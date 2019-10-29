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每日星座運勢／金牛心態好事如人意　適合扮演軍師

2019-10-29 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-10-29

牡羊座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應采較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者多多表現你的熱情，可望收穫期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

事業運：★★★☆☆

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來，一切事務便能順利的展開。

財運：★★☆☆☆

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00珠貝白

開運方位：東北方向

金牛座

心態好自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★★

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審閱對方。有機會參加朋友的Party，由於你出色的言詞，引來眾人投注的目光。可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域資深的專業人士，不可放過請教的機會哦。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。

財運：★★★★☆

有點勞心的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

雙子座

做的不如想的好。

整體運：★☆☆☆☆

「強扭的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排最後他人都不能赴約。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00大理石灰

開運方位：正南方向

巨蟹座

工作興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項放入銀行，不如拿出部分做些小投資，會有不錯的收穫；將工作熱情繼續保持下去，質的飛躍就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

事業運：★★★★☆

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

財運：★★★☆☆

量入為出，合理用錢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00脆梅青

開運方位：東北方向

獅子座

對錢財較敏感，有機會獲利。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的信息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★★★★☆

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失大多來自於自己的漫不經心。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00珠貝白

開運方位：正南方向

處女座

關心家人，才能更瞭解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易積累在今日爆發，對他好點，澆熄他心中的怒火。商舖經營者可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持在常態，難以有大的進展。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼特殊的變化，把份內事做完就可以了。

財運：★★★★★

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00象牙白

開運方位：正南方向

天秤座

今天上班很輕鬆。

整體運：★★★☆☆

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

事業運：★★★☆☆

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

財運：★★★☆☆

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00硃砂紅

開運方位：正南方向

天蠍座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友在一起溝通，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合默契，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜、很特別，不過，這種浪漫愛情也易成為泡影唷！

事業運：★★★☆☆

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

財運：★★★★☆

財運不錯，心情開朗，即使小小的進帳都能讓你感到開心！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00薔薇粉

開運方位：正西方向

射手座

運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

整體運：★★☆☆☆

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鐲給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

愛情運：★★★☆☆

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，TA是因為不開心，你應多關心TA唷！

事業運：★★★☆☆

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00琉璃銀

開運方位：正西方向

摩羯座

先做人後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，在新工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者把握機會。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

財運：★★★☆☆

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般的把錢燒光光囉！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00辣椒紅

開運方位：東南方向

水瓶座

良好的信用有助事業的發展。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮了，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

事業運：★★★☆☆

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通力度不夠，易造成人際關係緊張。

財運：★★★☆☆

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙魚座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫個貼士提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。

事業運：★★☆☆☆

做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。

財運：★☆☆☆☆

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物滿足物慾，不想花錢就少帶點錢在身上。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00和闐玉白

開運方位：西南方向

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