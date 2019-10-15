每日星座運勢／金牛信心滿滿運勢佳 戀情急速加溫

2019-10-15 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-15

牡羊座

易為己悲。

整體運：★★★☆☆

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

愛情運：★★☆☆☆

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，惱也不是，笑也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

事業運：★★★☆☆

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

財運：★★☆☆☆

易因為盲目，衝動，受騙，導致破財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

金牛座

信心滿滿，各項運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天是相親的大好日子，似乎月老早有安排，把自己打扮得漂亮一點。財運旺盛，適合行動，不要在項目的選擇上花費太多心思，很容易浪費好時機。工作上發揮出色，任務能順利完成。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣示愛吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運挺不錯的，尤其是工作上頻頻運用口才之人，今日說話顯得特別有說服力。今日也利於與人競爭，一爭長短。

財運：★★★★☆

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，宜自己大膽去開發後才看得到財路。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00艷棗紅

開運方位：正東方向

雙子座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推脫會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只能血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦！別人無法理解你的努力啦！特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00珠貝白

開運方位：東南方向

巨蟹座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一味地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

事業運：★★☆☆☆

在工作上容易范迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：正東方向

獅子座

開朗坦率，今天情緒較高。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，另彼此身心愉悅。財運方面，你的收入水平持續的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難之時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★☆

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際圈，會有豐厚回報。

財運：★★★★☆

別光顧著心裡樂，客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

處女座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★★☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，可收穫甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★★☆

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。

財運：★★★☆☆

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

天秤座

緊跟愛情的步伐。

整體運：★★★☆☆

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

事業運：★★★★☆

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00翡翠綠

開運方位：東南方向

天蠍座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會到甜蜜浪漫的滋味。工作中與同事配合默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，自己積極點就能得到同事間接的協助。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定卻有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

射手座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天粘在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00墨玉綠

開運方位：正北方向

摩羯座

利用假期好好休息。

整體運：★★☆☆☆

表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到一個升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情都會順暢很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半約會覺得氣氛不足，不妨安排一兩次家庭聚會，熱鬧中讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

叛逆心比較重，不易服從上司的領導，會因雙方觀點的不同而發生正面衝撞。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣、挑戰公權力，若稍有失誤恐有官災臨身。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00夕陽橙

開運方位：正西方向

水瓶座

魅力十足，很容易奪得異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神，一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，但想獲得可觀的報酬還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

超級戀愛天，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性的工作，安排往後的時間進度。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00珍珠白

開運方位：正西方向

雙魚座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

單戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

事業運：★★☆☆☆

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00古銅青

開運方位：正東方向

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