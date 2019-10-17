親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

普通人的白宮戰爭…楊安澤 美國總統大選「華裔臉孔」

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開

2019-10-17 10:38聯合新聞網 小孟

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
年底便是冬季的來臨，天氣轉冷意味著沉寂。但當你的運勢在低迷處時，便可趁著這段時間，將不好的運勢冰封住，再藉由好的轉運良方，將好的氣注入你的氣場中，你的運勢便可由黑翻紅。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底轉運秘訣？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。
分享

塔羅牌圖作者：Pierluigi Balducci(Bix Tarot)





A：劃清界線。(世界牌正位)

牌面上有一個兔子，圍著圍巾從海螺口裡蹦出來。

分享

這張牌表示你想要設立邊界。由於你不擅於拒絕他人，總是答應幫別人擦屁股的事，或你想擁有自己的私人空間，想在不被他人打擾的情況，做自己想做的事。小孟老師在此建議你，請於農曆十五月圓之夜，在臥房對外的門上方，貼上一片小鏡子即可。

B：調理身心。(節制牌正位)

牌面上有一個兔子，將二個杯子裡的水倒來倒去。

分享

這張牌表示你想要讓身體恢復健康。也許你之前或現在，深受疾病纏身所苦，或你對身體虛弱的地方，正在做某些調養或治療，甚至你正在跟肥胖搏鬥中，煩惱著如何才能戰勝它。小孟老師在此建議你，於農曆初一中午前，準備一個裝飲用水的藍色玻璃瓶，在陽光下曬2小時後飲用即可。

C：化解鬱結。(月亮牌正位)

牌面上有一個兔子，坐在月亮的上頭。

分享

這張牌表示你想要找回快樂。你內心有一塊黑暗的角落，可能是過去的創傷尚未痊癒，如同夢魘般不斷出現在你的腦海中，或你因為小人的惡意中傷，導致你被他人誤解。小孟老師在此建議你，在紅包紙上寫下討厭的事，於農曆初七晚上7點整，把這張紙燒掉即可。

D：迎來財運。(星星牌正位)

牌面上有一個兔子，坐在星星上拿著瓶子往下倒水。

分享

這張牌表示你想要提升財運。也許你的工作有業績壓力，每個月都在為是否達標而擔心，或你在職場上辛勤的努力，期待有一天能被主管賞識，主動幫你加薪或獎勵。小孟老師在此建議你，購買天然的紫黄晶手鍊，淨化後配戴在左手，每天對它祈求好運降臨即可。

E：衰運退散。(吊人牌正位)

牌面上有一個兔子，腳被綁住呈現頭下腳上。

分享

這張牌表示你想要驅除衰神。也許你最近表現失常，常犯之前不曾有過的錯，頭腦的記性變得很差，容易遺忘重要的事情，甚至發意外事件，導致不必要的金錢損失。小孟老師在此建議你，請於農曆初八中午前，把一根聖木點燃後熄掉，讓產生白煙繞家中一圈即可。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

