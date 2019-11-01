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每日星座運勢／獅子一切進展很順利　去放鬆一下吧

2019-11-01 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-11-1

牡羊座

與人互動頻繁，人際關係和諧。

整體運：★★★☆☆

今天你幽默風趣的表現，使得辦公室沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

愛情運：★★★☆☆

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足應接受，對方也是好意！

事業運：★★★★☆

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展更為順利。

財運：★★☆☆☆

辛苦忙碌的一天，不宜花太多心思在金錢上，把重心放在工作上吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00石榴紅

開運方位：正東方向

金牛座

易與人起爭執。

整體運：★★☆☆☆

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

財運：★★★☆☆

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙子座

運勢攀高的一天，表現機會頗多。

整體運：★★★★☆

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多請教，對方一語點中要害，讓你有茅塞頓開之感。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，出了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順心。

財運：★★★★☆

得財自然而且順利，遇到金錢面的疑難雜症也能因為貴人的相助而逢凶化吉。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00大理石灰

開運方位：正南方向

巨蟹座

投資存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對像好不容易留下的好印象一掃而光，勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由再充分些再作提議。

愛情運：★☆☆☆☆

感情棘手難處理，覺得自己孤單又不被瞭解，別再鑽牛角尖囉！再鑽下去愛神都被你嚇跑了！

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，欲振乏力，持續性不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

財運：★★☆☆☆

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

獅子座

今天是你的sunny day，出去放鬆一下吧！

整體運：★★★★★

一切都進展得非常順利，工作能動性強，用上適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，而卻忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

愛情運：★★★★★

外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在忙碌中有收穫。而且容易把鬼靈精怪的一面發揮的淋漓盡致呢！

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00玉米黃

開運方位：東北方向

處女座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作需要在今天處理，幸而你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會受到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00石榴紅

開運方位：正東方向

天秤座

今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

愛情運：★★★☆☆

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

財運：★★☆☆☆

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

天蠍座

粗心大意的一面突顯，失誤較多。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。

愛情運：★★★★☆

單身者可望尋覓到適合的對象；有伴侶的人與伴侶恩愛甜蜜，令身邊的人都羨慕不已。

事業運：★★☆☆☆

在事業中樂於開闢不同渠道，但運勢並不如期望中好，過多事務會讓你壓力大增，致使要過分依賴外部支援才能收場。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，別太輕信他人。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00深海藍

開運方位：東北方向

射手座

與陌生人交流將有好運。

整體運：★★★★☆

桃花江水向你流，到人多的地方現現身，難免會有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁邊人的意見，獲取更多的資訊，做出真確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通上的問題。

愛情運：★★★★☆

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭會讓對方覺得是虛情假意！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。

財運：★★★☆☆

求財阻力較大，應等待時機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

摩羯座

舉棋難定。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

事業運：★★☆☆☆

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

財運：★★☆☆☆

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00香吉士黃

開運方位：西北方向

水瓶座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開懷一些，把錯誤改過來接下來才能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適當地給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★☆☆

懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00可可棕

開運方位：東南方向

雙魚座

為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

整體運：★★★☆☆

今天工作較順利，保證進度的同時還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性群體中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

愛情運：★★★★☆

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所可有際遇。

事業運：★★★☆☆

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00珠貝白

開運方位：正西方向

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