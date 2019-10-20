殺破狼周運勢／天秤工作收益增加 摩羯對他怦然心動

2019-10-20 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與水星、金星齊聚，會在此時購買昂貴的3C產品，獲得不錯得折扣。然而太陽受到天王星影響，買到新的3Ｃ產品後，會覺得好像不太實用。

感情運方面，在慾望宮位的金星與停滯的水星呈現合相，與前情人再度連絡上，會發現對方是最了解你身體需求的人，基於一些默契，雙方會暫時在肉體關係方面尋求慰藉，同時也考慮是否與對方再續前緣。

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本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星受到夥伴宮位的火星影響，容易與上司或是合作夥伴有嚴重的衝突，對於職場感到厭倦，雖然公司會在金錢方面給予你許多補償以及福利，但你在乎的並不是錢。

健康運方面，水星停滯在疾厄宮位，與金星合相，當心著涼感冒，呼吸系統與喉嚨容易發炎，一旦被傳染病毒，不容易痊癒。太陽本週進入疾厄宮位，受到天王星影響，需注意心血管方面的問題。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位停滯的水星與金行呈現合相，會接到前任情人傳來的消息，心中暗自竊喜。然而進入感情宮位的太陽與命宮的天王星呈現對分相，對於要不要見面感到近情情怯。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與金星有良好連結，會在國際交流的活動中認識許多來自海外的新朋友，可能因此結識有好感的新對象。某些金牛座會與某個朋友產生曖昧情愫，但目前你只想維持戀人未滿的關係。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到土星影響，會大量需要使用第二外來語執行工作，但此時會深感自己的語言能力不夠。某些金牛座會不斷需要到外地出差，必須要處理許多棘手的問題，在異地工作特別勞累。

健康運方面，在健康宮位的火星受到土星影響，工作有過勞的傾向，感覺體力消耗較為迅速，特別容易生病。皮膚、口腔、牙齒會有發炎的狀況，同時要當心血光之災，容易發生意外傷害。

雙子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的土星、冥王星與海王星、金星有良好連結，在職場會獲得許多額外的福利，像是比別人更多的休假，或是有額外的外快可賺，財務狀況略有改善。

工作運方面，太陽進入工作宮位，同時金星與停滯的水星呈現合相，工作正卡在某個環節，使你暫時沒有事情可以忙，不妨趁著工作的空檔休個長假，調養一下身體。

本週須注意的部分：

健康運方面，太陽進入健康宮位，同時停滯的水星與金星也合相在健康宮位，身體上大大小小的毛病浮現，免疫力變得很差，感冒一直無法痊癒，常常感覺胸悶或是頭暈，注意心血管方面的問題。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到慾望宮位的土星影響，在肉體方面的需求特別旺盛，卻很難得到滿足。單身的雙子座容易尋求一夜情，填滿生活的空虛寂寞，但此時要當心感染疾病。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，同時在戀愛宮位停滯的水星與金星呈現合相，會再度與前任情人聯絡上，對於彼此的感覺都還是很美好，然而太陽受到天王星影響，你或對方可能已經有穩定的伴侶了。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與金星有良好連結，此時會出遠門旅遊，在他鄉與老朋友會面，也因此玩得更愉快，某些巨蟹座會到海外參加偶像的演唱會或是參加特別的活動，玩到樂不思蜀，不想回家。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星持續受到海王星影響，開始對於庸庸碌碌的生活感到厭倦，想要轉職從事比較能滿足心靈層面的職業，然而目前會顯得較為膽小，不敢躁進投入有冒險性的產業。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到土星影響，家中門戶要當心被宵小入侵，同時要注意爐火與電器的使用。某些巨蟹座會很急迫需要尋找新的居所搬家，此時會尋求到雖然不太滿意，但勉強可以接受的物件。

