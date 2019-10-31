親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」

每日星座運勢／天秤樂觀的面對工作　效率提高不少

2019-10-31 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-10-31

牡羊座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，引起家人的不滿，聽埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

亂七八糟的桃花運，少碰為妙，惹來一身腥就不好了。

事業運：★★☆☆☆

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

財運：★★☆☆☆

外出少帶錢，以免為錢傷神。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00芥末黃

開運方位：東南方向

金牛座

今天容易與人起爭執。

整體運：★☆☆☆☆

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

事業運：★★☆☆☆

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心，稍有不慎後續麻煩會跟著來！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00寶石藍

開運方位：正南方向

雙子座

冤家宜解不宜結。

整體運：★★★★★

陪伴侶去看望父母，他會感動於你這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人今天可與他們坦誠布公地談談，帶上你的誠意和耐力沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的，因其靈活應變能力和充足準備易拿下訂單。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來場心靈大交流。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，在工作上有表現的機會。而且最好從最有興趣的事務著手。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00雪花銀

開運方位：西南方向

巨蟹座

平穩安寧的一天。

整體運：★★★☆☆

今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，呆在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘！

事業運：★★★★☆

在工作上表現特別勤奮，工作效率將有大幅度提升。

財運：★★★☆☆

偏財運不錯，易得他人援助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00辣椒紅

開運方位：正東方向

獅子座

展示出你另外的一面。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

事業運：★★☆☆☆

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

財運：★★☆☆☆

手頭松就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

處女座

不要畏懼困難，勇敢向前。

整體運：★★★☆☆

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要自己主動爭取的」會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

閒暇之時多與另一半互動，打打鬧鬧逗趣一番會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點力不從心，偏偏壓力重重，自己得想辦法克服喔！

財運：★★★☆☆

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心走夜會撞鬼。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

天秤座

樂觀的面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作的效率提高不少，並且面對事情的信心很足，一天下來感覺過得很充實；你的好心情也影響到伴侶，在通話中聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆；在投資中做好風險分散工作，即使證券市場發生異動也能保存資本。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★★☆

若能在人際關係上加大力度，事業發展將更為順利。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00蘭花紫

開運方位：西南方向

天蠍座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要百出漠視的態度。

事業運：★★★★☆

工作看似困難一個接著一個，實則蘊藏機會，注意把握。

財運：★★★☆☆

必須持續的勤勞，一但怠惰呢，財神可會繞跑的。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00碧空藍

開運方位：西北方向

射手座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶猶豫豫會妨礙你的判斷力，應果斷決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信就能彰顯才能。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的天，特別容易得到異性朋友的關心照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的範疇，工作性質太枯燥單一會讓你欲振乏力。

財運：★★★☆☆

財運普通，又注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動性，控制不佳時會有亂花錢的徵兆。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00玉米黃

開運方位：正南方向

摩羯座

事上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的效果。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很怕壓力加上多愁善感，稍微遇上一點挫折就會令你心灰意冷。

財運：★★★☆☆

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00遠洋藍

開運方位：西南方向

水瓶座

幹勁十足的一天。

整體運：★★★★☆

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能起到事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

愛情運：★★★★☆

愛情到來的機率高，這讓你興奮不已。不過，別高興太早，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合動腦型的工作，份內事情做完時，不妨事前規劃往後的進度。

財運：★★★☆☆

對投資期望不宜過高，以免失望！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00香檳金

開運方位：西北方向

雙魚座

運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。

整體運：★★★☆☆

財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需警惕，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。而工作上則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極性！

