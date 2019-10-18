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每日星座運勢／巨蟹發揮組織領導力　偏財運旺旺日

2019-10-18 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-10-18

牡羊座

不可強求他人辦事，理性看待為好。

整體運：★★☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。

事業運：★★★☆☆

渴望獲得領導的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。

財運：★★☆☆☆

思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00珠貝白

開運方位：正南方向

金牛座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合同的條文，以及咨詢相關專業人員。事業上在下決定前要三思，過於隨性只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，嗯，維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★☆☆☆

算你遇上剋星了，討價還價的會讓你不勝其煩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00寶石藍

開運方位：正東方向

雙子座

適當等待會時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以至信；投資波動較大，不要急於出倉，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心TA喔！

事業運：★★☆☆☆

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

財運：★★☆☆☆

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00臘梅白

開運方位：西南方向

巨蟹座

有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

整體運：★★★★★

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作都可以做好。特別有創意，適合給他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，動動你的腦筋，或許會有出乎意料的創意出現。

財運：★★★★★

偏財運旺旺日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：正東方向

獅子座

理財要有計劃。

整體運：★★★★☆

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃性，會出現經濟緊張的局面。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合主動放電、製造浪漫的情境，說點噁心的甜言蜜語效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00竹葉青

開運方位：正西方向

處女座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有所幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

事業運：★★☆☆☆

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠質量。

財運：★★★☆☆

心情不好不妨購物，眼光很不錯。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅

開運方位：正西方向

天秤座

愛情可謂「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，注意把握分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令信心倍增，再將激情保持得長久些。

愛情運：★★★★☆

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★★★☆☆

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金

開運方位：東北方向

天蠍座

較理智能理性地處理日常事務。

整體運：★★★☆☆

和另一半相處平淡，不會有什麼矛盾產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的信息較為敏感，可以多從周圍搜集動態信息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★☆☆☆

工作問題逐漸浮出水面，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

財運：★★★★☆

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

射手座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來對方的不滿及妒意。

事業運：★★☆☆☆

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

財運：★★☆☆☆

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00乳酪白

開運方位：正東方向

摩羯座

擁有極強的時間觀念會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨小吵小鬧，升溫反而越快。朋友應酬花費較多，但這是很好的感情投資，不用太心疼。將工作視為第一位，陞遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應注意勞逸結合。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，先前的工作計劃基本能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不能過於意氣用事。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合計劃財務問題！工作上與錢有接觸者，要特別謹慎小心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

水瓶座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

財運：★★☆☆☆

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00桐花白

開運方位：東南方向

雙魚座

有不錯的表現機會。

整體運：★★★★☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★★☆

已婚者對感情生活表現較平淡，顯得不積極，對另一半冷靜的態度，易引起對方的誤解！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得不小心之下跟上司槓上囉！

財運：★★★★☆

投資上，很適合與人合作交易喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00冷泉藍

開運方位：正東方向

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