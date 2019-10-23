親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／處女懂得與異性溝通　獲得投資機會

2019-10-23 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-10-23

牡羊座

運勢低迷，情緒容易激動。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

事業運：★★☆☆☆

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

金牛座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

事業運：★★☆☆☆

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

財運：★★☆☆☆

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

調動積極性保持良好狀態。

整體運：★★★☆☆

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有掙外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

事業運：★★☆☆☆

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

財運：★★★☆☆

一些不必要的開銷要盡量省下來。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00艷棗紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤要勇於道歉，容易得到他人的諒解。為了增強友誼而花費一部分錢財，沒有必要心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽著就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想有個溫暖的家，結婚的念頭愈加強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前好成績或表揚有針對性的重點描述，會為自己的整體形象加不少分。

財運：★★★☆☆

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅

開運方位：正南方向

獅子座

充分發揮你的主觀能動性。

整體運：★★★☆☆

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數額的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典小段子或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★☆☆

易受他人的影響而改變初衷，已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

財運：★★★★☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00薔薇粉

開運方位：正東方向

處女座

總運很好。

整體運：★★★★☆

今天很懂得與異性溝通，幾段笑話就能把對方逗得很開心，彼此的好感不斷的增進；滿腔的熱情今天在工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得很好的投資機會，要好好把握。

愛情運：★★★☆☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★☆

很有上進心，覺得只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

財運：★★★★☆

適合完善投資計劃，再根據現實情況作出調整，可提高效率。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

天秤座

失望時更不要丟掉希望。

整體運：★★☆☆☆

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

愛情運：★★☆☆☆

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

財運：★★★☆☆

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00淺海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務行業的人，憑借和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解和體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你產生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：正西方向

射手座

風趣幽默是你贏得人緣的利器。

整體運：★★★★★

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑了之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，一個人找家安靜的咖啡廳靜靜地坐在角落，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合主動放電、製造浪漫的情境，說點噁心的甜言蜜語效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時多能找出克服解決的方法。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，得財輕鬆不費力有如神助，而且今日的財務眼光、敏銳度都很強，頗適合金錢遊戲的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00檸檬綠

開運方位：正東方向

摩羯座

好心情讓你想好好款待自己。

整體運：★★★★☆

若不想約會，就當是給情人放大假。工作很忙碌，表現的地方很多，才能發揮得淋漓盡致。晚上約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓口味大餐，接下來可以去K歌，大家自娛自樂會很滿足。

愛情運：★★☆☆☆

你對夢中情人神迷入醉，固執於既定的標準，今日顯得近乎苛刻。在不知不覺中，你會錯失不少機會，而苦苦尋求的人很可能就在身邊。

事業運：★★★★☆

與同事間相處和諧，工作中還能感受到來自團隊的力量，做起事來更是讓你信心倍增，處理問題頗有效率。

財運：★★★★☆

短線投資易獲利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00艷棗紅

開運方位：東南方向

水瓶座

人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

整體運：★★★★☆

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

愛情運：★★★☆☆

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌，多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

小有財運，注意把握。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙魚座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收穫卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