愛情運：★★★★☆

單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

事業運：★★★☆☆

工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

維持現狀就是我的風格 主星同位素 – 天同

2019-10-30 16:37

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

【塔羅】交往中必算！妳適合跟他結婚嗎？

2019-10-30 14:30

衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

一路旺到明年！這些5個生肖年底前特別順遂

2019-10-28 14:00

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13

唐綺陽星座運勢週報：處女當心水逆 獅子告白易成功

2019-10-28 07:36

殺破狼周運勢／巨蟹同時有人要挖角 獅子與喜歡對象更進一步

2019-10-27 00:00

梧桐塔羅占卜：我能在交友軟體遇見真愛嗎？

2019-10-25 13:31

11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17

小孟塔羅：你是草莓族嗎？測你抗壓指數多高

2019-10-25 09:08

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40

「長得美、情路愈坎坷」3大星座 天蠍桃花旺卻常受傷

2019-10-23 20:55

愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10

生肖開箱文！讓你認識不一樣的12生肖

2019-10-22 09:29

女生限定！左眼跳財時機大公開

2019-10-21 16:30

就是不準別人碰！占有欲最強TOP 4星座、處女缺安全感

2019-10-17 22:28

夢見結婚不是吉兆！一解看似美夢卻象徵危險逼近的4個夢

2019-10-17 15:09

小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開

2019-10-17 10:38

雙魚喜歡幻想、牡羊心理有事！容易分心5個星座是他們

2019-10-17 09:44

晚運看漲！上榜命格越老越有福？

2019-10-16 15:12

就是懶得煮！最依賴外送食物的3個懶人星座

2019-10-16 12:59

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

別再一廂情願！關於工作你應該知道的五件事

2019-10-15 16:19

渴望翻轉人生！這4個生肖就是特別想圓創業夢

2019-10-14 09:50

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

小孟塔羅：年底要提防什麼人來陷害？

2019-10-11 08:16

時間沒效！要靠「變身」走出情傷的生肖

2019-10-10 14:45

「你是忘記了，還是害怕想起來？」12星座害怕想起來的事情是？

2019-10-09 16:11

交到這款閨密 能為12星座女帶來愛情？

2019-10-09 11:39

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」

2019-10-08 09:51

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

準備翻身！年底把握這些關鍵讓你更好運

2019-10-04 15:37
看更多

熱門文章

麥德姆颱風生成 一張圖看沙塵暴今起影響台灣

2019-10-30 07:19

沙塵暴來了！ 環保署：五年來相對嚴重的一波

2019-10-30 09:55

60元CP值超高 台鐵排骨便當大復活 因她加了這一味

2019-10-30 08:00

「타이베이台北」突衝上韓網搜尋第一名 南韓名廚白種元大啖台灣小吃

2019-10-30 09:35

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

咳嗽一周又背痛以為是感冒 檢查竟是肺癌末期

2019-10-30 13:09

她在好市多買可頌 驚見盒中藏「咬一半」麵包怒發文

2019-10-30 12:10

麥當勞宣布11月6日起 歡樂送、得來速也不提供吸管

2019-10-30 10:25

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20

每天吃根香蕉 5大健康好處維持健康

2019-10-30 15:00

沙塵暴來襲！ 午後中南部恐達紅色警戒

2019-10-30 10:18

全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-30 17:32

搶攻素食商機！詹麵「薑燒番茄湯麵」挑戰消費者味蕾

2019-10-30 16:26

沙塵暴襲台午後影響中南部 國健署提供三招自保

2019-10-30 15:43

全球獨家台灣才有！迪士尼「冰雪奇緣2」超Q雪寶招手帽 11/01影城開賣

2019-10-30 13:17

流感疫苗晚開打 6疑惑完全解答

2019-10-30 00:23

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

【心情點滴】遊俠／白煮蛋的生活哲學

2019-10-30 06:00

快躲沙塵暴！全台22空品「紅害」北部最大重災區

2019-10-30 12:25

【親子之間】柚蜜綠／最想做的事

2019-10-30 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】貓頭鷹／長夜將盡

2019-10-30 06:00

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 04:48

高鐵站外售票系統異常 高鐵公司：經維修已恢復

2019-10-30 18:08

無花果茶可降三高？ 營養師提醒：亂吃適得其反

2019-10-30 12:29

小琉球「海景第一排」擾海龜 女遊客搭帳篷被勸離

2019-10-30 10:28

大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31

過期藥品不要亂丟！記住6步驟輕鬆回收

2019-10-30 10:19

日本代購洗髮精檢出細菌 食藥署發黃燈提醒

2019-10-30 12:06

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

必搶！6200元入手絕美Dior皮革手拿包　內附招桃花唇膏

2019-10-30 13:16

神經內分泌腫瘤難察覺 腸胃常不適需檢查

2019-10-30 10:19

台北當代藝術館館長 駱麗真接任

2019-10-30 13:40

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

萬聖節變裝扮鬼 民俗專家稱「這7種人恐卡陰」

2019-10-30 17:34

大腸癌初期沒症狀 定期檢查保健康

2019-10-30 15:26

影／這家飯店異軍突起 住房率激增3成打破藍海

2019-10-29 21:30

麥當勞宣布 11月6日起歡樂送、得來速不主動提供吸管

2019-10-30 14:13

宜蘭到花蓮較大雨勢 今晚到明天上午恐是高峰期

2019-10-30 14:43

G-Shock有多夯？百億身價董座、韓流巨星都愛用

2019-10-30 11:17

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top