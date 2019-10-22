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生肖開箱文！讓你認識不一樣的12生肖

2019-10-22 09:29聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

我們都知道有12生肖，也多多少少知道12生肖的個性特質。然而，是否還有不一樣的12生肖面向呢？接下來，科技紫微網以開箱文的方式，跟大家一起來重新認識12生肖。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠

70%我最精：老鼠精，老鼠精，最精莫過於生肖鼠的人了。只要你的眼睛滴溜溜地轉一轉，嘴角揚起，就是你出洞覓食、搞古搞怪、坑人的時候了。

15%頑強生命力：打不死的小強，趕不完的老鼠。你的抗壓能力超強，不怕失敗，有著頑強的生命力與活力。

10%偷摸隱藏：做人做事非常警覺，能嗅出好物，也愛把好東西藏起來，誰也找不到。

5%只信自己：信自己最可靠，就算面對最最親近的人也會保留三分。

　

生肖牛

60%勤勞致富：有一股牛勁，早出晚歸，勤勞致富。春耕秋收，忙前忙後，不叫苦不叫累。幾乎都能種瓜得瓜，種豆得豆。

25%牛脾氣：沒有一點脾氣，怎麼混江湖？有能力的人都有脾氣。你的牛脾氣多是對事不對人，卯足勁往前衝，一旦堅定起來，九頭牛也拉不回來。

10%溫厚老實：靠譜的你，做人做事都頗能給人安全感，讓人感覺可靠又值得信賴。

5%我才是老大：偶爾也會稱老大，固執己見，聽不進人勸。

　

生肖虎

70%王者霸氣：你天生就有一股霸氣，威風凜凜，極具領導風範，而且氣場強大，讓人不自覺地被你領導、被你影響。

20%一身正氣：積極進取，充滿正能量。對朋友講義氣、有信譽，對事業則敢闖敢拼。不僅自己不斷進步，還帶領周圍的人一起進步。

15%有話直說不扭捏：老虎就是老虎，山林之王，有一說一，不戴面具，不玩陰謀，令人信服。

5%心急又好鬥：老虎發威起來是很猛烈的，心急又好鬥，愛爭輸贏，不輕易低頭。

　

生肖兔

75%柔順溫和：兔子就是乖巧聽話，生肖屬兔的你也屬於好好先生/小姐的類型，很多時候都表現得溫順又柔軟，感覺很無害。

15%敏感多疑：因為性情柔和，讓你也很容易想太多，對人事物都頗為敏感。看似與人很親近，實則不輕易相信人。

8%愛美愛俏愛炫耀：愛美之心人皆有之，兔子也喜歡打扮自己，有時候會小小地虛榮、炫耀一下，只為刷一刷存在感。

2%獨行有骨氣：表面上你柔柔弱弱的，其實骨子裡也有那麼一點傲氣，偶爾也像個獨行俠。

　

生肖龍

70%派頭十足：生肖龍的你看似隨和可親，實則天生就擁有一股霸氣，氣場非常強大，在當老大、做大哥的位置上坐得四平八穩，派頭十足，像是神一般的存在。

15%神秘莫測：龍，空中能飛，水下能潛，地上可行，給人感覺高深莫測，無所不能，有通天之本事。其實你只是有著雄心壯志，比一般人更積極向上罷了。

14%愛做夢：有時候你看起來很慵懶，實則你是在做著美夢，思考未來、謀籌大事。你所能想到的、做到的常常是別人無法企及的。

1%不耐：你才華出眾，是天之驕子，難免自負。因此遇到挫折容易直接放棄，少了一份堅持。

　

生肖蛇

65%就是要做「出頭蛇」：雖然蛇總是蜷縮著，有時還會冬眠，似乎不問世事，活在自我的世界裡。實則你很有想法，也有號召力，愛做「出頭蛇」。

20%溫暖愛心：屬蛇的你有時被人誤會是「毒舌」、「善妒」，其實你也有一顆頗為柔軟溫暖的心靈，喜歡幫助弱小，有著豐沛的愛人能量。

10%熱情似火：你看似冷漠無情，實則內心火熱積極。只是，不是隨便什麼人都能讓你釋放熱情，只有面對最親近的人你才會表露真性情。

5%好奇害死蛇：你對奇聞趣事感興趣，愛打探別人的私事，一不小心就易為自己惹來麻煩。

　

