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每日星座運勢／水瓶意想不到的奇遇　小小的偏財運

2019-10-16 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-10-16

牡羊座

偶爾懷舊，也是一種甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會得到重溫。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白，今日容易感受到對方的誠意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要引起工作熱忱，務必把每件事情都想像的很有趣！

財運：★★★☆☆

想死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一頓，買點喜歡的小東西。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

今天對家人格外挑剔。

整體運：★★☆☆☆

感情出現空窗期，與另一半似有若無的曖昧感覺讓你有些傷腦筋；家人給你遞個水果，你都會有嫌太大或嫌太小的衝動，小心因此矛盾升級哦！約好友去公園劃划船，是你們增進情誼的好方法。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★★★☆☆

考慮問題比較長遠，雖付出不易立即看到回報，但只要堅持，腳踏實地走好每一步，不久將會迎來豐收。

財運：★★☆☆☆

賺錢費力傷神外，還有散財童子來作怪。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

雙子座

放鬆心情，機會無處不在。

整體運：★★★★☆

身邊某位異性朋友與你說話時表現得有些異常，會有意外的桃花哦！切忌盲目跟風投資，今天會遇小股財運順風，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒便能激起你無限的創作靈感。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率頗高。

事業運：★★★★☆

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現，把掌控權推給他人會讓人覺得你是推卸責任唷！

財運：★★★☆☆

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00金桔綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

語言運用具有藝術性就能成功地為他人化解矛盾。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就踩到地雷。除了對大氣候要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有所收穫。

愛情運：★★★★☆

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

只需做好份內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶之時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀

開運方位：正東方向

獅子座

在另一半面前易動怒。

整體運：★☆☆☆☆

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收穫；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

愛情運：★★☆☆☆

容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，像孩子一樣壞脾氣，成熟點，別意氣用事！

財運：★★☆☆☆

少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

處女座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合交到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

事業運：★★★☆☆

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

天秤座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

財運：★★★☆☆

出門少帶現金，小心破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

天蠍座

積極面對外來的壓力。

整體運：★★☆☆☆

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊張感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運進入颱風日，有亂刮一通的跡象，還是保持距離比較妥當。

事業運：★★☆☆☆

人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！

財運：★★★☆☆

心存僥倖，財運波動性頗大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

射手座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛繁複雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，找準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食麵愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。

財運：★★★☆☆

你對金錢的慾望是那麼強大，但行動上的步調太緩慢，要小心因你行動上不夠快速而失去了機會。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00深茄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，不要碎碎念不停，否則情人會發飆的。

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在有大動作！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00水晶紫

開運方位：正南方向

水瓶座

今天的吉祥色效用頗為明顯。

整體運：★★★★★

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的信息。學習強度越大你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天，去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

事業運：★★★★☆

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小勞心，小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

雙魚座

運氣佳，意外的驚喜給你一天的好心情。

整體運：★★★☆☆

會有朋友以各種借口送給你禮物，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，另一半在金錢運用上又讓你生氣了嗎，看開點，沒那麼嚴重唷！

事業運：★★★★☆

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

財運：★★★☆☆

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00臘梅白

開運方位：正東方向

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