愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

愛情來的時候，感性往往勝過理性，即使明知不可為，還是像飛蛾撲火般的投入愛情。今天，科技紫微網就從星座的角度來帶大家看看，哪些星座最容易不顧旁人眼光，愛上不該愛的人，深陷禁忌的戀情？

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雙魚座

雙魚其實是個工作狂，只要沒有情感的束縛，在事業上的衝勁還滿強的。可是一旦落入戀情的泥沼，他們骨子裡的浪漫主義彷彿就被點燃。他們會放大戀情的美好，只要感覺對了，為愛勇敢的雙魚就會推翻所有的原則，不顧一切的陷入禁忌之戀。

再加上雙魚又有天生的悲劇性格，愛情越艱辛，就更讓他感到這份愛情的偉大與刻骨銘心。想要擺脫這份看不到盡頭的痛，惟有以壯士斷腕的決心，切斷與對方的一切聯繫，才有機會擁有屬於自己的幸福。

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巨蟹座

巨蟹的感情觀相當保守，對於不熟的對象幾乎是無法敞開心胸，理應是禁忌之戀的局外人。但是當巨蟹遭逢巨變、情緒不穩時，若有人向他示好，他很可能因為難以拒絕，又想要一個依靠，而談起不被允許的戀情。

愛上了不該愛的人，進退兩難的巨蟹，最需要的是家人或閨密的陪伴。親近之人能安撫他們的玻璃心，甚至設法讓巨蟹了解這段戀情，將帶給對方多大的傷害。當巨蟹認清了這一點，就有機會從禁忌之戀中清醒，付出最後的溫柔，走得遠遠的。

水瓶座

水瓶向來天生反骨，不畏世俗眼光，別人越反對，他越要這麼作。所以一旦他愛上了，不論性別、年齡、或任何身分，他都會勇於面對感情，可以說是感情中自由主義的崇尚者。

對水瓶來說，感情的新鮮感讓他著迷不已，束縛感才會讓他無法呼吸。當他感覺到禁忌之戀是沒有未來的，還會一直困在死胡同裡時，理性的思緒就會重新甦醒，提醒他「找一個新對象會更好」。這時候，水瓶才會選擇放手。

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