唐綺陽星座運勢週報：獅子工作避免雞同鴨講 水瓶財務別鐵齒

2019-10-21 07:36 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：水星停滯期、太陽將進天蠍

水星天蠍進入停滯期，易考驗兩人關係、揣測對方想法，對於彼此的表達特別敏感，要注意釋放善意或惡意的能量，可能會反射到自己身上。當心3C產品以及天氣、交通方面受到阻礙或出狀況，造成溝通方面的波折，耐心溝通多做解釋，避免溝通上的誤會。週四太陽即將進入天蠍座，這段時間事情多、能量也較混亂，對於不夠信任的關係而言，是考驗雙方信任度的時期。

工作注意：雙子、獅子、天秤、射手

雙子：工作若有海外元素，會特別順利

獅子：避免雞同鴨講，應多溝通清楚

天秤：舉手之勞的幫忙，成為別人的貴人

射手：新計畫還不到時候，容易一波三折

桃花注意：白羊、金牛、魔羯、雙魚

白羊：容易退縮，讓人覺得冷漠、不領情

金牛：把自己打理好，成為社交場合的焦點

魔羯：別只默默的付出，要大膽一點

雙魚：好壞桃花都有，要好好分辨

財運注意：天蠍、水瓶

天蠍：該談的錢要談清楚，不要好面子

水瓶：不要鐵齒，要接納別人的意見

健康注意：巨蟹、處女

巨蟹：做健康檢查或反省生活習慣

處女：當心憂慮過度影響健康

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道