別再一廂情願！關於工作你應該知道的五件事

2019-10-15 16:19 聯合新聞網 普羅米修士



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你曾經想過這個問題嗎? 「你為什麼要工作?」

直覺式的回答通常是: 「工作賺錢才有飯吃!」，或是「沒工作哪有錢吃飯?」

「有飯吃」的背後，代表著要生存、活下去的意志。想像一下年代久遠的原始人，沒有什麼「工作」的概念，只知道不去狩獵就沒有食物，沒有食物吃就活不下去。一切活動都是為了「求生存」。

時至今日，人類社會不斷地演化，「有食物吃」對大部分的人來說已經不困難，而生命的意義也不僅在於「要活下去」。尤其是工業革命之後，大量的勞力需求讓人們在「務農」之外有了其他工作的選項。卻在電腦普及與機器人、人工智慧的發展下，人們的工作機會與工作內容又有了新的挑戰。

因此，「工作」的背後有了新的意義 - 自我實現(我活著並不是只為了混吃等死)，同時也向其他人證明: 我是一個有價值的人!

但是，無論是什麼樣的工作，人們都必須投入時間或資源(勞力、智力、體力)，也要承受一定的壓力(通常來自上司、同事、部屬或客戶)，還有自己靈魂深處好逸惡勞不想工作的反作用力(簡稱惰性)，「工作」這件事看來也不是那麼受人歡迎。

正是因為人們對於「工作」有著複雜的情緒與感受，某個擔任主管的好友在工作檢討會議上訓斥部屬的一席話，就成了一般人在工作職場上的最佳寫照: 「你們這群人，簡單的不想做，困難的做不來，難道還要我替你量身打造適合你的工作?」

身為領人薪水、看人臉色的上班族當然也有話要說: 「如果只給得起香蕉，就只請得到猴子!」、「領多少錢就做多少事!」、「你想領公司的高薪，公司就會要你拿命來換!」

既然「工作」已是人生中重要且不可忽略的一部分，與其怨天尤人、計較孰重孰輕，不如認清「工作」的本質及對自己的意義，才能讓「工作」這件事在自己的生命中找到一個適當的位置。

化祿別得意

從命盤分析的角度來看，每個人都會有化祿，並且依附在某顆星曜之下。華人社會對「祿」這個字有著莫名的好感，認為「祿」就代表著金錢財富。因此大眾普遍的認知是「化祿」在哪一個宮位，那一個宮位就會帶來錢財。

於是父母宮有化祿，就代表父母會有錢；夫妻宮有化祿，就代表配偶會有錢；官祿宮有化祿，就代表在工作上會賺大錢。但是如果依照這個邏輯，疾厄宮有化祿就代表生病時會賺錢?(保險理賠嗎? )還是賣器官可以賺錢?(因為疾厄宮也代表自己的身體)

的確，化祿在某些宮位出現，的確代表金錢財富；如化祿進入財帛宮，坐命者的理財與求財能力較強，也意味著擁有財富的機率較高。但是如果用 "想當然耳"的方式來詮釋「化祿在官祿宮」就是在工作上能夠賺大錢，就好像 "戴上了那顆宣稱「愛情恆久遠」的鑽石，便相信自己的婚姻就會像鑽石般的堅定不變" 同樣地荒謬。

但是如果將「化祿」當作是坐命者的「資源」，你就能比較務實地來看待「化祿」所代表的意義。官祿宮有化祿即代表坐命者比較願意將自己的資源(時間、精神、體力、注意力等)放在工作事業上。換句話說，就是比較「敬業」。

同時，「化祿」也代表多，意味著坐命者的工作份量也比別人多。(至於做得多是否就領得多?就要看發薪水給你的老闆到底有沒有良心，和你多做的那些粗活到底有沒有價值?)

