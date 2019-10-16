每日星座運勢／水瓶意想不到的奇遇 小小的偏財運
2019-10-16
牡羊座
偶爾懷舊，也是一種甜蜜。
整體運：★★★★☆
愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會得到重溫。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。
愛情運：★★★★☆
誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白，今日容易感受到對方的誠意。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，想要引起工作熱忱，務必把每件事情都想像的很有趣！
財運：★★★☆☆
想死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一頓，買點喜歡的小東西。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-15:00玉米黃
開運方位：東北方向
金牛座
今天對家人格外挑剔。
整體運：★★☆☆☆
感情出現空窗期，與另一半似有若無的曖昧感覺讓你有些傷腦筋；家人給你遞個水果，你都會有嫌太大或嫌太小的衝動，小心因此矛盾升級哦！約好友去公園劃划船，是你們增進情誼的好方法。
愛情運：★☆☆☆☆
危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。
事業運：★★★☆☆
考慮問題比較長遠，雖付出不易立即看到回報，但只要堅持，腳踏實地走好每一步，不久將會迎來豐收。
財運：★★☆☆☆
賺錢費力傷神外，還有散財童子來作怪。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：23:00-24:00櫻桃紅
開運方位：西北方向
雙子座
放鬆心情，機會無處不在。
整體運：★★★★☆
身邊某位異性朋友與你說話時表現得有些異常，會有意外的桃花哦！切忌盲目跟風投資，今天會遇小股財運順風，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒便能激起你無限的創作靈感。
愛情運：★★★★☆
已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率頗高。
事業運：★★★★☆
加強管理能力，有發揮的機會就好好表現，把掌控權推給他人會讓人覺得你是推卸責任唷！
財運：★★★☆☆
隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00金桔綠
開運方位：西北方向
巨蟹座
語言運用具有藝術性就能成功地為他人化解矛盾。
整體運：★★★☆☆
懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就踩到地雷。除了對大氣候要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有所收穫。
愛情運：★★★★☆
好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白；戀愛中的人感情甜蜜。
事業運：★★★☆☆
只需做好份內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。
財運：★★☆☆☆
不適合想金錢方面的問題，煩悶之時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀
開運方位：正東方向
獅子座
在另一半面前易動怒。
整體運：★☆☆☆☆
對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收穫；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。
愛情運：★★☆☆☆
容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，像孩子一樣壞脾氣，成熟點，別意氣用事！
財運：★★☆☆☆
少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠
開運方位：西北方向
處女座
小心與你走得過近的人。
整體運：★★☆☆☆
愛情機緣不斷，極易在公眾場合交到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。
愛情運：★★★☆☆
單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！
事業運：★★★☆☆
其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。
財運：★☆☆☆☆
財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-23:00蕃茄紅
開運方位：西北方向
天秤座
端正理財態度。
整體運：★★★☆☆
詳盡瞭解競爭對手策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。
財運：★★★☆☆
出門少帶現金，小心破財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-22:00芙蓉晶粉
開運方位：西北方向
天蠍座
積極面對外來的壓力。
整體運：★★☆☆☆
工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊張感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運進入颱風日，有亂刮一通的跡象，還是保持距離比較妥當。
事業運：★★☆☆☆
人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！
財運：★★★☆☆
心存僥倖，財運波動性頗大。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-15:00玫瑰紅
開運方位：正東方向
射手座
思路明確，進退有方。
整體運：★★★★☆
智商走強，不管工作如何紛繁複雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，找準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食麵愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。
事業運：★★★★☆
人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。
財運：★★★☆☆
你對金錢的慾望是那麼強大，但行動上的步調太緩慢，要小心因你行動上不夠快速而失去了機會。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00深茄紫
開運方位：正東方向
摩羯座
外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。
整體運：★★★☆☆
網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。
愛情運：★★☆☆☆
情緒有點不穩定，不要碎碎念不停，否則情人會發飆的。
事業運：★★★★★
今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！
財運：★★☆☆☆
今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在有大動作！
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00水晶紫
開運方位：正南方向
水瓶座
今天的吉祥色效用頗為明顯。
整體運：★★★★★
早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的信息。學習強度越大你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。
愛情運：★★★★★
愛情運旺旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天，去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。
事業運：★★★★☆
今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！
財運：★★★★☆
財運還不錯，雖然有點小勞心，小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。而且有小小的偏財運喔！
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00薰衣草紫
開運方位：正西方向
雙魚座
運氣佳，意外的驚喜給你一天的好心情。
整體運：★★★☆☆
會有朋友以各種借口送給你禮物，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。
愛情運：★★☆☆☆
容易生氣的一天，另一半在金錢運用上又讓你生氣了嗎，看開點，沒那麼嚴重唷！
事業運：★★★★☆
表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。
財運：★★★☆☆
以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00臘梅白
開運方位：正東方向
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