獅子座：

整體運勢：

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，同時在家宅宮位的水星與金星呈現合相狀態，會因為工作的需求或職務的調整，需要在很短的時間內搬家，此時會找到不錯的物件可立即入住。某些獅子座則是最近需要買新傢俱或換新家電。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與家宅宮位的金星有良好連結，買賣房地產或是承租新房，斡旋價錢時可談到滿意的數字，很快就成交。此時家人對你特別大方，會請你吃飯，或是在經濟方面給予你支助。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到太陽的影響，工作常有突發狀況發生，需要臨時加班，連假日都不得閒，無法好好在家休息，家中重要的事情都無法撥出時間處理。

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到土星影響，在職場要特別謹言慎行，避免招惹口舌是非，與某些人溝通不良，會比較沒耐心。此時在網路上的發言也要謹慎，容易招惹麻煩的人跟你筆戰。

感情運方面，在戀愛宮位的木星持續受到海王星影響，有伴侶的獅子座比較容易因為金錢、財務相關的問題發生爭執，兩人的價值觀似乎有些分歧。某些獅子座則可能會過分寵溺喜歡的對象，花很多錢討對方歡心，荷包大失血。

處女座：

整體運勢：

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與金星、水星齊聚，與喜歡的人會在很匆促的時間內決定一趟旅行，在食宿與交通方面的享受都十分高級，出去遊玩會感覺非常愉悅。

感情運方面，在感情宮位的海王星與溝通宮位的金星有良好連結，與喜歡的對象會談到未來重要的計劃，雙方有一定的共識。然而，在溝通宮位的金星與即將退行的水星呈現合相，對於未來過於理想化，會有一些實際的問題需要思考。

工作運方面，太陽進入面試宮位，與金星、水星同宮，在面試新工作，或是洽談合約方面感覺很討喜，很快就會被錄取，然而水星即將在面試宮位退行，議約過程好事多磨。需要經過一段磨合期，工作才能確定是否能穩定。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到子女宮位的土星影響，有小孩或是寵物的處女座，會花許多錢在孩子身上，開銷超乎你的預算，必須要從其他的生活費用中挪用，手頭非常拮据。

交通運方面，太陽進入交通宮位受到天王星影響，同時，水星即將在交通宮位逆行，交通工具最近常常故障，注意維修與保養。被開罰單的機率也比較高，當心與人發生行車糾紛，此時需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與金星、水星同宮，生活比較寬裕，卻也會因此失去戒心，花錢較為不節制。同時，水星即將在金錢宮位退行，帳目較為混亂，容易忘記繳交一些帳單與費用，造成很重要的服務被中斷。

工作運方面，在工作宮位的海王星與金星有良好連結，工作收益增加，某些天秤座會被老闆加薪。不論是正職或是發展副業都會為你帶來非常多的收益，感覺努力是有正面意義的。

本週須注意的部分：

健康運方面，在命宮位的火星受到土星影響，要特別留意血光之災，容易發生意外傷害，同時當心感染急性疾病。在疾厄宮位的天王星受到太陽影響，內分泌失調的問題浮現。須特別注意生活作息，盡量避免熬夜與過勞。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到太陽影響，從肉體關係開始發展出來的戀情，賞味期限開始過期，不論在心靈或是肉體都呈現疲態，突然在一瞬間會覺得不需要再繼續這段食之無味的關係。

天蠍座：

整體運勢：

人際關係方面，太陽進入命宮，與金星、水星齊聚，會有許多人重視你的存在，覺得人際關係變得較為討喜。水星即將在命宮退行，會有許多很久不見的老朋友會在此時聯絡你。

旅遊運方面，在旅遊宮位的土星與海王星、水星有良好連結，旅行之所以有趣，在於過程之中會有許多預期之外的事情，本次的旅程總是很幸運，搭上末班車抵達目的地，事後想想會覺得格外驚險。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到進入命宮的太陽影響，喜歡的人對你的要求有些愛理不理，訊息不讀不回，使你感到非常不安。某些天蠍座會突然被心儀的對象封鎖，對方彷彿人間蒸發，使你感到錯愕。

