每日星座運勢／天蠍工作外在助力強 獲得實質突破

2019-10-14 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-14

牡羊座

眼見未必為實。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

事業運：★★☆☆☆

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，小心透支。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00薔薇粉

開運方位：正南方向

金牛座

愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛商場時偶遇夢中情人的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要引起工作熱忱，務必把每件事情都想像的很有趣！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00乳酪白

開運方位：西南方向

雙子座

今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

整體運：★★★☆☆

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些顧做神秘；晚上盡量不要久呆戶外，容易傷風感冒。

愛情運：★★★☆☆

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

事業運：★★★★☆

與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

財運：★★☆☆☆

易因衝動，看合夥人不順眼而拆伙，導致損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00寶石藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

愛情度過冰凍期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始化冰了，變冷的愛情開始回溫，和心愛的人去留下你們甜蜜回憶的地方走走吧，重溫曾經的幸福味道，兩顆心又貼在了一起；今天財運觀象不錯，貴人在投資理財上提供一些可行建議對你運勢很有幫助；事業上會因為原材料供給不及時，而影響工作進程。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，還等什麼？要等他主動花兒都謝了，加油！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，可是卻是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，容易有意外收穫哦。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00秋葵綠

開運方位：正東方向

獅子座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

財運：★★☆☆☆

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

處女座

不可強求他人辦事，理性地看待為好。

整體運：★☆☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯呢！

財運：★★☆☆☆

小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00秋葵綠

開運方位：正西方向

天秤座

人際關係上避免加入八卦消息的行列。

整體運：★★☆☆☆

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

天蠍座

連身邊的人都被你的好情緒所影響。

整體運：★★★★★

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手但好運的你在今天會讓他看到什麼是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作中外在助力強，可望獲得實質性突破。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦！得到有形的協助啦！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，當手邊工作完成時，不妨在今日與同事好好的互動一下。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00玉米黃

開運方位：正西方向

射手座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此摔跟頭。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

財運：★★★☆☆

財運一般，投機上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00大理石灰

開運方位：東南方向

摩羯座

上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

整體運：★★★★☆

有心要讓另一半開心，不妨和對方一起外出，看對方需要什麼，滿足他的願望。對已投資的項目不如靜觀其變，等待時機成熟再做下一步的打算。工作中與同事的配合默契，做起事情來也十分順手。

愛情運：★★★★☆

今天對方往往充當感情的主導者，而你心甘情願做感情的響應者。一唱一和倒也溫馨甜蜜，你不感到委屈，對方也不感到張揚。

事業運：★★★★☆

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能得到同事的幫助，讓你順利通過各項任務，受人恩惠懂得回報，好運將更長久。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族不宜貪心。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作上發現你細心的一面，對你也會產生更好的感覺。店舖經營者熱情的態度，有利於多單生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司安排易產生不滿情緒，有意見好好溝通，別讓領導下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域可別斥資投入唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

雙魚座

有利推行新計劃，效果良好。

整體運：★★★☆☆

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收穫。創業者與合作夥伴會有意見不和，若太過固執小心金錢損失。

愛情運：★★★☆☆

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

事業運：★★★★☆

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司異性交流，有助於解決疑獲萌生新的創意。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00蘭花紫

開運方位：正西方向

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