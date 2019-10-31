每日星座運勢／天秤樂觀的面對工作 效率提高不少
2019-10-31
牡羊座
小心言語過激惹來糾紛。
整體運：★★☆☆☆
公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，引起家人的不滿，聽埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。
愛情運：★☆☆☆☆
亂七八糟的桃花運，少碰為妙，惹來一身腥就不好了。
事業運：★★☆☆☆
顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。
財運：★★☆☆☆
外出少帶錢，以免為錢傷神。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：16:00-18:00芥末黃
開運方位：東南方向
金牛座
今天容易與人起爭執。
整體運：★☆☆☆☆
單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！
事業運：★★☆☆☆
工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。
財運：★☆☆☆☆
財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心，稍有不慎後續麻煩會跟著來！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-22:00寶石藍
開運方位：正南方向
雙子座
冤家宜解不宜結。
整體運：★★★★★
陪伴侶去看望父母，他會感動於你這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人今天可與他們坦誠布公地談談，帶上你的誠意和耐力沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的，因其靈活應變能力和充足準備易拿下訂單。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來場心靈大交流。
事業運：★★★★★
事業運很不錯，在工作上有表現的機會。而且最好從最有興趣的事務著手。
財運：★★★★☆
財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-17:00雪花銀
開運方位：西南方向
巨蟹座
平穩安寧的一天。
整體運：★★★☆☆
今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，呆在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘！
事業運：★★★★☆
在工作上表現特別勤奮，工作效率將有大幅度提升。
財運：★★★☆☆
偏財運不錯，易得他人援助。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00辣椒紅
開運方位：正東方向
獅子座
展示出你另外的一面。
整體運：★★☆☆☆
你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
愛情運：★★★☆☆
單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。
事業運：★★☆☆☆
想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。
財運：★★☆☆☆
手頭松就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-16:00燻鮭紅
開運方位：正東方向
處女座
不要畏懼困難，勇敢向前。
整體運：★★★☆☆
工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要自己主動爭取的」會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。
愛情運：★★★☆☆
閒暇之時多與另一半互動，打打鬧鬧逗趣一番會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有點力不從心，偏偏壓力重重，自己得想辦法克服喔！
財運：★★★☆☆
雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心走夜會撞鬼。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅
開運方位：正西方向
天秤座
樂觀的面對生活和工作，每一天都可以很精彩。
整體運：★★★★☆
心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作的效率提高不少，並且面對事情的信心很足，一天下來感覺過得很充實；你的好心情也影響到伴侶，在通話中聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆；在投資中做好風險分散工作，即使證券市場發生異動也能保存資本。
愛情運：★★★☆☆
愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。
事業運：★★★★☆
若能在人際關係上加大力度，事業發展將更為順利。
財運：★★★☆☆
財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00蘭花紫
開運方位：西南方向
天蠍座
運勢平順，有利展現才華。
整體運：★★★☆☆
今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。
愛情運：★★☆☆☆
尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要百出漠視的態度。
事業運：★★★★☆
工作看似困難一個接著一個，實則蘊藏機會，注意把握。
財運：★★★☆☆
必須持續的勤勞，一但怠惰呢，財神可會繞跑的。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00碧空藍
開運方位：西北方向
射手座
相信自己，勇往直前。
整體運：★★★★☆
不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶猶豫豫會妨礙你的判斷力，應果斷決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信就能彰顯才能。
愛情運：★★★★☆
異性緣相當好的天，特別容易得到異性朋友的關心照顧。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的範疇，工作性質太枯燥單一會讓你欲振乏力。
財運：★★★☆☆
財運普通，又注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動性，控制不佳時會有亂花錢的徵兆。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00玉米黃
開運方位：正南方向
摩羯座
事上無難事，只怕有心人。
整體運：★★☆☆☆
情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的效果。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收穫。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，很怕壓力加上多愁善感，稍微遇上一點挫折就會令你心灰意冷。
財運：★★★☆☆
花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00遠洋藍
開運方位：西南方向
水瓶座
幹勁十足的一天。
整體運：★★★★☆
積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能起到事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。
愛情運：★★★★☆
愛情到來的機率高，這讓你興奮不已。不過，別高興太早，愛情來得快去得也快唷！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合動腦型的工作，份內事情做完時，不妨事前規劃往後的進度。
財運：★★★☆☆
對投資期望不宜過高，以免失望！
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-08:00香檳金
開運方位：西北方向
雙魚座
運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。
整體運：★★★☆☆
財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需警惕，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。而工作上則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極性！
愛情運：★★★★☆
單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。
事業運：★★★☆☆
工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。
財運：★★☆☆☆
今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
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