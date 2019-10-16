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就是懶得煮！最依賴外送食物的3個懶人星座

2019-10-16 12:59聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

最近刮起一陣外送旋風，不用費力到市場挑選食材，不需費心想著要做什麼料理。無論外面出大太陽，還是下著雨，只要登入外送平台，動動手指點一點，就有專人為你取餐，輕鬆將美食送上門。科技紫微網現在就來公布一下，最依賴外送食物的，是哪3個懶人星座呢？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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雙魚座

天真浪漫，多愁善感的雙魚座，光是讓他想像親自下廚料理，會把自己搞得汗流浹背，耗費太多時間外，還要擔心食物夠不夠美味，簡直就是在挑戰不可能的任務。希望隨時有人可以服務到家，把他當王子、公主一樣伺候，他只需要負責吃就好，還能吃得美美的，保持形象，所以想吃東西時，訂購外送食物當然成為第一首選。

雙魚座心聲：唉呀，人家一煮就「發爐」了，為了避免把廚房弄髒，還是叫外送比較方便嘛。而且外送大哥、大姐都好親切哦（滿意）。

　

天秤座

天性愛美又時刻保持優雅狀態，享受著被人服務與照顧的天秤座，一想到要擠進喧囂市場選購食材，再回到悶熱廚房洗菜、切肉、下油鍋，等食物上桌已沒胃口，還不如打開手機輕鬆訂餐，慵懶地攤在沙發上敷片面膜，等著外送餐點的到來。

天秤座心聲：說到做菜，要選材料、調味料、該水煮還是油煎，對於選擇障礙的我，真的不容易。有人幫忙送餐多好啊，只要在家等就好了。不過今天該用哪個平台訂，又該訂哪家店呢？（苦惱）。

　

射手座

天天悠遊自在，處理鎖事就會覺得很累、很麻煩的射手座，發現有了外送平台，就可以不用自己動手，輕易解決吃的問題。在等待的時間，想躺就躺、想吃再吃，巴不得還希望能推出餵食功能，餐點不只送到家還送進口，真是懶到極緻的代表。

射手座心聲：我、就、是、不、想、動，還要自己準備吃的，好累哦！還是來訂上次那家吧，點一樣的也沒關係，因為我的精力要拿去忙別的事（握拳）。

　

現在的你，越來越懶得動手、懶得動腦嗎？再這麼懶下去，小心好機會都被勤勞的人搶走了喔！

　

【延伸閱讀】

越懶越有福氣？姓名參透一生運

峇里島秘術，看穿你的幸福宿命

　



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