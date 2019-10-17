每日星座運勢／雙魚學以致用好日子 感情生活多元

2019-10-17 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-17

牡羊座

變數較大，難把握。

整體運：★☆☆☆☆

今天對另一半的外形很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；包包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規劃便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺毛手毛腳，不緊不慢反而比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，對方的態度可能激烈了點，你只能多包容囉！

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事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜、優柔寡斷。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00湖水綠

開運方位：正東方向

金牛座

心緒開朗，享受生活的甜美。

整體運：★★★★☆

情感生活在平淡中享受著愛情的甜蜜，讓你覺得相當的舒心。今天貴人運不錯，會得到許多的幫助，讓你在投資場上如魚得水。今天可對工作日程做出一個明確的安排，讓自己對時間把握得更好。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人感覺甜蜜、溫馨。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

活動多，開銷大，切忌打腫臉充胖子。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00翡翠綠

開運方位：正西方向

雙子座

自信使你變得更有魅力。

整體運：★★★☆☆

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★☆☆

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★★★☆

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00遠洋藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

人際關係融洽，有機會結識新朋友。

整體運：★★★★☆

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚既能增進感情，又能因朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會很多，想要有戀愛的感覺呢就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會極力表現你積極的工作態度，能挑曾不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。

財運：★★★☆☆

工作上有經手錢財的機會，然而居多是過路財神，不是自己的錢啦！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00翡翠綠

開運方位：正西方向

獅子座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔已不能亡羊補牢。工作能抓大方向，很有計劃性，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★★☆

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨到人才市場或到人力銀行轉轉，易有不錯的機會。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績、營運壓力。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00芥末黃

開運方位：正南方向

處女座

心情愉快，顯得精神抖擻，做起事也很順利。

整體運：★★★★☆

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起裝扮一下，不管是改變髮型還是增添新衣，都能得到很多情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，積累了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去共進晚餐吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默的耕耘。

財運：★★★★☆

多勞多得，有進財機運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00檸檬綠

開運方位：正東方向

天秤座

好運蘊藏在細節之中。

整體運：★★☆☆☆

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那的收穫不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

愛情運：★★★☆☆

已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。

事業運：★★☆☆☆

工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！

財運：★★★☆☆

財來財去的運勢，有賺有出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

天蠍座

自信能增加個人魅力，促使愛情運提升。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

財運：★★★☆☆

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00琉璃銀

開運方位：東北方向

射手座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶，咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。

財運：★★★☆☆

理財運佳。將財務做一個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢才會有節制喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00冷泉藍

開運方位：西北方向

摩羯座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提運有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

事業運：★★☆☆☆

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

財運：★★★☆☆

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00玉米黃

開運方位：正東方向

水瓶座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬觀花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎麼獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半聚多離少，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

財運：★★☆☆☆

與人合作，若工於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00琥珀橙

開運方位：西南方向

雙魚座

今天內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★★

今天與志趣相投的異性共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事的配合相當默契，能很出色的完成各項工作任務。財運方面表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個學以致用的好日子，多發揮個人的專業素養吧！

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在今日打理規劃你的財務問題，有閒錢時不妨花點小錢去飽餐一頓喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅

開運方位：正東方向

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