簡單地說: 「官祿宮有化祿」這件事就像你質疑相戀多年的男(女)朋友，為什麼他(她)要瞞著你和富家千金(公子)交往並論及婚嫁時，對方必然會反駁的一句話:

「這一切都與錢無關!」

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化忌莫洩氣

相較於人見人愛的「化祿」，代表挫折、是非、不順利的「化忌」可就沒有那麼討喜了! 「化忌」進入官祿宮也意味著工作事業中較容易有挫折與是非的產生。

這些挫折與是非，可能源自於坐命者的個性、價值觀、處事風格。譬如定性不佳，做一行怨一行，薪資、福利、工作性質樣樣不滿意或樣樣挑剔，不是他看老闆不順眼，就是老闆嫌他礙眼，履歷上的唯一亮點就是「工作經驗豐富」。

再者，也可能三不五時就要上演「一句話惹怒XXX」的戲碼: 不是在茶水間批評上司，然後當場被活逮，就是在客戶面前不經意洩漏了「全天下都知道但只有客戶不知道」的秘密。工作細節的疏失、文件上的錯字、遺漏，同事間的勾心鬥角，同行之間的你爭我奪，可能都是挫折與是非的來源。

面對「官祿宮有化忌」，坐命者除了要調整自己的個性與行事風格之外，也可以用另一種「積極」的心態來面對: 既然官祿宮(工作事業)常有是非，那麼就從事「是非的行業」來兌現這個是非。

「是非的行業」其實是指這些行業的工作性質，通常是「因為他人的是非而產生的需求」。舉凡醫生、律師、新聞媒體/記者、心理諮商、保險等，都屬於「是非的行業」；其原因是這些行業的性質都在保護或免除客戶受到某些事物(是非)的威脅或傷害。

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這種做法有點「明知山有虎，偏向虎山行」以及「打斷手骨顛倒勇」的味道。但是坐命者也必須明瞭: 這些行業本身就比其他的行業更容易引起糾紛或是非。如果沒有足夠的專業素養、待人處世的技巧與抗壓性，貿然投入只會讓自己工作上的是非更為雪上加霜。

傾聽內心的聲音

在一般人的觀念中，紫微的十二宮是各司其職，要討論婚姻感情就看夫妻宮，要判斷是否有錢就看財帛宮；依照這樣的邏輯，討論工作與行業的選擇，當然就要看官祿宮。(既然判斷是否有錢要看財帛宮，那麼為什麼官祿宮有化祿時，又自以為是地認為會因為工作賺大錢? 是否賺大錢不是應該請教財帛宮嗎? 可見人們的邏輯是多麼地一廂情願!)

但命宮之所以為命宮，就是因為它在整個命盤中是居於主導的地位，一切的興趣、好惡、行為模式都是由命宮的主星來主導；其他的宮位則是接收命宮的指令，而發展成那個宮位的行為、心態與順逆。

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換言之，官祿宮雖然代表工作、事業，但是坐命者有興趣或是應該從事的行業是由命宮來主導。既然工作的選擇與傾向是由命宮來主導，那麼官祿宮又代表著什麼意義呢? 官祿宮所代表的是工作事業的順逆與發展情形。

這就好比你到了提供「活魚N吃」的餐廳，挑選什麼樣的魚種是你在主導，如果做出來的料理口味不佳、鹹淡失調，那的確是廚師的責任。但是當你抱怨肉質粗糙、魚刺太多時，你只能怪自己「視魚不清」。

譬如說: 命宮主星有財星武曲，坐命者自然傾向選擇與錢有關的行業或工作，如: 金融、財務、業務。命宮主星有天機，坐命者傾向選擇與專門技術(電腦軟體、設計)，或是數字相關的工作。

如果命宮星曜組合不佳，但是官祿宮星曜的組合卻相當不錯，這時就要以官祿宮做為主要考量。例如: 官祿宮有廟旺的巨門化祿，就可以考慮從事「動口」的行業，像是律師、教師、講師、業務等。官祿宮有廟旺的太陰，則適合從事與女性有關的行業，像是化妝品、服飾；當然太陰所代表的不動產，也是可以考慮的選項之一。

然而，無論是命宮、官祿宮，甚至是財帛宮(做什麼工作能賺錢)的星曜組合，都可以作為工作與行業選擇的參考，但是仍要傾聽自己內心的聲音。雖然興趣有時無法當飯吃，擅長或在行的工作也可能無法激發心中的熱情；如何找到心中可以接受的平衡點，才是需要仔細思量與琢磨的重點。

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創業和你想像的不一樣

領人薪水(當然還包括看人臉色)的上班族，在職場的發展不如預期時(通常是領著不如預期的薪水或是扛著超過預期的工作壓力)，心中常常會浮現令人熱血沸騰的兩個字 - 「創業」!

