雙魚喜歡幻想、牡羊心理有事！容易分心5個星座是他們

2019-10-17 09:44 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 專注力是現代人追求的一種能力，也是一種實力的表現。一個做事不容易分心的人，比較能把事情安排的好。但真的是這樣嗎？有科學家研究容易分心的人，有更強的資訊接收能力，如果他們有很好的統合能力，那將會是一種統籌的人才。其實每個人都會分心，分心的原因各有不同，而到底誰會是最容易分心的星座前五名呢？來看看自己有沒有上榜吧！

第五名：處女座

處女座在星座學裡面是錙銖必較的象徵代表，他們有一種厲害的天分，可以將細節處理的有條有理，並且把各種瑣事都分配得宜。所以我們很容易看到處女座的朋友身處在一個需要非常細心的職位上，能夠做得非常細心並且毫不費力。但這也是一個問題所在，因為本身就比較敏感細膩，所以對事情有很強的感知力，當他們感覺到事情往他們不想要的方向發展時，他們就會被影響，進而分心，他們會開始煩惱到底該怎麼處理事情，到底該用什麼方法讓一切回到一個安安穩穩的位子呢？因為細節的安排對於處女座來說，是與安全感相互連結的，為了找回這個安全感，他們會呈現在一種常常分心或是假裝自己對事情不在意的樣子，顧左右而言他，但其實內在都在分心自己擔心的事情。可以說是默默壓抑的分心的類型。

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第四名：牡羊座

說衝就衝，說走就走的牡羊座，其實對於想進行的事情抱有高度的執行力，而且行動力超強的他們常常說做就做，並堅持做到最好。但純淨如白紙的牡羊朋友在一種情況底下非常容易分心，就是當他們心裡有事的時候，譬如昨天跟另一半吵架吵到天亮都沒和好，或是非常介意婆婆昨天說自己煮的菜吃起來還好，是不是被討厭了？或是工作上做了一個錯誤不知道主管會不會原諒自己。總之，只要牡羊座心裡有事，有一個還沒有看明白的謎底存在，一旦有這種情況，他們幾乎做什麼事情都會分心，完全無法集中精神，情緒寫在臉上並且痛苦。所以當你有牡羊座的朋友做事情一直在分心時，是時候關心他們是不是發生什麼事情很擔心著，有時候聊一聊，不吐不快的牡羊就能得到情緒的釋放，從分心的情況解脫。

第三名：雙子座

雙子座的人可以說是資訊界的第一接收器，雙子本身就象徵了萬事流通，所有資訊的快速吸收與傳遞，所以雙子座的朋友分心指數非常高，對於任何的新鮮知識他們都迫不及待想要了解，是一種本能的反射性動作，也因為如此，如果命盤裡面沒有其他比較穩定的星座，雙子朋友就非常容易學而不精，因為他們什麼都想了解，什麼都想掌握，卻不一定會細細研究。舉例來說，如果你正在跟雙子討論大事，這時候電視上突然轉播一則快訊，或是同一個空間的人突然講了一句很新鮮的話，他們本能性的會張開第三隻耳朵去獲得這個新訊息，於是就分心了，因為他們無法控制的想要得到所有的訊號。不過優點就是對於新消息的掌握力很高，他們也特別適合從事新聞工作，或是需要統合資訊的工作。

第二名：雙魚座

雙魚座的人天生就擁有小迷糊的個性，喜歡幻想，性格浪漫，他們很容易在上課或上班時，若台上的老師(主管)正在說一些很無聊的事情，她們的腦袋就會無法控制的突然掉入自己的夢幻想像中，通常都跟愛情很有關係，或者他們內心會有一份拯救名單，覺得誰很可憐應該要去幫助對方，常常陷入幻想甚至忘記自己人在哪裡。其實在內心上演一場精彩的電影，對雙魚座朋友來說是一種天然的調劑品，因為他們多變又浪漫的性格隨時需要新鮮的刺激，而真實世界又如此現實，他們只能常常透過幻想讓自己過得舒適一點。雖然很容易分心，但雙魚朋友的藝術天份很高，藝術家基本上想像力都是無窮的。不過雙魚座朋友要提醒自己看看情況，如果在工作上分心很容易被主管認為是精神渙散哦！

第一名：射手座

射手座的人總是會讓人覺得生活很幸運、樂觀、坦率又充滿希望。他們天生有一種樂天派的生活模式，什麼事情都很放鬆的去做，所以當射手座沒有很重視眼前的事情時，他們會變得很輕率，隨便，這種態度出現時就會讓他們一直不斷的分心。因為他們根本打從心底的不在意! 或是覺得無所謂啊，這個又不重要，為何要這麼認真呢？ 而且射手座的人非常像小孩子，只要有新鮮有趣的事情出現，他們就會被吸引走，分心指數第一名。但往好處想，如果你希望射手座的朋友可以忘卻他眼前的事情，只要知道他的喜好，就可以影響到他囉！譬如如果比起打電動他更喜歡出門旅行，或是參加跳傘、攀岩、滑翔翼。希望他不要打太多電動的你，可以直接跟他分享最新最酷的旅遊行程，充滿好奇心的射手座就會跟著你走囉！