每日星座運勢／巨蟹發揮組織領導力 偏財運旺旺日
2019-10-18
牡羊座
不可強求他人辦事，理性看待為好。
整體運：★★☆☆☆
若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。
事業運：★★★☆☆
渴望獲得領導的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。
財運：★★☆☆☆
思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-19:00珠貝白
開運方位：正南方向
金牛座
相信口頭宣傳會讓你吃虧。
整體運：★☆☆☆☆
對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合同的條文，以及咨詢相關專業人員。事業上在下決定前要三思，過於隨性只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，嗯，維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。
財運：★★☆☆☆
算你遇上剋星了，討價還價的會讓你不勝其煩。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00寶石藍
開運方位：正東方向
雙子座
適當等待會時來運轉。
整體運：★★☆☆☆
今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以至信；投資波動較大，不要急於出倉，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心TA喔！
事業運：★★☆☆☆
沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。
財運：★★☆☆☆
小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00臘梅白
開運方位：西南方向
巨蟹座
有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。
整體運：★★★★★
今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作都可以做好。特別有創意，適合給他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點才能讓愛情運加溫。
事業運：★★★★☆
事業運還不錯，動動你的腦筋，或許會有出乎意料的創意出現。
財運：★★★★★
偏財運旺旺日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00寶石藍
開運方位：正東方向
獅子座
理財要有計劃。
整體運：★★★★☆
今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃性，會出現經濟緊張的局面。
愛情運：★★★★☆
愛情運旺旺，適合主動放電、製造浪漫的情境，說點噁心的甜言蜜語效果會更好喔！
事業運：★★★★☆
事業運佳，多能用樂觀正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定，適合進不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-17:00竹葉青
開運方位：正西方向
處女座
運勢平順，有利拓展人脈。
整體運：★★★☆☆
今天你與異性接觸有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有所幫助。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。
事業運：★★☆☆☆
盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠質量。
財運：★★★☆☆
心情不好不妨購物，眼光很不錯。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅
開運方位：正西方向
天秤座
愛情可謂「亂花漸欲迷人眼」。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，注意把握分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令信心倍增，再將激情保持得長久些。
愛情運：★★★★☆
對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。
事業運：★★☆☆☆
今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！
財運：★★★☆☆
別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金
開運方位：東北方向
天蠍座
較理智能理性地處理日常事務。
整體運：★★★☆☆
和另一半相處平淡，不會有什麼矛盾產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的信息較為敏感，可以多從周圍搜集動態信息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。
愛情運：★★★☆☆
把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。
事業運：★★☆☆☆
工作問題逐漸浮出水面，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。
財運：★★★★☆
向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-14:00櫻桃紅
開運方位：西北方向
射手座
處事過於感性，容易意氣用事。
整體運：★★☆☆☆
今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來對方的不滿及妒意。
事業運：★★☆☆☆
因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。
財運：★★☆☆☆
少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-08:00乳酪白
開運方位：正東方向
摩羯座
擁有極強的時間觀念會讓你獲得不少機會。
整體運：★★★★☆
感情生活穩定，伴隨小吵小鬧，升溫反而越快。朋友應酬花費較多，但這是很好的感情投資，不用太心疼。將工作視為第一位，陞遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應注意勞逸結合。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美帥帥的，對愛情會有幫助唷！
事業運：★★★★☆
撥雲見日的一天，先前的工作計劃基本能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不能過於意氣用事。
財運：★★★☆☆
普通的一天，專心的工作吧，不適合計劃財務問題！工作上與錢有接觸者，要特別謹慎小心。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-22:00薰衣草紫
開運方位：正南方向
水瓶座
需控制自己的情緒。
整體運：★★★☆☆
戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。
事業運：★★★★☆
工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。
財運：★★☆☆☆
要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00桐花白
開運方位：東南方向
雙魚座
有不錯的表現機會。
整體運：★★★★☆
今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。
愛情運：★★★★☆
已婚者對感情生活表現較平淡，顯得不積極，對另一半冷靜的態度，易引起對方的誤解！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得不小心之下跟上司槓上囉！
財運：★★★★☆
投資上，很適合與人合作交易喔！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-19:00冷泉藍
開運方位：正東方向
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