每日星座運勢／獅子在變動中求發展 表白的好日子
2019-10-21
牡羊座
運勢漸趨好轉。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較好，遇網絡情緣的機會頗大，相親也是種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。
愛情運：★★★☆☆
異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。
事業運：★★★☆☆
情緒顯得有些低沉，交際應酬方面不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。
財運：★★★☆☆
金錢進出頻繁，有點心痛。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-07:00古銅青
開運方位：正南方向
金牛座
打起精神才有力量去戰鬥。
整體運：★★★★☆
今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽得進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。
愛情運：★★★★☆
旺旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！
事業運：★★☆☆☆
容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。
財運：★★★★☆
擅用智慧、口才得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠
開運方位：正西方向
雙子座
衝動和率性是一體兩面。
整體運：★★★☆☆
從事翻譯工作的人今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！
事業運：★★★☆☆
尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。
財運：★★★★☆
財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-21:00深茄紫
開運方位：東南方向
巨蟹座
積極行動總會收穫的。
整體運：★★★★☆
給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人才市場或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者因積極拓展而有機會獲得超出預計的收益。
愛情運：★★★☆☆
務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。
事業運：★★★★☆
很多事情都要你來處理，有些手忙腳亂，但多能堅持、積極應對。
財運：★★★☆☆
財運平平的一天，對財富也不太關心，在今日倒是很適合出門玩樂，花錢娛樂一番！
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-16:00芥末黃
開運方位：西南方向
獅子座
運勢不錯，適宜在變動中求發展。
整體運：★★★★★
今天事業運佳，靈感不斷，對於創意設計方面的你來說特別有利。財運方面，你的收入水平穩定的增長，但今天會有意外的開銷讓你損失一筆錢財。是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了。
愛情運：★★★★★
熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題點時，只要虛心請教都能找到方向。
財運：★★★☆☆
財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00睡蓮紫
開運方位：正東方向
處女座
避免受不良因素的影響。
整體運：★★☆☆☆
感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的共同場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。
事業運：★★★☆☆
會因想得太複雜而把自己捆綁，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。
財運：★★☆☆☆
求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-16:00辣椒紅
開運方位：正北方向
天秤座
真情的流露很讓人心動。
整體運：★★★☆☆
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
愛情運：★★★☆☆
已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！
事業運：★★★☆☆
人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。
財運：★★☆☆☆
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-14:00乳酪白
開運方位：西南方向
天蠍座
戀愛百分百。
整體運：★★★★☆
你們的愛情可以說是順風順水，單身的人在健身房、圖書館有望碰到自己的伴侶；好心情讓你在商場有一場血拼，看過帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！
事業運：★★★★☆
思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎來突破性進展。
財運：★★★☆☆
順從長輩會有財運降臨。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-08:00夕陽橙
開運方位：東北方向
射手座
對戀人的過去不宜刨根問底，以免傷人傷己。
整體運：★★☆☆☆
今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有刨根問底的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。
愛情運：★★★☆☆
運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。
事業運：★☆☆☆☆
今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！
財運：★★★☆☆
迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅
開運方位：東南方向
摩羯座
不太如意的一天，多從自身找原因。
整體運：★★★☆☆
今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。
愛情運：★☆☆☆☆
火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，心情上有點沮喪，不太有勁，容易有拖泥帶水的情況發生，不妨從最喜歡的項目著手吧！
財運：★★★★☆
有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：17:00-19:00萊姆黃
開運方位：正西方向
水瓶座
眼見未必為實。
整體運：★★☆☆☆
即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。
愛情運：★★☆☆☆
單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。
事業運：★★☆☆☆
應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。
財運：★★★☆☆
不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-21:00乳酪白
開運方位：西北方向
雙魚座
在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。
整體運：★☆☆☆☆
尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤信息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。
愛情運：★☆☆☆☆
外力的干擾會令你不得安寧，用樂觀的想法看待眼前的戀情吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續性不太好，容易突然改變主意。
財運：★☆☆☆☆
如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00墨玉綠
開運方位：正東方向
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