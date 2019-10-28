每日星座運勢／牡羊溫柔攻勢具效果 財務運作頻繁

2019-10-28 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-28

牡羊座

情感生活中溫柔攻勢更具效果。

整體運：★★★★★

工作中注意對細節深入考慮，統籌規劃，辦事效率能提高不少；生活中你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生學習接受能力會有所提高，對於老師的授課也不再興趣缺缺。

愛情運：★★★★☆

今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

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事業運：★★★★☆

事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，可是藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

財運：★★★★★

財務運作頻繁的一天，有金錢流通快速的跡象。理財上呈現積極大膽的作風，有閒錢之人有大手筆投資的跡象。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00蘋果綠

開運方位：西南方向

金牛座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在考察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，思前想後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★☆☆

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會收到禮物。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙子座

桃花惹眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你所表現出的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合作點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的甜果！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00淺海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

學會改變。

整體運：★★☆☆☆

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作學習中尋找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

事業運：★★☆☆☆

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

財運：★★☆☆☆

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00象牙白

開運方位：正西方向

獅子座

因為有好心情，故好運相隨。

整體運：★★★★☆

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好的享受一個人的自由生活；工作方面，一個人單干會比與人協作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

愛情運：★★★☆☆

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情之線會被剪斷。盡情展現自己個性魅力，才能力挫群雄。

事業運：★★★★☆

潛能可受到激發，能展示出以前未察覺的能力，若加以發揮利用，可使你的能力得以培養和提升。

財運：★★★★☆

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00墨玉綠

開運方位：東南方向

處女座

愛情並非一味的妥協退讓。

整體運：★★★☆☆

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的良苦用心。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖呆在家裡會比毫無目的的出行更有收穫。

愛情運：★★☆☆☆

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多呢就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

事業運：★★★★☆

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00深茄紫

開運方位：正北方向

天秤座

細心對待一切。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免與他約會時，發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；財政支出主要傾向於運動類場館的健身活動，支出較多。

愛情運：★☆☆☆☆

這麼低落的運勢，不如選擇一個人靜靜的獨處比較好。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

財運：★★☆☆☆

額外要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

天蠍座

處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★☆☆☆

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢回落，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式方法。

愛情運：★★☆☆☆

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

事業運：★★☆☆☆

運勢不是很理想，工作激情有所退減，事業上的表現很平淡。

財運：★★★☆☆

開源能力不強，操勞奔波中生財。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00祖母綠

開運方位：正東方向

射手座

節省一點，消費要注意合理性。

整體運：★★★☆☆

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00羽絨白

開運方位：西南方向

摩羯座

有委屈直接說出來就好。

整體運：★★☆☆☆

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

愛情運：★★★☆☆

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

事業運：★★☆☆☆

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

財運：★★★☆☆

此運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00橄欖綠

開運方位：正西方向

水瓶座

情緒比較亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，注意多與異性交流，培養自己的自信心,有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、彩券等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

平時積累的好人氣會在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利的完成。

財運：★★★★☆

注意處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00玳瑁棕

開運方位：正南方向

雙魚座

一些小改變會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大調動起你的積極性！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

事業運：★★★☆☆

工作上缺少精益求精精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

財運：★★★☆☆

財運不錯，正是錢財回收期。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00珍珠白

開運方位：正北方向

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