每日星座運勢／牡羊名利雙收好日子 易得貴人協助
2019-10-20
牡羊座
相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。
整體運：★★★★★
與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收獲。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的信息。
愛情運：★★★★☆
舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。
事業運：★★★★★
名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。
財運：★★★★★
從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。特別是有小小的賭運，但宜見好就收！
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00玉米黃
開運方位：正南方向
金牛座
適合走訪的一天。
整體運：★★★★★
今天走門竄戶對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的信息，有助於你日後感情的發展。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人很懂得安排有趣的節目，給另一半驚喜，感情甜蜜；單身者常有異性主動示意。
事業運：★★★★☆
人氣旺盛，很多同事都找你幫忙，不論是工作，還是生活瑣事，大家都願意請教你。
財運：★★★★★
偏財運旺旺的一天，有多重得財渠道，可以小賭一番。雖然財運很好，可是花錢也有浪費的傾向。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00深海藍
開運方位：東北方向
雙子座
幹勁十足，充分釋放自身的能量。
整體運：★★★★☆
積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。
愛情運：★★★☆☆
單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！
事業運：★★★★★
思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。
財運：★★★★☆
事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-18:00珊瑚橙
開運方位：東北方向
巨蟹座
安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。
整體運：★★★☆☆
今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。
愛情運：★★★★☆
桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！
事業運：★★★☆☆
運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。
財運：★★☆☆☆
容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00脆梅青
開運方位：西北方向
獅子座
春風滿面，享受被人疼愛的感覺。
整體運：★★★★☆
有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。
愛情運：★★★★★
超級戀愛天，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。
財運：★★★★☆
動腦中生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後收穫匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-18:00碧空藍
開運方位：正北方向
處女座
吃喝玩樂機會多，會引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。
事業運：★★★☆☆
有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。
財運：★★★★☆
有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-08:00辣椒紅
開運方位：東北方向
天秤座
有機會等著你主動把握。
整體運：★★★☆☆
今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。
愛情運：★★☆☆☆
單身者可找異性知己喝茶聊天，會談得很開心，忘掉煩惱；戀愛中的人應多與對方溝通。
事業運：★★★☆☆
需要細心處理的事比較多，你應耐住性子，一旦變得急躁就容易出錯唷！
財運：★★★☆☆
偏財運稍弱，得合理運用自己的錢財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00琥珀橙
開運方位：西南方向
天蠍座
切忌含糊其辭，以免發生誤解。
整體運：★★★★☆
愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出行的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。
愛情運：★★★☆☆
在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！
事業運：★★★★★
頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。
財運：★★★★☆
儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00珍珠白
開運方位：西南方向
射手座
朋友是你的引線人。
整體運：★★★★★
有機會結識朋友的朋友，如想有進一步瞭解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中通過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。
愛情運：★★★★☆
想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。
事業運：★★★★★
心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。
財運：★★★★☆
財神爺送錢來囉！有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋囉！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-22:00睡蓮紫
開運方位：正東方向
摩羯座
今天可是你的幸運日。
整體運：★★★★☆
有單身派對的人會遇到不錯的緣分，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。
愛情運：★★★★☆
愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！
事業運：★★★★☆
有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。
財運：★★★★☆
多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅
開運方位：東北方向
水瓶座
開心、團圓的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。
愛情運：★★★★☆
過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！
事業運：★★★☆☆
情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。
財運：★★★☆☆
錢財會在你不經意時流失。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-09:00香吉士黃
開運方位：東南方向
雙魚座
人際關係上應對得宜、技巧圓滑。
整體運：★★★★★
與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能淘到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。
愛情運：★★★★☆
戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！
事業運：★★★★★
有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們積累的經驗之談會讓你大有收穫。
財運：★★★★☆
哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00寶石藍
開運方位：正北方向
【延伸閱讀】
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