工作運方面，太陽進入命宮，與金星、水星齊聚，在整個職場中已經沒人可以取代你的位置，會成為非常重要的角色。然而水星即將在命宮退行，有許多事務進行不順，很想休假卻無法抽身。

健康運方面，太陽進入命宮，與金星、水星齊聚，此時感冒，很難痊癒，容易不斷地重複感染。某些陳年痼疾突然在此時復發，需要花很多時間與金錢調養身體。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的土星與金星有良好連結，突然發現很久以前買的貴金屬或名牌，最近價值翻漲，出清掉手上的這些可動資產變現，可讓你經濟狀況有所改善。

感情運方面，金星與水星合相在秘密宮位，水星又即將在秘密宮位退行，過去暗戀過的對象會突然聯絡你，使你心中小鹿亂撞。某些射手座會被學生時代的朋友突然告白，原來過去他曾經喜歡過你。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到太陽影響，常常疲於應付各種不同的突發狀況，你會發現原來有人暗中在扯你後腿。某些射手座對工作嚴重倦勤，會產生辭職的想法。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到土星影響，在網路上或是在自己的社群網站上表態，會引來許多無聊人士攻擊你。此時也容易因為一點小事情與某個朋友吵架翻臉，會是人際關係不太愉快的時期。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與金星、水星同宮，會成為某個團體非常關鍵性的意見領袖，某些事情的發展都在等你表態。此時會有很久不見的朋友捎來訊息，會有些與老朋友聚會的邀約。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與金星會有良好連結，某些朋友會邀請你一起旅行，在他們的規劃下，你完全不需要煩惱食宿與交通問題，可以放空盡情遊覽美景，會是很輕鬆愉快的旅程。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到土星影響，之所以會如此的忙碌，都是因為你是個萬能工具人，有麻煩的問題丟給你即可，使得其他人猶如廢物一般，偶而也要稍微怠工一下，你會發現，其實有很多事自然會有別人接手完成。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到太陽影響，喜歡的對象會被別人大膽示愛，並且有意向你宣戰，此時會覺得戀情受到威脅。某些摩羯座會對某個特別的對象感到怦然心動，但你或對方已經有固定伴侶了。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入志業宮位，與金星、水星齊聚，在工作領域表現亮眼，會獲得不錯的業績獎金。某些水瓶座會被加薪，但相對必須要勝任更重要的任務，生活會更為忙碌。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與金星有良好連結，收入有增加的趨勢，可過得較為揮霍的生活，出手也會較為闊綽大方。然而海王星持續受到人際關係宮位的木星影響，你會發現佔你便宜的酒肉朋友也特別多。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到土星影響，會需要到外地出差，也可能在暫時被派駐在海外工作，在異地的任務十分棘手。此時出遠門旅行，容易認床睡不好，或是因為時差的關係，精神狀況較差。

感情運方面，在秘密宮位的土星受到火星影響，對於過去許多不愉快的關係有疙瘩，使得你對現在的關係，並沒有喜悅的情緒，也無法認真看待愛情，這會造成對方也會對你產生倦怠感。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與金星、水星同宮，遠行會因為交通方面的突發事件，使你滯留在某個地方，反而會讓你有更多時間遊覽一些想去的地方。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與遠行宮位的金星有良好連結，與海外人士有許多交流的機會，此時會結交到許多異國的朋友。某些雙魚座遠行在外會有貴人幫助，使你在人生地不熟的地方獲得許多溫暖。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的火星受到土星影響，容易尋求一夜情滿足空虛與寂寞，會使你惹上麻煩。某些雙魚座會與某個朋友在肉體關係上越界，造成你在人際關係圈中聲名狼藉。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到土星影響，容易掉錢包或是貴重物品，除了現金的損失，信用資料與重要的證件要重辦也很麻煩。此時要當心與人發生財務糾紛，借貸出去的金錢無法收回來。

健康運方面，火星落在疾厄宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，感染到某些疾病會嚴重發燒，此時預防勝於治療，出入公共場所盡量戴口罩為佳。

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