每日星座運勢／獅子在變動中求發展 表白的好日子

2019-10-21 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-21

牡羊座

運勢漸趨好轉。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較好，遇網絡情緣的機會頗大，相親也是種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。

事業運：★★★☆☆

情緒顯得有些低沉，交際應酬方面不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。

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財運：★★★☆☆

金錢進出頻繁，有點心痛。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00古銅青

開運方位：正南方向

金牛座

打起精神才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽得進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★☆☆☆

容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。

財運：★★★★☆

擅用智慧、口才得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠

開運方位：正西方向

雙子座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00深茄紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

積極行動總會收穫的。

整體運：★★★★☆

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人才市場或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者因積極拓展而有機會獲得超出預計的收益。

愛情運：★★★☆☆

務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。

事業運：★★★★☆

很多事情都要你來處理，有些手忙腳亂，但多能堅持、積極應對。

財運：★★★☆☆

財運平平的一天，對財富也不太關心，在今日倒是很適合出門玩樂，花錢娛樂一番！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00芥末黃

開運方位：西南方向

獅子座

運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★★

今天事業運佳，靈感不斷，對於創意設計方面的你來說特別有利。財運方面，你的收入水平穩定的增長，但今天會有意外的開銷讓你損失一筆錢財。是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了。

愛情運：★★★★★

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題點時，只要虛心請教都能找到方向。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

處女座

避免受不良因素的影響。

整體運：★★☆☆☆

感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的共同場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。

事業運：★★★☆☆

會因想得太複雜而把自己捆綁，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。

財運：★★☆☆☆

求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00辣椒紅

開運方位：正北方向

天秤座

真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00乳酪白

開運方位：西南方向

天蠍座

戀愛百分百。

整體運：★★★★☆

你們的愛情可以說是順風順水，單身的人在健身房、圖書館有望碰到自己的伴侶；好心情讓你在商場有一場血拼，看過帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎來突破性進展。

財運：★★★☆☆

順從長輩會有財運降臨。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00夕陽橙

開運方位：東北方向

射手座

對戀人的過去不宜刨根問底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有刨根問底的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

財運：★★★☆☆

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

摩羯座

不太如意的一天，多從自身找原因。

整體運：★★★☆☆

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，心情上有點沮喪，不太有勁，容易有拖泥帶水的情況發生，不妨從最喜歡的項目著手吧！

財運：★★★★☆

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00萊姆黃

開運方位：正西方向

水瓶座

眼見未必為實。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

財運：★★★☆☆

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00乳酪白

開運方位：西北方向

雙魚座

在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。

整體運：★☆☆☆☆

尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤信息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。

愛情運：★☆☆☆☆

外力的干擾會令你不得安寧，用樂觀的想法看待眼前的戀情吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續性不太好，容易突然改變主意。

財運：★☆☆☆☆

如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00墨玉綠

開運方位：正東方向

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