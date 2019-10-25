每日星座運勢／雙魚享受到工作快樂 財神爺光顧囉

2019-10-25 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-25

牡羊座

得到愛情的滋潤，人也精神不少。

整體運：★★★☆☆

情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下才能讓難題得到更快更好的解決。

愛情運：★★★★☆

桃花運佳，有異性主動示好，如果覺得不來電，就別去招惹對方，小心惹來麻煩！

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事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

財運：★★★☆☆

情緒不佳會使你化身為散財童子，尤其是感情上的波動，更容易影響你對金錢的判斷力。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

金牛座

說話大方得體，四處受歡迎。

整體運：★★★★☆

與人談及對上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳朵中，會覺得你很會處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積籌碼。偏財運不錯，多出門走動有機會獲得意外財。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控的太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

財運：★★★★☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00翡翠綠

開運方位：正東方向

雙子座

運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間偶爾小打小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

事業運：★★☆☆☆

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也要注意為財與人發生口角爭執。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00古銅青

開運方位：正南方向

巨蟹座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的瞭解。理財不夠積極，會錯失良機。工作中顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

感情較平淡，不妨花點心思送份小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，合作會很愉快。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，居多是由好變壞，特別容易選擇判斷錯誤。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00秋葵綠

開運方位：正東方向

獅子座

切忌喝酒誤事。

整體運：★★★★☆

今天飯局邀請較多，很容易與親戚朋友喝上，要注意自己的酒量，以免醉後失言失態得罪人家而不自知；夫妻雙方應多尊重對方，千萬不可當眾失了他的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通麻煩。

愛情運：★★★★☆

約會最好約他到安靜的地方去，小心中途被人打擾喔！

事業運：★★★★☆

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及，別緊張，分清輕重就能輕鬆應對。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天，荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00和闐玉白

開運方位：西南方向

處女座

待人處事不可做作，真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前吹牛，會有被對方揭底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情況有點糟，想辦法善後，不要繼續胡鬧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★☆☆

理財主觀性頗強，宜以守代攻！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00和闐玉白

開運方位：正北方向

天秤座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進賬。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都瞭解你的心思，愛要表達出來才行唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★★★☆

財運很不錯，只要努力向上與人良性競爭，就能有意想不到的財富收穫。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00遠洋藍

開運方位：東南方向

天蠍座

行動力欠缺，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

愛情運：★★☆☆☆

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

事業運：★★☆☆☆

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

財運：★★☆☆☆

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00玉米黃

開運方位：正南方向

射手座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠佈公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，且獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，今日還是別黏太緊比較妥當！

事業運：★★★★★

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：西北方向

摩羯座

貴人助力強，利用人際優勢會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽些時間走親訪友，互相往來會給你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快點拒絕他。

事業運：★★★★☆

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

財運：★★★☆☆

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00碧空藍

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢有所下滑。

整體運：★★☆☆☆

愛情亟待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

財運：★★☆☆☆

小心不遵守交通規則被開罰單！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00深茄紫

開運方位：正南方向

雙魚座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到牛市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不差，可是辛苦難免，工作上宜憑實力取勝，倘若過度貪心，亂用小計謀恐會引來負面的力量。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00青金石藍

開運方位：正東方向

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