備份禮物，看著他如陽光般燦爛笑臉，你的心也會暖暖的；在公司多露些微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也定能回報以微笑，輕快的環境工作起來也覺得有勁；有了對將來趨勢的掌握，投資上能如虎添翼。
愛情運：★★★☆☆
平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。
事業運：★★★★☆
自己頗有想法，能獨立完成CASE，與同仁溝通力度不夠，易造成職場人際關係緊張，多留意語氣語態。
財運：★★★★☆
小有偏財運，可以買樂透試試手氣。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-19:00硃砂紅
開運方位：東南方向
摩羯座
動小腦筋做些改變會有新發現。
整體運：★★★☆☆
與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情易有重大突破，有機會談及婚嫁之事；已婚者相互支持，感情穩定。
事業運：★★★☆☆
對待工作不宜帶有太多的個人色彩，聽從上司的安排，做好手中的工作才是上策。
財運：★★☆☆☆
今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-08:00玳瑁棕
開運方位：正南方向
水瓶座
心態不穩，較衝動，注意控制。
整體運：★★☆☆☆
今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。
事業運：★★☆☆☆
敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。
財運：★★☆☆☆
金錢誘惑較多，應謹慎。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-24:00脆梅青
開運方位：正西方向
雙魚座
工作雖重要，但感情生活也要好好處理。
整體運：★★☆☆☆
單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。
事業運：★★★☆☆
有付出就有收穫，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收穫喔！
財運：★★☆☆☆
努力掙取的財富不多，別太想著錢了。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00乳酪白
開運方位：東北方向
【延伸閱讀】
留言