每日星座運勢／雙魚享受到工作快樂 財神爺光顧囉
2019-10-25
牡羊座
得到愛情的滋潤，人也精神不少。
整體運：★★★☆☆
情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下才能讓難題得到更快更好的解決。
愛情運：★★★★☆
桃花運佳，有異性主動示好，如果覺得不來電，就別去招惹對方，小心惹來麻煩！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。
財運：★★★☆☆
情緒不佳會使你化身為散財童子，尤其是感情上的波動，更容易影響你對金錢的判斷力。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅
開運方位：正西方向
金牛座
說話大方得體，四處受歡迎。
整體運：★★★★☆
與人談及對上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳朵中，會覺得你很會處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積籌碼。偏財運不錯，多出門走動有機會獲得意外財。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，如果掌控的太緊會令對方吃不消喔！
事業運：★★★★★
事業運頗優，適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。
財運：★★★★☆
財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00翡翠綠
開運方位：正東方向
雙子座
運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間偶爾小打小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。
事業運：★★☆☆☆
工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。
財運：★☆☆☆☆
金錢困擾多多，恐有難言之隱，也要注意為財與人發生口角爭執。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00古銅青
開運方位：正南方向
巨蟹座
很多事情會有轉機。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的瞭解。理財不夠積極，會錯失良機。工作中顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
愛情運：★★★☆☆
感情較平淡，不妨花點心思送份小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。
事業運：★★★★☆
心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，合作會很愉快。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，居多是由好變壞，特別容易選擇判斷錯誤。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-14:00秋葵綠
開運方位：正東方向
獅子座
切忌喝酒誤事。
整體運：★★★★☆
今天飯局邀請較多，很容易與親戚朋友喝上，要注意自己的酒量，以免醉後失言失態得罪人家而不自知；夫妻雙方應多尊重對方，千萬不可當眾失了他的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通麻煩。
愛情運：★★★★☆
約會最好約他到安靜的地方去，小心中途被人打擾喔！
事業運：★★★★☆
會突然接到新的任務，讓你有些措手不及，別緊張，分清輕重就能輕鬆應對。
財運：★★★☆☆
特別愛花錢的一天，荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00和闐玉白
開運方位：西南方向
處女座
待人處事不可做作，真實的你更可愛。
整體運：★☆☆☆☆
在異性面前吹牛，會有被對方揭底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，情況有點糟，想辦法善後，不要繼續胡鬧！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。
財運：★★★☆☆
理財主觀性頗強，宜以守代攻！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00和闐玉白
開運方位：正北方向
天秤座
對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進賬。
整體運：★★★☆☆
工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹結識不錯的異性朋友。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都瞭解你的心思，愛要表達出來才行唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。
財運：★★★★☆
財運很不錯，只要努力向上與人良性競爭，就能有意想不到的財富收穫。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-15:00遠洋藍
開運方位：東南方向
天蠍座
行動力欠缺，小心坐吃山空。
整體運：★★☆☆☆
喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。
愛情運：★★☆☆☆
單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。
事業運：★★☆☆☆
雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。
財運：★★☆☆☆
賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00玉米黃
開運方位：正南方向
射手座
正視適應群體的重要性。
整體運：★★★★☆
與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠佈公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，且獲得同事們的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
小別勝新婚，保持距離以策安全，今日還是別黏太緊比較妥當！
事業運：★★★★★
事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。
財運：★★★★☆
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅
開運方位：西北方向
摩羯座
貴人助力強，利用人際優勢會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽些時間走親訪友，互相往來會給你帶來好運。
愛情運：★★☆☆☆
遇到討厭的人，趁今天快點拒絕他。
事業運：★★★★☆
工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。
財運：★★★☆☆
投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00碧空藍
開運方位：東北方向
水瓶座
運勢有所下滑。
整體運：★★☆☆☆
愛情亟待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。
事業運：★★☆☆☆
在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。
財運：★★☆☆☆
小心不遵守交通規則被開罰單！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00深茄紫
開運方位：正南方向
雙魚座
熱情高漲，充滿活力的一天。
整體運：★★★★★
信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到牛市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。
愛情運：★★★★★
旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！
事業運：★★★★☆
今日事業運還不差，可是辛苦難免，工作上宜憑實力取勝，倘若過度貪心，亂用小計謀恐會引來負面的力量。
財運：★★★★☆
財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-11:00青金石藍
開運方位：正東方向
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