財運：★★☆☆☆

錢財的處理較不能順心，有散財傾向。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10

生肖開箱文！讓你認識不一樣的12生肖

2019-10-22 09:29

女生限定！左眼跳財時機大公開

2019-10-21 16:30

唐綺陽星座運勢週報：獅子工作避免雞同鴨講 水瓶財務別鐵齒

2019-10-21 07:36

殺破狼周運勢／天秤工作收益增加 摩羯對他怦然心動

2019-10-20 00:00

就是不準別人碰！占有欲最強TOP 4星座、處女缺安全感

2019-10-17 22:28

夢見結婚不是吉兆！一解看似美夢卻象徵危險逼近的4個夢

2019-10-17 15:09

小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開

2019-10-17 10:38

雙魚喜歡幻想、牡羊心理有事！容易分心5個星座是他們

2019-10-17 09:44

晚運看漲！上榜命格越老越有福？

2019-10-16 15:12

就是懶得煮！最依賴外送食物的3個懶人星座

2019-10-16 12:59

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

別再一廂情願！關於工作你應該知道的五件事

2019-10-15 16:19

渴望翻轉人生！這4個生肖就是特別想圓創業夢

2019-10-14 09:50

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

小孟塔羅：年底要提防什麼人來陷害？

2019-10-11 08:16

時間沒效！要靠「變身」走出情傷的生肖

2019-10-10 14:45

「你是忘記了，還是害怕想起來？」12星座害怕想起來的事情是？

2019-10-09 16:11

交到這款閨密 能為12星座女帶來愛情？

2019-10-09 11:39

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」

2019-10-08 09:51

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

準備翻身！年底把握這些關鍵讓你更好運

2019-10-04 15:37

小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43

容易成為「愛情奴隸」的TOP5星座！第一名沒愛情活不下去

2019-10-03 10:23

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

告別月光族！12星座都適用的5項守財原則

2019-10-01 15:55

一針見血！給12生肖女的心靈提點

2019-09-30 08:27

天性善良、絕情卻超可怕的TOP 4星座 第一名很意外

2019-09-29 21:14

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

12星座旅行不踩雷 旅遊偏好大調查

2019-09-27 11:07

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25
看更多

熱門文章

今年腸病毒死亡首例 高雄1歲男童發病三天離世

2019-10-22 13:25

衣服可以換季囉 彭啟明：下周北部、東北部秋意漸濃

2019-10-22 08:04

他每打羽球就胃痛 檢查出爐嚇出冷汗馬上戒菸

2019-10-22 07:00

生肖開箱文！讓你認識不一樣的12生肖

2019-10-22 09:29

我國爆屈公病群聚感染！5旬婦緬甸宗教活動中鏢 痛到走不動

2019-10-22 16:19

余苑綺直腸癌復發 醫：恐因懷孕未接受定期追蹤

2019-10-22 14:48

獨／出手救東區 SOGO周年慶商圈合作消費滿百抽百萬獎

2019-10-22 14:52

全台最大TSUTAYA BOOKSTORE！ 12月進駐南港CITYLINK

2019-10-22 12:50

【家人關係】林思妙／向孩子收生活費

2019-10-22 06:00

首家多元化計程車結盟Uber 交通部點頭

2019-10-22 19:14

影／威力彩基隆首開頭獎6.6億獨得 暖暖好所在狗狂吠

2019-10-22 10:52

【我見我思】劉雲英／最美的歲月在前方

2019-10-22 06:00

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

【女性臉譜】高月卿／不被命運擊倒

2019-10-22 06:00

新北雙溪破16度 吳德榮：至周四水氣偏少

2019-10-22 07:26

超旺！大樂透頭獎連兩期開出 今晚1億元獎落南投

2019-10-22 22:07

12網購平台包材減量 年省1700公噸

2019-10-22 00:39

清晨輻射冷卻涼颼颼 氣象局：北台灣明轉濕涼到周二

2019-10-22 09:21

香港管家3年等不到開刀 來台觀光醫療換人工膝關節

2019-10-22 09:00

一拖再拖！郵差的夏季制服 恐怕冬天才能領到

2019-10-22 10:47

想要8888、9999車牌嗎 監理站提醒先準備這幾件事

2019-10-22 11:50

差額特材收費亂象 健保擬分級訂上限

2019-10-22 14:34

羊毛重41公斤 世界紀錄保持羊過世

2019-10-22 15:18

筋肉夫妻故事：完美婚姻想像 才是對關係真正的傷害

2019-10-22 15:10

全台第一！工研院自駕車南寮漁港上路 無須交通管制

2019-10-22 11:15

今年首例 高雄1歲男童腸病毒71型併發重症死亡

2019-10-22 14:50

48歲驚覺骨鬆 她能走梯就不搭電梯運動贏回骨本

2019-10-22 11:48

台灣首度到澳洲種荔枝 鳳梨、小番茄想跟進

2019-10-22 00:39

糖尿病患失戀棄守血糖 30歲男子洗腎

2019-10-22 15:53

12強外套「大王」搶先穿！台灣最速男、閃電狼挺中華

2019-10-22 17:27

東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系

2019-10-22 17:34

越好吃的越容易餓？營養師建議改變進食順序

2019-10-22 11:35

直擊／全家「科技店」大公開 5大亮點正式亮相

2019-10-22 15:43

70公斤醫師娘中醫調理 8個月瘦回少女身形

2019-10-22 09:50

愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10

彈性鬆綁！職場新托育模式 勞動部補助300萬

2019-10-22 15:59

人生勝利組初嚐挫敗 罕兒爸媽：愛讓我們獲得重生

2019-10-22 15:13

維生素B2可改善偏頭痛？ 醫：只有少數患者有效

2019-10-22 14:07

「美食外送還有爆發式成長期」 基隆組工會保權益

2019-10-22 15:55

每個女人都做得到！ 謹記10招氣質女神養成術

2019-10-22 17:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top