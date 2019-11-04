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每日星座運勢／雙子投資策略剛剛好　得到上級賞識

2019-11-04 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-11-4

牡羊座

快樂要靠自己創造，不要局限在一個狹隘的空間裡。

整體運：★★☆☆☆

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥潭。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉這段感情才有希望挽回！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，往往麻煩來自於粗心大意或是說錯話，所以今日宜謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00蘋果綠

開運方位：正北方向

金牛座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，還能使大家對你刮目相看。抽時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛應擦亮雙眼！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

財運：★★★★☆

財運不錯，好好把握投資機會。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00珠貝白

開運方位：西北方向

雙子座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現，得到上級賞識，會讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的天，特別容易得到異性朋友的關心照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情愈快樂，工作效率就愈高。

財運：★★★★★

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

珍惜與家人團聚的時間。

整體運：★★★★☆

對開始的新戀情抱有極高的憧憬，使雙方都沉浸在幻想的美好畫面中；財運達到最理想的高度，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，既定輕閒又得金錢；工作中太過內斂會失去許多機遇。

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★★★

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為居多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00象牙白

開運方位：正東方向

獅子座

過多的忽略是源於你內心深處的不在乎。

整體運：★★★★☆

分隔兩地的戀人因缺少聯繫，而使得戀情發生摩擦，心中的不安感強烈；資金周轉困難，進行短期投資收益會比較不錯；上司分配給你的新任務讓你熱情高漲，幹勁十足。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過，可以在腦中編織美麗的場景。

事業運：★★★★☆

能清醒的認識和調整自己，遇事多了幾分耐心與思考，表現不錯。

財運：★★★★☆

財運平順，適合快打快攻。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

處女座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃非醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌枉加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，專心工作會妥當些，要謹防異性朋友所造成的困擾！

事業運：★★★☆☆

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔膜。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00深海藍

開運方位：正北方向

天秤座

煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

整體運：★☆☆☆☆

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

愛情運：★★☆☆☆

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00琉璃銀

開運方位：東北方向

天蠍座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★★☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

事業運：★★☆☆☆

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

財運：★★★☆☆

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

射手座

從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

整體運：★★★☆☆

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層，不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾澀。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

事業運：★★★☆☆

在處理不好事情時，會為自己找借口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00珠貝白

開運方位：正西方向

摩羯座

遲遲得不到解決的問題今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

財運：★★★☆☆

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：東北方向

水瓶座

勿把得失看得太重。

整體運：★★★☆☆

戀情過於平和，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收穫。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00青金石藍

開運方位：正南方向

雙魚座

有失必有得。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也經不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便向另一半里發洩哦。不注意勞逸結合，難達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過還是能得到他人的協助。

財運：★★★★★

財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃

開運方位：西南方向

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