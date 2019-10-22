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每日星座運勢／摩羯對待他人寬容些　事業助力很強

2019-10-22 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-10-22

牡羊座

謙虛向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天工作中容易獲得來自老闆的助力，對本職工作饒有興致的你易贏得晉陞的機會；謙虛向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者戀情容易陷於冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的損財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

金牛座

愛情需借助開運物開運！

整體運：★★☆☆☆

愛情運低迷，單身MM佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入樂透或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

事業運：★★★☆☆

勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

雙子座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情搶手，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

財運：★★☆☆☆

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

不太順暢的一天，容易產生浮躁的情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00和闐玉白

開運方位：東北方向

獅子座

你的交際圈在很大程度上影響著你的消費。

整體運：★★★★☆

工薪階級如不顧自己的實際消費能力而盲目攀比容易導致財政緊張，應根據自己收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；由於平時多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性助力。

愛情運：★★★★☆

著裝還是休閒一些為好，你也不想讓戀人覺得不自在吧。

事業運：★★★★☆

公事繁忙，少有自己的時間，適當去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

財運：★★★☆☆

今日出手大方，慷慨，所以呢荷包有錢也不容易留住。適合請客來做點人際關係。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00湖水綠

開運方位：正南方向

處女座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一味講求面子不肯服軟，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

財運：★★★★☆

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅

開運方位：東北方向

天秤座

很有自己的想法，聽不進人言。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

事業運：★★☆☆☆

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00桐花白

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

整體運：★★★★★

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯，多與人接觸你會感受到自己是很有魅力的喔！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00羽絨白

開運方位：正南方向

射手座

低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病殃殃的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很怕壓力加上多愁善感，稍微遇上一點挫折就會令你心灰意冷。

財運：★★☆☆☆

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00桐花白

開運方位：西北方向

摩羯座

對待他人還是寬容些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放。戀愛者易遇上戀人以前的相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股者預感較強，能及時在大盤跳水時火速拋出，把損失減到了最小限度。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，回憶過去也是一種享受，不是嗎？

事業運：★★★★☆

事業運不錯，外界的助力很強，尤其是人緣好的人特別容易在與人互動中產生喜悅的感覺。

財運：★★★★☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00蘋果綠

開運方位：正西方向

水瓶座

工作中不要越級表現。

整體運：★★★☆☆

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一味樹立「大方」形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半遭受的委屈發洩在子女身上。

愛情運：★★☆☆☆

單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！

事業運：★★★☆☆

這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。

財運：★★★☆☆

莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00硃砂紅

開運方位：西南方向

雙魚座

投資易有新的發現，好好把握機遇。

整體運：★★★☆☆

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報紙雜誌方面找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所嶄獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶，怎麼辦，有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、創意頗多，若能好好利用，工作會有很不錯的表現唷！

財運：★★★☆☆

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

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