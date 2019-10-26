每日星座運勢／牡羊與異性特別有緣 事業特別順利

2019-10-26 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-26

牡羊座

魅力散發，與異性特別有緣。

整體運：★★★★★

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

愛情運：★★★★☆

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

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事業運：★★★★★

自信突顯，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00夕陽橙

開運方位：西南方向

金牛座

外出機會多，感受豐富多采的生活。

整體運：★★★☆☆

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的談資。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

事業運：★★☆☆☆

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

財運：★★★☆☆

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

雙子座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分上心，但盈利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。

事業運：★★★★☆

心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。

財運：★★★★☆

財運太棒了！正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00雪花銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

收穫頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能說會道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

愛情運：★★★☆☆

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

事業運：★★★☆☆

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

財運：★★☆☆☆

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

獅子座

想得過多只會讓思維更混亂。

整體運：★★★★☆

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思維比較混亂，答題時有些想不到問題重點上；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

愛情運：★★★☆☆

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

事業運：★★★★☆

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

財運：★★★★☆

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00和闐玉白

開運方位：西南方向

處女座

直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。

整體運：★★★★☆

安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂廳聽聽歌可讓愛情升溫。

愛情運：★★★★☆

你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！

事業運：★★★☆☆

心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。

財運：★★★★★

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺給予的寶藏在外地，要主動向外活動、與人密切接觸才能挖到寶藏，有利於洽商、業務工作者。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00蘋果綠

開運方位：正東方向

天秤座

嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

整體運：★★★☆☆

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能多角度節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

財運：★★★☆☆

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00深茄紫

開運方位：東南方向

天蠍座

誤會渙然冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

愛情運：★★★☆☆

單身者有異性主動獻殷勤，喜歡的話就給對方一個回應，不喜歡便委婉謝絕吧。

事業運：★★★★☆

心情舒暢，時常把微笑掛在臉上，不僅身心健康，而且身邊的人都願意親近你喔！

財運：★★☆☆☆

金錢流動性強，生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00青金石藍

開運方位：正東方向

射手座

今日運勢順遂，心平氣和。

整體運：★★★★☆

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

愛情運：★★★★☆

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

摩羯座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及積累的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

財運：★★★★☆

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00遠洋藍

開運方位：正北方向

水瓶座

人脈的暢通能帶給你好運氣。

整體運：★★★★☆

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可通過朋友進一步瞭解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場信息，對投資理財很有幫助。

愛情運：★★★★☆

已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。

事業運：★★★★☆

適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。

財運：★★★☆☆

對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00脆梅青

開運方位：東北方向

雙魚座

易與人產生意見不合。

整體運：★★★★☆

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多瞭解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

愛情運：★★★☆☆

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

事業運：★★★★☆

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

財運：★★★★☆

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00乳酪白

開運方位：正西方向

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