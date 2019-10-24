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每日星座運勢／天秤事業忙得心應手　多看多學多做

2019-10-24 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-10-24

牡羊座

桃花太惹眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你所表現出的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，都向外活動會有特殊的機遇喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘一分收穫。

財運：★★★★☆

容易因果斷的態度而得財。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

金牛座

合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，相互就會馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。

事業運：★★☆☆☆

疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。

財運：★★★☆☆

財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠

開運方位：東北方向

雙子座

信心滿滿，機會從四面八方湧現。

整體運：★★★★☆

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在項目的選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，維較開闊，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，使問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

今日是表現你聰明才智的一天，試著表達你獨到的見解會讓情人刮目相看唷！

事業運：★★★★☆

外部環境不錯，長輩貴人也能大力提攜，適宜開展新計劃。外出洽談者，要做到胸有成竹，好運勢隨之而來，而佩戴白色系飾品能為成功助力。

財運：★★★★★

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

輕鬆的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間，約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，但你會顯得過度熱心，造成異性朋友會錯意，這會讓你陷入困擾喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏機了喔！

財運：★★★☆☆

打腫臉充胖子，難以量入為出。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00玉米黃

開運方位：西南方向

獅子座

多思考，以免做出錯誤判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開局。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

事業運：★★☆☆☆

似乎找不到讓勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

財運：★★★☆☆

錢財來的快去的也快，注意理財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00珍珠白

開運方位：西南方向

處女座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

事業運：★★☆☆☆

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

財運：★★★☆☆

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00深茄紫

開運方位：正南方向

天秤座

多看、多學、多做。

整體運：★★★★★

在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。兩人的感情發展穩定，他對你的關心已經有了質的飛躍，只管好好享受吧！工作中與周圍的人有很好的互動，會感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手，把所有的精力放在早上時來衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00可可棕

開運方位：正東方向

天蠍座

運勢很好，在競爭中獲得表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超常發揮的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★★☆

異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的軌跡。有閒錢不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有幫助！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：東南方向

射手座

怕失去機遇而顯得有點緊張。

整體運：★★★☆☆

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

事業運：★★★★☆

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

財運：★★★☆☆

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00遠洋藍

開運方位：西北方向

摩羯座

今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

整體運：★★☆☆☆

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

財運：★★☆☆☆

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

水瓶座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的有點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★☆☆☆

不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00玉髓紅

開運方位：東南方向

雙魚座

宜靜不宜動，急於求成易出錯。

整體運：★★★☆☆

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更多的是感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

事業運：★★★☆☆

工作較為平順，明顯的錯誤倒不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00玉髓紅

開運方位：正西方向

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