每日星座運勢／雙魚學以致用好日子 感情生活多元
2019-10-17
牡羊座
變數較大，難把握。
整體運：★☆☆☆☆
今天對另一半的外形很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；包包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規劃便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺毛手毛腳，不緊不慢反而比較好。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運很背，彼此的爭執多，對方的態度可能激烈了點，你只能多包容囉！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！
財運：★☆☆☆☆
腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜、優柔寡斷。不宜接觸財務的一天。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00湖水綠
開運方位：正東方向
金牛座
心緒開朗，享受生活的甜美。
整體運：★★★★☆
情感生活在平淡中享受著愛情的甜蜜，讓你覺得相當的舒心。今天貴人運不錯，會得到許多的幫助，讓你在投資場上如魚得水。今天可對工作日程做出一個明確的安排，讓自己對時間把握得更好。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人感覺甜蜜、溫馨。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。
財運：★★★★☆
活動多，開銷大，切忌打腫臉充胖子。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00翡翠綠
開運方位：正西方向
雙子座
自信使你變得更有魅力。
整體運：★★★☆☆
難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。
愛情運：★★☆☆☆
不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。
事業運：★★★☆☆
運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
財運：★★★★☆
財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-14:00遠洋藍
開運方位：西南方向
巨蟹座
人際關係融洽，有機會結識新朋友。
整體運：★★★★☆
今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚既能增進感情，又能因朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。
愛情運：★★★☆☆
吃喝玩樂的機會很多，想要有戀愛的感覺呢就必須自己主動掌握機會了。
事業運：★★★★☆
工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會極力表現你積極的工作態度，能挑曾不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。
財運：★★★☆☆
工作上有經手錢財的機會，然而居多是過路財神，不是自己的錢啦！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00翡翠綠
開運方位：正西方向
獅子座
顯得粗心，有遺失錢財的傾向。
整體運：★★★☆☆
今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔已不能亡羊補牢。工作能抓大方向，很有計劃性，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。
愛情運：★★☆☆☆
談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！
事業運：★★★★☆
事業運勢佳，有利求職。求職者不妨到人才市場或到人力銀行轉轉，易有不錯的機會。
財運：★★☆☆☆
金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績、營運壓力。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00芥末黃
開運方位：正南方向
處女座
心情愉快，顯得精神抖擻，做起事也很順利。
整體運：★★★★☆
為愛改變形象的一天，適合帶對方一起裝扮一下，不管是改變髮型還是增添新衣，都能得到很多情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，積累了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。
愛情運：★★★☆☆
感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去共進晚餐吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默的耕耘。
財運：★★★★☆
多勞多得，有進財機運。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00檸檬綠
開運方位：正東方向
天秤座
好運蘊藏在細節之中。
整體運：★★☆☆☆
有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那的收穫不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。
愛情運：★★★☆☆
已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。
事業運：★★☆☆☆
工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！
財運：★★★☆☆
財來財去的運勢，有賺有出。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰
開運方位：正西方向
天蠍座
自信能增加個人魅力，促使愛情運提升。
整體運：★★★☆☆
工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。
愛情運：★★☆☆☆
別在鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？
事業運：★★★☆☆
工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。
財運：★★★☆☆
別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00琉璃銀
開運方位：東北方向
射手座
愛情出現小巔峰。
整體運：★★★☆☆
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶，咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。
財運：★★★☆☆
理財運佳。將財務做一個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢才會有節制喔！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00冷泉藍
開運方位：西北方向
摩羯座
不要把黑鍋往他人身上推哦！
整體運：★★☆☆☆
今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提運有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。
愛情運：★★★☆☆
愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。
事業運：★★☆☆☆
情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。
財運：★★★☆☆
因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00玉米黃
開運方位：正東方向
水瓶座
太懶散容易喪失積極性！
整體運：★★☆☆☆
走馬觀花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎麼獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半聚多離少，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。
事業運：★★★☆☆
適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。
財運：★★☆☆☆
與人合作，若工於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-17:00琥珀橙
開運方位：西南方向
雙魚座
今天內心較充實，心情愉快。
整體運：★★★★★
今天與志趣相投的異性共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事的配合相當默契，能很出色的完成各項工作任務。財運方面表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。
愛情運：★★★★★
感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，是個學以致用的好日子，多發揮個人的專業素養吧！
財運：★★★☆☆
財運平順，適合在今日打理規劃你的財務問題，有閒錢時不妨花點小錢去飽餐一頓喔！
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅
開運方位：正東方向
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