生肖馬

65%敢為人先：生肖屬馬的你，做什麼事都頗有效率，一馬當先，馬不停蹄，要的就是衝在最前面的快感與成就。

15%心細有愛：看似豪爽，實則細膩，有一顆願意付出的愛心，也希望被人關心、被愛、被捧在手心。

10%喜愛掌聲和鮮花：聽到掌聲就雀躍，收到鮮花就陶醉，喜愛沉浸於各種讚美與捧場中不能自拔，被人矚目的感覺讓你感覺很爽。

10%嘴快無秘密：你是一個心直口快的人，要你守住秘密真的是比登天還難。說出去後你雖然也會後悔，但是已來不及。得時刻提醒自己把住口舌之門才行。

　

生肖羊

60%羞羞怯怯暖人心：小綿羊，暖洋洋。羞羞怯怯，不愛出風頭。你最讓人印象深刻的就是那份柔軟、溫暖與順從。

20%活在自己的世界裡的藝術家：很多時候你都顯得孤獨，愛沉思，容易活在自我的世界裡，在裡面幻想和創造，一副天生藝術家的模樣。

15%鍾愛稀奇古怪的東西：你的小癖好就是對於稀奇古怪的東西特別感興趣。主要喜愛的是故事，如傳說、神話等。

5%左右搖擺的哲學家：你常常會思考一些人生的哲學問題，比如：命運是由自己決定？還是聽天由命、一切命中註定呢？

　

生肖猴

70%上竄下跳動不停：猴急、好動、搞怪、愛熱鬧，這些都是你常被人掛上的標籤。外人看你好似膚淺，其實你有著一個深刻的靈魂，自我幽默、快樂他人。

20%今朝有酒今朝醉：活在當下，不憂將來。明天等明天來了再說吧，今天好好過，快樂來雙份，就是這麼灑脫又快活。

5%小猴精也有心：機靈精怪的你，看著像是很會算計，實則不然。你有一顆熱心腸，想成為大家的開心果。

5%口是心非：有時候你的嘴巴說個不停，一副嘻嘻哈哈的樣子，但那不是因為粗線條，反而更可能是在掩飾內心的不安與緊張。

　

生肖雞

60%慧眼識人有思想：生肖屬雞的你有一雙慧眼，能洞察人心，頗懂得識人用人。又有一顆智者心靈，思想十分豐富。

20%鐵公雞一毛不拔：「鐵公雞」似乎成了你公認的標籤。對於錢財利益，你是看得重之又重，但你不是省、不是摳，而是為了能讓自己過得舒服，好好享受生活。

15%愛惜羽毛喜漂亮：超級愛美，非常注重自己的形象，很愛惜名聲，希望成為眾人的好形象、好榜樣。

5%擅長聆聽好相處：其實你還是一個社交高手，與人相處互動時，溫和親切又有趣，最重要的是你懂得傾聽，令人感到溫暖。

　

生肖狗

60%為愛專注：說到生肖狗，很多人都會想到「兇煞」、「暴躁」、「易怒」。其實你這些特質都是為了保護自己和身邊的人。你不但對人對事都有愛，還非常專注。

20%忠誠：狗狗是最忠心的，你忠於自己，也忠於你心中的人和事。這信念有一點愚癡，但很令人佩服，是個靠譜、值得信賴的人。

10%人人為我，我為人人：你是感性兼付出型的人，很願意犧牲奉獻。反過來說，你也很需要被愛、被關心，依賴心也較重。

10%杞人憂天：凡事小心翼翼，有點杞人憂天，給人的感覺是「前怕狼後怕虎」。其實你只是想得比較多，一旦決定了，就會勇往直前。

　

生肖豬

70%迷糊懶散愛睡覺：「睡得跟豬一樣」、「大懶豬」，說到豬就會讓人想到稀裡糊塗、又懶又笨。其實，你理智又精明，心裡明白得很，只是偶爾愛發呆走神。

15%又呆又可愛的好人：小豬小豬肥嘟嘟，可愛傻乎乎。你的樣子讓人看一眼就想要親近，又有一顆善良美好的心靈，很是討喜。

10%愛笑愛吃愛鬧：整天笑咪咪的，似乎什麼事情都很看得開。通常你會在吃喝玩鬧中掩飾自己的心傷。

5%大肚能容天下事：你愛分享，擁有一個寬容大度的心腸。你不是不懂計較，只是凡事看開，給人活路，放過自己。

　

不管你擁有怎樣的外型，請相信「你就是你，獨一無二，不可複製」。只要眼裡有光，心中有愛，好好愛自己，不忘分享，就能活得精彩又漂亮。

　

【延伸閱讀】

九星論天命，看穿你未知的天賦

抽牌測！你被當哥們還是情人？

　



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