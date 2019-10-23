每日星座運勢／處女懂得與異性溝通 獲得投資機會

2019-10-23 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-23

牡羊座

運勢低迷，情緒容易激動。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

事業運：★★☆☆☆

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

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財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

金牛座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

事業運：★★☆☆☆

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

財運：★★☆☆☆

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

調動積極性保持良好狀態。

整體運：★★★☆☆

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有掙外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

事業運：★★☆☆☆

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

財運：★★★☆☆

一些不必要的開銷要盡量省下來。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00艷棗紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤要勇於道歉，容易得到他人的諒解。為了增強友誼而花費一部分錢財，沒有必要心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽著就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想有個溫暖的家，結婚的念頭愈加強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前好成績或表揚有針對性的重點描述，會為自己的整體形象加不少分。

財運：★★★☆☆

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅

開運方位：正南方向

獅子座

充分發揮你的主觀能動性。

整體運：★★★☆☆

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數額的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典小段子或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★☆☆

易受他人的影響而改變初衷，已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

財運：★★★★☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00薔薇粉

開運方位：正東方向

處女座

總運很好。

整體運：★★★★☆

今天很懂得與異性溝通，幾段笑話就能把對方逗得很開心，彼此的好感不斷的增進；滿腔的熱情今天在工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得很好的投資機會，要好好把握。

愛情運：★★★☆☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★☆

很有上進心，覺得只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

財運：★★★★☆

適合完善投資計劃，再根據現實情況作出調整，可提高效率。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

天秤座

失望時更不要丟掉希望。

整體運：★★☆☆☆

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

愛情運：★★☆☆☆

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

財運：★★★☆☆

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00淺海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務行業的人，憑借和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解和體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你產生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：正西方向

射手座

風趣幽默是你贏得人緣的利器。

整體運：★★★★★

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑了之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，一個人找家安靜的咖啡廳靜靜地坐在角落，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合主動放電、製造浪漫的情境，說點噁心的甜言蜜語效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時多能找出克服解決的方法。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，得財輕鬆不費力有如神助，而且今日的財務眼光、敏銳度都很強，頗適合金錢遊戲的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00檸檬綠

開運方位：正東方向

摩羯座

好心情讓你想好好款待自己。

整體運：★★★★☆

若不想約會，就當是給情人放大假。工作很忙碌，表現的地方很多，才能發揮得淋漓盡致。晚上約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓口味大餐，接下來可以去K歌，大家自娛自樂會很滿足。

愛情運：★★☆☆☆

你對夢中情人神迷入醉，固執於既定的標準，今日顯得近乎苛刻。在不知不覺中，你會錯失不少機會，而苦苦尋求的人很可能就在身邊。

事業運：★★★★☆

與同事間相處和諧，工作中還能感受到來自團隊的力量，做起事來更是讓你信心倍增，處理問題頗有效率。

財運：★★★★☆

短線投資易獲利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00艷棗紅

開運方位：東南方向

水瓶座

人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

整體運：★★★★☆

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

愛情運：★★★☆☆

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌，多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

小有財運，注意把握。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙魚座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收穫卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

財運：★★☆☆☆

錢財的處理較不能順心，有散財傾向。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

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