雙魚喜歡幻想、牡羊心理有事！容易分心5個星座是他們

2019-10-17 09:44

每日星座運勢／雙魚學以致用好日子　感情生活多元

2019-10-17 00:00

晚運看漲！上榜命格越老越有福？

2019-10-16 15:12

就是懶得煮！最依賴外送食物的3個懶人星座

2019-10-16 12:59

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

別再一廂情願！關於工作你應該知道的五件事

2019-10-15 16:19

渴望翻轉人生！這4個生肖就是特別想圓創業夢

2019-10-14 09:50

唐綺陽星座運勢週報：白羊小心樂極生悲 射手受貴人指點

2019-10-14 07:00

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

殺破狼周運勢／天秤分手機率較高 雙魚容易擦槍走火

2019-10-13 00:00

小孟塔羅：年底要提防什麼人來陷害？

2019-10-11 08:16

時間沒效！要靠「變身」走出情傷的生肖

2019-10-10 14:45

「你是忘記了，還是害怕想起來？」12星座害怕想起來的事情是？

2019-10-09 16:11

交到這款閨密 能為12星座女帶來愛情？

2019-10-09 11:39

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」

2019-10-08 09:51

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

準備翻身！年底把握這些關鍵讓你更好運

2019-10-04 15:37

小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43

容易成為「愛情奴隸」的TOP5星座！第一名沒愛情活不下去

2019-10-03 10:23

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

告別月光族！12星座都適用的5項守財原則

2019-10-01 15:55

一針見血！給12生肖女的心靈提點

2019-09-30 08:27

天性善良、絕情卻超可怕的TOP 4星座 第一名很意外

2019-09-29 21:14

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

12星座旅行不踩雷 旅遊偏好大調查

2019-09-27 11:07

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25

10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42

梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09
看更多

熱門文章

全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

2019-10-16 16:06

天天一杯手搖飲 當心未來要洗腎

2019-10-16 16:41

視力下降視覺扭曲？這2種方法可自我檢測黃斑部疾病

2019-10-16 12:35

汐止好市多11月跟進停車新規！ 網友讚「太棒了」

2019-10-16 12:05

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-17 09:00

奶茶控先筆記！85度C大杯布丁奶茶 10/19起連3天第2杯10元

2019-10-16 13:35

長榮航線上旅展起跑 推環遊世界大獎

2019-10-16 14:12

影／2019長榮航空線上旅展大方送 抽中機票還送旅遊金

2019-10-16 16:15

悔恨！他在IKEA買45元時鐘 卻抽中頭獎「整單免費」

2019-10-16 20:24

就是懶得煮！最依賴外送食物的3個懶人星座

2019-10-16 12:59

這種人人愛的水果超常吃 竟會引發過敏

2019-10-16 11:11

等到血尿才就醫 輔大醫院：六成攝護腺癌已第3、4期

2019-10-16 15:29

這樣搭北捷很NG 後背包與低頭族最顧人怨

2019-10-16 18:09

2019華航線上旅展開賣 祭出「百萬豪哩遊世界」活動

2019-10-16 16:29

接種HPV疫苗再冒6名「痛痛女孩」 醫要求政府釐清真相

2019-10-16 16:57

影／調皮幼獅背後偷襲 母獅嚇到四腳朝天

2019-10-17 08:48

謠傳日核廢料被颱風吹入海少吃海水魚 醫：不太可能

2019-10-16 20:13

長榮航空線上旅展 17日開跑

2019-10-16 14:53

網友分享搭捷運NG行為 哪一種你最有感？

2019-10-16 11:23

熟齡族愛運動還是掉肌肉？都因為動錯又吃錯

2019-10-16 16:02

通勤族注意！搭捷運不想被白眼 這些NG行為不要犯

2019-10-16 12:37

每日星座運勢／雙魚學以致用好日子　感情生活多元

2019-10-17 00:00

月薪沒4萬要公開揭示 雇主徵才也不能問星座血型

2019-10-16 13:10

重回高雄有譜？ 漢堡王回應了

2019-10-16 12:34

想早睡卻睡不著？女人學7招「對抗初老」

2019-10-16 22:16

「喔是喔、哈囉？」 巴西留學生學中文遇瓶頸大崩潰

2019-10-16 16:27

環境不利颱風發展 吳德榮：熱低壓可能減弱消失

2019-10-17 07:34

全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材

2019-10-16 21:41

新竹SOGO「日本展」 美食吃透透

2019-10-16 16:55

觀光客比率低 故宮南院購票率只剩1成

2019-10-16 23:43

晚運看漲！上榜命格越老越有福？

2019-10-16 15:12

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

北捷取消8折優惠 原來是「這個原因」讓柯文哲很煩

2019-10-17 10:18

乳癌術中直接放療 雙和醫院：可免去後續30次奔波

2019-10-16 13:23

這家星巴克24小時營業！這幾天限定咖啡、美酒攏總有

2019-10-16 17:59

斑馬逃出馬戲團尋自由 公路狂奔遭連開兩槍擊斃惹批評

2019-10-16 11:29

影／上萬隻「鯊魚近親」群游！攝影師巧遇一路跟拍

2019-10-17 08:51

該怎麼跟孩子說他才會聽？首先「別再給建議了」

2019-10-16 11:29

限時11天！ 猜心泡芙帶新品「泡芙小丸子」北上快閃

2019-10-16 13:44

【我見我思】梁純綉／侍親兩樣情

2019-10-17 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top