每日星座運勢／雙子生活滿意信心足 桃花慢慢靠近

2019-10-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-30

牡羊座

多關注人際關係上微妙的變化。

整體運：★★★☆☆

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出的也更多。

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事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★★★★☆

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00蘭花紫

開運方位：正北方向

金牛座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是陽光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

運勢平平，花點精神在自己身上，不要去挑剔對方。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點，才能在工作上得到成就感。

財運：★★★★☆

打起精神做生意，大訂單可離你不遠了喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：西北方向

雙子座

對生活挺滿意，顯得信心十足。

整體運：★★☆☆☆

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的效果。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

愛情運：★★☆☆☆

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。

事業運：★★☆☆☆

如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神躲得遠遠，還可能招來掃把星光臨！

財運：★★★☆☆

存肥己之心，無利他人之意，恐因「失人心」而自檔財路！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00檸檬綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

被動的一天，運勢不佳時更應謹言慎行。

整體運：★☆☆☆☆

感情上，今天和對方看似相處不錯，但對方愛管東管西，讓你覺得很煩人，沒有自由的空間。沒有特別重要的事需要操勞，但煩心的瑣事仍會讓你感到疲憊。財運也較低迷，管住錢包就是勝利。

愛情運：★☆☆☆☆

又亂發脾氣了，別再挑剔對方了，想想對方可愛的地方！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，競爭忙碌難免，耐著性子慢慢處理，多聽前輩的意見。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，別碰觸金錢遊戲，免得搞得不得安寧，也不宜購物，因為容易買到令人生氣的瑕疵品。破財時得看開一點唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00薔薇粉

開運方位：西北方向

獅子座

工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但並不會淡化你們的感情；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；前期提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！

事業運：★★★☆☆

重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00臘梅白

開運方位：正東方向

處女座

好運不斷，做事顯得得心應手。

整體運：★★★★★

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友同事對你懷有較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，可是做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00臘梅白

開運方位：正北方向

天秤座

貴人相伴的好日子。

整體運：★★★★☆

愛情的滋潤，讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也成為你表現的砝碼。投資上受到他人的提點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。業餘時間與他人多進行互動，積累人脈資源也是寶貴的財富。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

事業運：★★★★☆

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以小賭一把。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00寶石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點口直心快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一味的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的一天，容易因芝麻蒜皮的小事而起爭執。

事業運：★★★☆☆

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

財運：★★★★☆

財運不錯，小額投資易有回報。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00深海藍

開運方位：正西方向

射手座

刻意追求表現反而效果不好。

整體運：★★★☆☆

他人托付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄糟。工作上有小障礙，別一味向前衝，多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多多時特別要心平氣和，是個考驗耐力與定力的一天。

財運：★★★☆☆

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00象牙白

開運方位：正東方向

摩羯座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，在人力銀行針對目標投出幾份履歷，會有不錯的回饋。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面度，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00萊姆黃

開運方位：正東方向

水瓶座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大的挑戰，會遇到不小的阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖眼前沒見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。

事業運：★★☆☆☆

心浮氣躁，容易因一時頭腦發熱做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。

財運：★★★☆☆

財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：東南方向

雙魚座

直覺敏感，投資上表現出色的一天。

整體運：★★★★☆

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的品種，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作中的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理歸類，便於以後進行查閱和調用。

愛情運：★★★★☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★★★

有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。而且今日容易知足，得了小財也能開心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00青金石藍

開運方位：正南方向

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