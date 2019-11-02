每日星座運勢／金牛財運全面升級中 愛情愛情得意
2019-11-2
牡羊座
偶爾變動一下，能收到不同的效果。
整體運：★★★★☆
今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪全都被吸收掉、積存。
愛情運：★★★★☆
單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。
事業運：★★★★☆
情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。
財運：★★★☆☆
宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-15:00祖母綠
開運方位：正北方向
金牛座
財運全面升級中。
整體運：★★★★★
今天可謂好運連連，愛情、愛情兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師佈置的部分完成，還會有心主動補充新知識。
愛情運：★★★★☆
嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。
事業運：★★★★☆
與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。
財運：★★★★★
金錢運作頻繁的一天，金錢流通快速，對於有錢人的影響較大，有大手筆投資的跡象。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-22:00芒果黃
開運方位：正西方向
雙子座
靜心休養最為重要。
整體運：★★★☆☆
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
愛情運：★★★☆☆
已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。
事業運：★★★☆☆
謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。
財運：★★★★☆
會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅
開運方位：正南方向
巨蟹座
伴侶小別勝新婚。
整體運：★★★★☆
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
愛情運：★★★★☆
適合發揮你的小點子，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
事業運：★★★☆☆
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
財運：★★★★★
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-06:00蜜瓜黃
開運方位：東北方向
獅子座
過開心的一天。
整體運：★★★☆☆
偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。
愛情運：★★★★☆
外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。
事業運：★★★☆☆
休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！
財運：★★★☆☆
過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00芒果黃
開運方位：東北方向
處女座
與家人的互動良好。
整體運：★★★★★
今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。
愛情運：★★★☆☆
對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。
事業運：★★★★★
心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！
財運：★★★★★
有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-24:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
天秤座
責任心可以維繫愛情長久。
整體運：★★★☆☆
已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。
愛情運：★★★☆☆
在社交場合有機會結識對你工作有助益的異性朋友，可成為很好的合作夥伴。
事業運：★★★☆☆
環境的改變以及各種人際問題，都會給你帶來一些困擾，要注意控制好情緒。
財運：★★★★☆
遇到財務問題時，可得貴人相助，擺脫困境。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00琥珀橙
開運方位：東北方向
天蠍座
將愛換個方式說出來。
整體運：★★★☆☆
對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。
愛情運：★★★☆☆
想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！
事業運：★★★☆☆
會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！
財運：★★★★☆
能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-21:00櫻桃紅
開運方位：西北方向
射手座
做事冷靜，讓困難變得不再可怕。
整體運：★★★★☆
戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約上三五好友喝茶聊天，瞭解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的關心減少了一些，把更多的心思都放在工作上，但能獲得對方的理解！
事業運：★★★★☆
能做自己想做的事，興奮不已，動力很足，做起事來開心，也易有收穫。
財運：★★★★☆
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的甜果！
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00乳酪白
開運方位：西南方向
摩羯座
表現活躍的一天，很有異性緣。
整體運：★★★★☆
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
愛情運：★★★★★
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
事業運：★★★★☆
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
財運：★★★☆☆
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00雪花銀
開運方位：西南方向
水瓶座
好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。
整體運：★★★☆☆
單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既省心更省錢。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！
事業運：★★★☆☆
要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。
財運：★★★☆☆
手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00金桔綠
開運方位：東北方向
雙魚座
危機感增加，對生活生出一絲擔憂。
整體運：★★★☆☆
感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。
愛情運：★★☆☆☆
因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！
事業運：★★★☆☆
別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！
財運：★★★☆☆
投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00雪花銀
開運方位：西南方向
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