每日星座運勢／獅子一切進展很順利 去放鬆一下吧
2019-11-1
牡羊座
與人互動頻繁，人際關係和諧。
整體運：★★★☆☆
今天你幽默風趣的表現，使得辦公室沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。
愛情運：★★★☆☆
在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足應接受，對方也是好意！
事業運：★★★★☆
良好的社交與人脈，會讓你的工作進展更為順利。
財運：★★☆☆☆
辛苦忙碌的一天，不宜花太多心思在金錢上，把重心放在工作上吧！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00石榴紅
開運方位：正東方向
金牛座
易與人起爭執。
整體運：★★☆☆☆
今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收穫。
愛情運：★★☆☆☆
與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。
財運：★★★☆☆
別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅
開運方位：正南方向
雙子座
運勢攀高的一天，表現機會頗多。
整體運：★★★★☆
有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多請教，對方一語點中要害，讓你有茅塞頓開之感。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。
愛情運：★★★★☆
戀愛不錯，出了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順心。
財運：★★★★☆
得財自然而且順利，遇到金錢面的疑難雜症也能因為貴人的相助而逢凶化吉。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00大理石灰
開運方位：正南方向
巨蟹座
投資存在風險，應謹慎。
整體運：★☆☆☆☆
單身者坐等時機的心態，易讓心儀對像好不容易留下的好印象一掃而光，勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由再充分些再作提議。
愛情運：★☆☆☆☆
感情棘手難處理，覺得自己孤單又不被瞭解，別再鑽牛角尖囉！再鑽下去愛神都被你嚇跑了！
事業運：★☆☆☆☆
事業運很不好，像洩氣皮球般，欲振乏力，持續性不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。
財運：★★☆☆☆
不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠
開運方位：正西方向
獅子座
今天是你的sunny day，出去放鬆一下吧！
整體運：★★★★★
一切都進展得非常順利，工作能動性強，用上適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，而卻忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！
愛情運：★★★★★
外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，在忙碌中有收穫。而且容易把鬼靈精怪的一面發揮的淋漓盡致呢！
財運：★★★★☆
今日的財運有先難後易的傾向，需要財源不妨找老朋友、親人商量！
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00玉米黃
開運方位：東北方向
處女座
心情愉快，內心充滿希望。
整體運：★★★★☆
很多工作需要在今天處理，幸而你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會受到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽時間為對方製造一些驚喜。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。
財運：★★★★☆
充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-23:00石榴紅
開運方位：正東方向
天秤座
今天遇事不夠冷靜，容易衝動。
整體運：★★☆☆☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。
愛情運：★★★☆☆
常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。
事業運：★★☆☆☆
會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。
財運：★★☆☆☆
貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-06:00櫻桃紅
開運方位：正北方向
天蠍座
粗心大意的一面突顯，失誤較多。
整體運：★★★☆☆
工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。
愛情運：★★★★☆
單身者可望尋覓到適合的對象；有伴侶的人與伴侶恩愛甜蜜，令身邊的人都羨慕不已。
事業運：★★☆☆☆
在事業中樂於開闢不同渠道，但運勢並不如期望中好，過多事務會讓你壓力大增，致使要過分依賴外部支援才能收場。
財運：★★★☆☆
財運好壞參半，別太輕信他人。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00深海藍
開運方位：東北方向
射手座
與陌生人交流將有好運。
整體運：★★★★☆
桃花江水向你流，到人多的地方現現身，難免會有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁邊人的意見，獲取更多的資訊，做出真確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通上的問題。
愛情運：★★★★☆
留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭會讓對方覺得是虛情假意！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。
財運：★★★☆☆
求財阻力較大，應等待時機。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-19:00芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
摩羯座
舉棋難定。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。
事業運：★★☆☆☆
表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！
財運：★★☆☆☆
財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-20:00香吉士黃
開運方位：西北方向
水瓶座
手忙腳亂反而影響工作進展。
整體運：★★★☆☆
出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開懷一些，把錯誤改過來接下來才能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適當地給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。
愛情運：★★☆☆☆
渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。
事業運：★★★☆☆
工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。
財運：★★★☆☆
懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：16:00-18:00可可棕
開運方位：東南方向
雙魚座
為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。
整體運：★★★☆☆
今天工作較順利，保證進度的同時還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性群體中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。
愛情運：★★★★☆
容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所可有際遇。
事業運：★★★☆☆
工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。
財運：★★☆☆☆
今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨！
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-15:00珠貝白
開運方位：正西方向
【延伸閱讀】
留言