小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開
年底便是冬季的來臨，天氣轉冷意味著沉寂。但當你的運勢在低迷處時，便可趁著這段時間，將不好的運勢冰封住，再藉由好的轉運良方，將好的氣注入你的氣場中，你的運勢便可由黑翻紅。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底轉運秘訣？
塔羅牌圖作者：Pierluigi Balducci(Bix Tarot)
A：劃清界線。(世界牌正位)
牌面上有一個兔子，圍著圍巾從海螺口裡蹦出來。
這張牌表示你想要設立邊界。由於你不擅於拒絕他人，總是答應幫別人擦屁股的事，或你想擁有自己的私人空間，想在不被他人打擾的情況，做自己想做的事。小孟老師在此建議你，請於農曆十五月圓之夜，在臥房對外的門上方，貼上一片小鏡子即可。
B：調理身心。(節制牌正位)
牌面上有一個兔子，將二個杯子裡的水倒來倒去。
這張牌表示你想要讓身體恢復健康。也許你之前或現在，深受疾病纏身所苦，或你對身體虛弱的地方，正在做某些調養或治療，甚至你正在跟肥胖搏鬥中，煩惱著如何才能戰勝它。小孟老師在此建議你，於農曆初一中午前，準備一個裝飲用水的藍色玻璃瓶，在陽光下曬2小時後飲用即可。
C：化解鬱結。(月亮牌正位)
牌面上有一個兔子，坐在月亮的上頭。
這張牌表示你想要找回快樂。你內心有一塊黑暗的角落，可能是過去的創傷尚未痊癒，如同夢魘般不斷出現在你的腦海中，或你因為小人的惡意中傷，導致你被他人誤解。小孟老師在此建議你，在紅包紙上寫下討厭的事，於農曆初七晚上7點整，把這張紙燒掉即可。
D：迎來財運。(星星牌正位)
牌面上有一個兔子，坐在星星上拿著瓶子往下倒水。
這張牌表示你想要提升財運。也許你的工作有業績壓力，每個月都在為是否達標而擔心，或你在職場上辛勤的努力，期待有一天能被主管賞識，主動幫你加薪或獎勵。小孟老師在此建議你，購買天然的紫黄晶手鍊，淨化後配戴在左手，每天對它祈求好運降臨即可。
E：衰運退散。(吊人牌正位)
牌面上有一個兔子，腳被綁住呈現頭下腳上。
這張牌表示你想要驅除衰神。也許你最近表現失常，常犯之前不曾有過的錯，頭腦的記性變得很差，容易遺忘重要的事情，甚至發意外事件，導致不必要的金錢損失。小孟老師在此建議你，請於農曆初八中午前，把一根聖木點燃後熄掉，讓產生白煙繞家中一圈即可。
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