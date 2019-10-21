女生限定！左眼跳財時機大公開
2019-10-21 16:30聯合新聞網 科技紫微網
【文‧科技紫微網】
左眼跳財右眼跳災是真的嗎？左眼皮跳是什麼預兆？僅根據眼皮跳真能預測吉凶？男女都一樣嗎？
科技紫微網敲黑板劃重點了：右眼不見得一定跳災，但跳財的一定是左眼；不過跳財不僅與左眼相關，還與左眼皮跳動的日期時辰和性別有關！女人的左眼什麼時候跳會有財呢？
女人左眼跳財預兆：
眼跳日期：星期一
眼跳時辰：子時
預兆：近期饋贈財運旺，有被贈予的金錢財物機會。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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眼跳日期：星期一
眼跳時辰：辰時
預兆：近期財氣環繞，求財之事很順暢。
眼跳日期：星期二
眼跳時辰：子時
預兆：近期財源廣進，賺錢管道多。
眼跳日期：星期二
眼跳時辰：申時
預兆：近期抽獎、刮獎的運氣很讚。
眼跳日期：星期三
眼跳時辰：丑時
預兆：近期有鈔票直奔你口袋之運，可得到貴人的賞識和幫助得財。
眼跳日期：星期三
眼跳時辰：亥時
預兆：近期手氣旺，打牌多贏錢。
眼跳日期：星期四
眼跳時辰：午時
預兆：進入收穫期，收益相當豐厚。
眼跳日期：星期四
眼跳時辰：申時
預兆：很有免費的福氣，不是有人幫你買單，就是活動獲得免費權益。
眼跳日期：星期五
眼跳時辰：巳時
預兆：近期財神附體，財神亨通，把握財位很重要。
眼跳日期：星期六
眼跳時辰：巳時
預兆：財運旺盛賺錢多，只是要提防眼紅者搗亂。
眼跳日期：星期六
眼跳時辰：亥時
預兆：近期賺錢輕鬆，生財不費吹灰之力。
眼跳日期：星期日
眼跳時辰：卯時
預兆：意外之喜降臨，在想不到的地方有錢可進。
眼跳日期：星期日
眼跳時辰：申時
預兆：近期投資眼光準，枕在錢上數鈔票。
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