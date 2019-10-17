小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開

2019-10-17 10:38 聯合新聞網 小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 年底便是冬季的來臨，天氣轉冷意味著沉寂。但當你的運勢在低迷處時，便可趁著這段時間，將不好的運勢冰封住，再藉由好的轉運良方，將好的氣注入你的氣場中，你的運勢便可由黑翻紅。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底轉運秘訣？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Pierluigi Balducci(Bix Tarot)

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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A：劃清界線。(世界牌正位)

牌面上有一個兔子，圍著圍巾從海螺口裡蹦出來。

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這張牌表示你想要設立邊界。由於你不擅於拒絕他人，總是答應幫別人擦屁股的事，或你想擁有自己的私人空間，想在不被他人打擾的情況，做自己想做的事。小孟老師在此建議你，請於農曆十五月圓之夜，在臥房對外的門上方，貼上一片小鏡子即可。

B：調理身心。(節制牌正位)

牌面上有一個兔子，將二個杯子裡的水倒來倒去。

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這張牌表示你想要讓身體恢復健康。也許你之前或現在，深受疾病纏身所苦，或你對身體虛弱的地方，正在做某些調養或治療，甚至你正在跟肥胖搏鬥中，煩惱著如何才能戰勝它。小孟老師在此建議你，於農曆初一中午前，準備一個裝飲用水的藍色玻璃瓶，在陽光下曬2小時後飲用即可。

C：化解鬱結。(月亮牌正位)

牌面上有一個兔子，坐在月亮的上頭。

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這張牌表示你想要找回快樂。你內心有一塊黑暗的角落，可能是過去的創傷尚未痊癒，如同夢魘般不斷出現在你的腦海中，或你因為小人的惡意中傷，導致你被他人誤解。小孟老師在此建議你，在紅包紙上寫下討厭的事，於農曆初七晚上7點整，把這張紙燒掉即可。

D：迎來財運。(星星牌正位)

牌面上有一個兔子，坐在星星上拿著瓶子往下倒水。

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這張牌表示你想要提升財運。也許你的工作有業績壓力，每個月都在為是否達標而擔心，或你在職場上辛勤的努力，期待有一天能被主管賞識，主動幫你加薪或獎勵。小孟老師在此建議你，購買天然的紫黄晶手鍊，淨化後配戴在左手，每天對它祈求好運降臨即可。

E：衰運退散。(吊人牌正位)

牌面上有一個兔子，腳被綁住呈現頭下腳上。

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這張牌表示你想要驅除衰神。也許你最近表現失常，常犯之前不曾有過的錯，頭腦的記性變得很差，容易遺忘重要的事情，甚至發意外事件，導致不必要的金錢損失。小孟老師在此建議你，請於農曆初八中午前，把一根聖木點燃後熄掉，讓產生白煙繞家中一圈即可。