「創業」是想像起來很美好(有如天堂)，但做起來卻是烏煙瘴氣(像是地獄)的一種行為。(看來「結婚」這檔事似乎也是類似的行為)。主要的原因往往是我們過度美化或是簡化「創業」這件事。

並不是自己開個公司，不屑朝九晚五領人薪水就叫做「創業」；如果公司只有你一位員工(有時再加一位兼職的助理)，那只能叫做「自僱」或是「自由業」。

以實務來分析: 官祿宮內星曜組合還不錯的人，往往就是對「創業」躍躍欲試的一群。理由很簡單: 他們通常在工作上的表現突出，而且相當有自信。對於「老闆做得少但是賺得多」這件事忿恨不平，或是對「我如果自己出來做絕對比那個豬頭賺得多」這件事充滿了信心。

但事實上，「創業」必須考慮另外兩項重要因素: 資金和員工。因為這兩件事會決定事業的規模，沒有足夠的資金與員工，創業所成立的公司就會像缺乏營養的小孩 - 永遠長不大。

除非自己的口袋很深可以獨資創業，否則資金就會引發另一個議題: 「合夥人」或是「合夥關係」。而「合夥關係」與「部屬關係」(員工)，恰巧都是僕役宮的管轄範圍。因此，信心滿滿的創業家通常只關注檯面上的閃亮巨星(官祿宮)，而忽略幕後那隻黑手(僕役宮)的影響力。

僕役宮內星曜組合不佳，通常在領導統御或是員工管理上容易出問題，或是始終找不到得力的部屬來為自己分憂解勞；在合夥關係中也容易有意見分岐、內訌的情形發生，進而影響公司的正常運作。

但是僕役宮內星曜組合過於強勢，也不見得是件好事: 不是部屬恃寵而驕、氣燄高張而難以駕馭，就是合夥關係生變，合夥人蠶食鯨吞、步步逼近，覬覦自己辛苦打下的江山。

這也間接地說明了: 為什麼創業是如此地艱鉅而難以成功? 身為領人薪水的上班族，你可以業績掛帥，然後眼高於頂、目空一切，只要搞定客戶及上司就天下太平。但是做為創業者，對外要搞定魔鬼般的客戶、蛇蠍般的競爭對手，對內要帶領蝦咖蟹將，又要提防磨牙霍霍的豺狼夥伴。

難怪江湖流傳一句話: 如果想害一個人，就叫他去創業!

工作與感情是繩子的兩端

關於工作，最後也是最重要的一件事就是: 你只是一條脆弱的繩子，當婚姻感情與工作事業在你身上展現牛頓第三運動定律時(作用力與反作用力)，你要確保的是 - 繩子不會斷裂!

在紫微的十二宮位中，夫妻宮與官祿(事業)宮是互為對宮。這兩個宮位之間，有著一股看不見的慾望能量，連結著兩端的宮位。而這股能量只會在這兩個宮位之間流動、傳遞；而這兩個宮位的狀態好壞，也會受到這股能量的影響。

比較極端的情形，其實較容易解決: 官祿宮極強而夫妻宮極弱，坐命者幾乎毫無懸念，一生追求事業上的功成名就。夫妻宮極強而官祿宮極弱，坐命者自然就會就感情而捨事業。也正因兩方的力量懸殊，也不太會有拉鋸或勢均力敵的情形發生。

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但是當兩方的差距並不是那麼懸殊時，通常也代表坐命者想要兼顧工作與感情。但是這個「兼顧」並不是指生命中的每一時刻，工作與感情都是處在勢均力敵的平衡狀態。如果時時刻刻都處於這樣的狀態，這條繩子不是疲乏就是斷裂。

這種兼顧可以是動態的: 當感情端的力道較強時，工作端的力道就必須減弱，而反之亦然。力道強弱的調整，就是確保自己這條繩子可以不受損，而持續地連結這兩方。的確，你可能無法預期或是控制任一方來的力道，但是你能做的就是不要讓自己這條繩子維持在緊繃狀態。

覺得複雜嗎? 難以取捨嗎?

回頭想想這個問題: 「你為什麼要工作?」

許多的執著或許就不再那麼理所當然了!

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